Kako urediti prebavo na naraven način?

V črevesju potekajo številne zelo pomembne funkcije, zato mora delovati čim bolj brezhibno. Napihovanje, čezmerno spuščanje vetrov, srbečica okoli anusa, tiščanje ali nelagoden občutek v predelu trebuha, nizka raven energije so lahko pokazatelji porušenega ravnovesja mikrobiote in funkcij v črevesju.

Ključna vloga prebavnih encimov

Prebava, torej predelava hrane v manjše enote, ki jih lahko telo uporabi, se dogaja v zgornjem prebavnem traktu ob pomoči slinavke, jeter in žolča ter živčnega in hormonskega sistema. Prebavni encimi so poleg želodčnih sokov in želodčne kisline ključni dejavniki za dobro prebavo in prvi pogoj za uspešno vsrkavanje hranil iz hrane v telo.

Encimska razgradnja hrane se začne v ustih, saj slina vsebuje encime za razgradnjo polisaharidov (npr. škrob iz kruha, riža, krompirja itn.), nadaljuje v želodcu, kjer se izloča pepsin oz. proteaza za razgradnjo beljakovin, vrhunec pa doseže v dvanajstniku, kamor slinavka izloča številne prebavne encime (meso, jajca, mlečni izdelki, stročnice), iz žolčnika pa priteka žolč.

Z leti količina prebavnih encimov upada, s tem pa tudi zmožnost prebave hrane. Neoptimalno izločanje prebavnih encimov čutimo kot prebavne težave – napihnjenost in tiščanje, slabost, pogostejše odvajanje blata in glasno pretakanje sokov v trebuhu.

Dodajanje prebavnih encimov lajša prebavo in simptome, povezane z neoptimalnim izločanjem prebavnih encimov. Priporoča se pri pomanjkanju ali slabši funkciji specifičnih encimov oz. pri prehranskih intolerancah.

Glavne vrste encimov so:

Amilaza: razgrajuje ogljikove hidrate ali škrob v molekule sladkorja. Nezadostna amilaza lahko povzroči drisko.

Lipaza: deluje z jetrnim žolčem za razgradnjo maščob. Če nimate dovolj lipaze, vam bo primanjkovalo v maščobi topnih vitaminov, kot so A, D, E in K.

Proteaza: razgrajuje beljakovine v aminokisline. Pomanjkanje proteaze lahko privede do alergij ali toksičnosti v črevesju.

5 naravnih ukrepov za izboljšanje prebave

Tako kot obstaja veliko vzrokov, obstaja tudi veliko načinov, kako pomagati prebavnemu sistemu nemoteno delovati.

Začnite jemati probiotike. To so sevi koristnih bakterij, ki živijo v prebavnem sistemu, kjer proizvajajo vitamine in kratkoverižne maščobne kisline, ki hranijo in negujejo druge koristne bakterije, ne povzročajo bolezni in neposredno prispevajo k zdravi črevesni flori.

Mikrobiološke kulture obnavljajo črevesno floro in ustvarjajo ravnovesje v črevesju. To ravnovesje pa izboljšuje prebavo in absorpcijo hranil. Mikrobiološke kulture pomagajo pri presnovi hrane in sintetizirajo vitamine. Uravnovešeno in dobro podprto črevesje učinkovito podpira delovanje imunskega sistema.

Več probiotikov v prehrani lahko dobite s prehranskimi dopolnili, ali pa začnete uživati več surove fermentirane hrano, kot je kefir, jogurt, kislo zelje, kimči in kombuča.

Spremenite svoje prehranjevalne navade. Način prehranjevanja ima velik vpliv na delovanje prebavnega sistema. Jejte v sproščenem okolju in se osredotočite na prehranjevanje, izklopite televizijo in telefon, opazujte, kako je hrana videti, kakšen okus in vonj ima. Ne jejte, ko ste razburjeni ali slabe volje. Vsak zalogaj hrane temeljito prežvečite, saj mehanska razgradnja hrane dejansko šteje za prvo fazo prebave. Kadar neprebavljena hrana prispe v debelo črevo, ob prisotnosti črevesne flore fermentira. Plini, ki ob tem nastajajo, povzročajo težave, kot so napenjanje, vetrovi in spahovanje. Na šibko izločanje encimov vplivata genetika in prehrana z velikim deležem sladkorja ter drugimi enostavnimi ogljikovimi hidrati, saj nenehno obremenjuje slinavko in žolčnik ter slabša njuno funkcijo.

