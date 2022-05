Prehranska dopolnila za ženske: kadar samo prehrana ni dovolj

Vsaka ženska lahko žari, ustvarja, premika gore in se dobro počuti v svoji koži, pri tem pa ji je še posebej po 45. letu lahko v pomoč tudi jemanje določenih prehranskih dopolnil, ki omilijo nihanja razpoloženja, hormonsko neravnovesje in izboljšajo splošno počutje.

V iskanju bolj mladostnega videza in boljšega splošnega počutja ni dovolj, da uporabljate najboljšo kozmetiko, da se redno gibate, sproščate in delate tisto, kar imate rade. Potrebujete nekaj podpore tudi od znotraj in temu so namenjena prehranska dopolnila priznanih proizvajalcev, ki so čista, temeljito preizkušena in testirana na različnih ravneh.

Prehranska dopolnila niso zdravila, njihovo uporabo ureja pravilnik o prehranskih dopolnilih iz leta 2013, ki navaja, da so prehranska dopolnila živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil oziroma drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom.

Čeprav je uravnotežena, zdrava in raznolika prehrana najboljši način za zadovoljevanje prehranskih potreb, številne ženske v določenih življenjskih obdobjih pogosto uporabljajo multivitaminske dodatke ali prehranska dopolnila. Na prodajnih policah je največ prehranskih dopolnil, ki so namenjena ženskam, na voljo za nosečnice, starejše od 50 let in ženske v menopavzi.

Posebno obdobje, ko potrebujete dodatno skrb

Nekatere raziskave kažejo, da lahko dopolnila vplivajo na zdravje na različne načine. Najbolj priljubljena prehranska dopolnila so multivitamini, kalcij ter vitamini B, C in D. Kalcij podpira zdravje kosti, vitamin D pa pomaga telesu pri absorpciji kalcija. Vitamina C in E sta antioksidanta, to so molekule, ki preprečujejo poškodbe celic, in pomagata ohranjati zdravje.

Med tistimi, ki jim jemanje prehranskih dopolnil lahko koristi, so športniki, starostniki, vegetarijanci, ljudje s prehranskimi alergijami, ženske po menopavzi, ženske med nosečnostjo, doječe matere in ženske v rodni dobi.

Po menopavzi ženske zaradi hormonskih sprememb hitreje izgubijo kostno gostoto kot moški. Ker številne ženske s svojo prehrano ne dobijo dovolj kalcija in vitamina D, morda potrebujejo dodatke za preprečevanje osteoporoze ter dodatke z vitaminom B12. Tudi ljudje, ki se prehranjuje samo z rastlinsko prehrano, morda ne dobijo dovolj vitaminov B2, B12 in D samo s hrano. Nosečnice potrebujejo tudi dodatke folne kisline. Folna kislina je sicer pomembna za vse