Foto: Shutterstock

Veliko pijte, saj je voda pomembna za prebavo trdne hrane in pravilno absorpcijo hranilnih snovi. Brez vode se delovanje celotnega telesa zmanjša, kar lahko povzroči dehidracijo in znižanje krvnega tlaka, kar lahko povzroči zaprtje.

Poskrbite za naravno prehrano. Presežek preveč predelane hrane je lahko vzrok za prebavne težave – bodisi za drisko bodisi za zaprtje. Uživajte polnovredno hrano in opustite umetna sladila, ki slabo vplivajo na črevesne bakterije.

Povečajte izločanje želodčne kisline. Hrana, ki se iz želodca sprosti v tanko črevo, kjer potekata večina prebave in absorpcija hranilnih snovi, mora biti tekoča. Če je ne prežvečite dobro in če imate premalo želodčne kisline, mora želodec opraviti več "mehanske" prebave, da razgradi hrano. Ta mehanska prebava traja dlje časa, kar pomeni, da hrana ostaja v želodcu, kjer lahko začne fermentirati, kar povzroči nastanek plinov, zaradi česar vas napenja. Sveže iztisnjen limonin sok in žlička jabolčnega kisa v kozarcu vode pred obrokom bosta dobro vplivala na izločanje želodčne kisline.

Kaj so prebiotiki in probiotiki? Koristne bakterije za svoj obstoj potrebujejo hrano. Hrana črevesne flore so prebiotiki, živila, ki spodbujajo rast probiotikov v debelem črevesju. Na trgu se probiotiki pojavljajo večinoma v dveh oblikah, in sicer kot: dodatek k živilom, najpogosteje v fermentiranih mlečnih izdelkih. To je t. i. funkcionalna hrana, ki vsebuje prebiotike, ki spodbujajo rast probiotikov.

prehranska dopolnila v obliki kapsul ali tekočin, ki morajo izpolnjevati merila o varnosti in učinkovitosti.

Prehranska dopolnila, s katerimi lahko okrepite črevesno floro, ki so na voljo v trgovini Medic-UM STORE:

BetterYou Better Biotics Strong: Kombinacija mikrobioloških kultur, ki krepijo črevesno floro

Vsaka kapsula praška BetterYou Better Biotics Strong vsebuje kar 15 milijard živih kultur iz šestih različnih sevov, ki se med seboj dopolnjujejo. Z dodanimi fruktooligosaharidi in rastlinskim inulinom je zagotovljena dolga in stabilna življenjska doba dobrih bakterij.

S posebno kapsulo, odporno proti želodčni kislini, dobre bakterije pridejo žive do črevesja.

Jemanje Better Biotics Extra Strong priporočajo vsem s prebavnimi težavami, kot so zaprtje, napihnjenost, driska, prekomerno napenjanje itd.

Cleanse Support: Najbolj intenzivna nega črevesja od znotraj

Prehransko dopolnilo Cleanse Support je najbolj intenzivna nega črevesja od znotraj in vsebuje štiri liofilizirana in mikroenkapsulirana eterična olja v kombinaciji z encimom papainom. Papain je proteolitični encim, ki lahko pomaga uničevati parazite ter tudi lipopolisaharide.

Rožmarin, žajbelj, origano in poprova meta, ki jih vsebuje Cleanse Support, so osrednje zdravilne rastline, ki jih ljudsko zdravilstvo priporoča ob prebavnih motnjah in drugih težavah prebavnega trakta. Znanstvene študije zdravilne učinke pripisujejo visoki vsebnosti izjemnih eteričnih olj z razkuževalnim in protimikrobnim delovanjem, obenem pa blažijo krče in sproščajo mišice prebavnega trakta.

Prehransko dopolnilo je namenjeno vsem družinskim članom, tudi pasjim in mačjim ljubljenčkom.

Fermental Max® kapsule: Biološki prehranski dodatek z mlečnimi encimi, vitamini skupine B in aloe vero

Kapsule Fermental Max so prehransko dopolnilo s kombinacijo probiotičnega seva Bacillus coagulans, vitaminov skupine B, aloe vere in prebiotičnih vlaknin fruktooligosaharidov. Vitamina B6 in B12 imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Prebavni encimi s probiotiki, kompleks, TERRANOVA za optimalno prebavno funkcijo

Prebavno dopolnilo prebavni encimi s probiotiki lahko podpira učinkovito prebavo in zmanjšuje prebavne motnje – napenjanje, spahovanje, črvičenje, vetrove, neustrezno konsistenco in odvajanje blata (preveč vodeno, pretrdo), ki niso posledica bolezni prebavnega trakta.

Širokemu spektru prebavnih encimov, ki pomagajo razgrajevati ogljikove hidrate, kot so škrob in sladkor, beljakovine in maščobe, je za uravnavanje optimalne črevesne mikrobiote dodanih pet dobro raziskanih in varnih probiotičnih sevov, odpornih proti želodčni kislini. Izdelek Prebavni encimi s probiotiki, kompleks, TERRANOVA je dobrodošla podpora prebavi na potovanjih in starostnikom z opešano prebavno funkcijo.

Dodajanje prebavnih encimov v obliki dopolnila Prebavni encimi, kompleks, TERRANOVA lajša prebavo in simptome, povezane z neoptimalnim izločanjem prebavnih encimov. Priporoča se pri pomanjkanju ali slabši funkciji specifičnih encimov oz. pri prehranskih intolerancah.

Prebavni encimi, kompleks, TERRANOVA vsebuje proteazo, ki pomaga pri razgradnji beljakovin, amilazo in glukoamilazo, ki pomagata pri razgradnji polisaharidov oz. škroba, laktazo, ki razgrajuje mlečni sladkor in lajša prebavo mlečnih izdelkov, lipazo, ki pomaga razgrajevati maščobe, invertazo, ki razgrajuje namizni sladkor, in alfaglukoamilazo, ki pospešuje prebavo stročnic, semen in korenin, ter proteazo, ki pomaga pri razgradnji beljakovin.

Probiotični kompleks s prebiotiki, TERRANOVA: 5 najbolj varnih, dobrih bakterij za porušen mikrobiom

Občutljive spremembe ravnovesja med bakterijskimi združbami (disbioza) so povezane s številnimi težavami, ki se lahko kažejo kot: prebavne motnje, šibka odpornost, nerazpoloženje, pri ženskah pa tudi kot porušena vaginalna flora.

Simbiotična formulacija Probiotični kompleks s prebiotiki, TERRANOVA, v kateri je kar pet različnih, varnih in dobro raziskanih bakterij, skupaj s topnimi vlakninami, omogoča dobro pripenjanje na sluznico črevesja, kompetitivno izločanje patogenih bakterij ter krepitev oziroma učinkovito vzpostavljanje črevesne mikrobiote.

Terranova za svoj probiotični kompleks s prebiotiki uporablja izključno seve proizvajalcev Rosell in CHr Hansen, dveh najbolj priznanih dobaviteljev na svetu.

BetterYou Better Biotics Junior: Kombinacija mikrobioloških kultur, prilagojena otroškemu črevesju

BetterYou Better Biotics Junior je kombinacija koristnih bakterij v obliki praška, ki je povsem brez okusa. En gram praška vsebuje kar tri milijarde živih kultur iz 11 različnih sevov, ki se med seboj dopolnjujejo. Z dodanimi fruktooligosaharidi in rastlinskim inulinom je zagotovljena dolga in stabilna življenjska doba dobrih bakterij.

Better Biotics Junior priporočajo otokom s prebavnimi težavami, kot so zaprtje, napihnjenost, driska, prekomerno napenjanje itd. Prav tako jih priporočajo ob jemanju antibiotika.

Rehidrato prašek: Prehransko dopolnilo za peroralno rehidracijo otrok.

Otroci večino svojega časa namenijo igri, pri tem pa pozabijo piti. Fitobimbi Rehidrato otroka odžeja in povrne vse temeljne snovi, ki jih je izgubil s potenjem. Poleg tega ponuja učinkovito pomoč v primeru driske in bruhanja. Ima naravno aromo banane in je primeren za otroke od šestega meseca.

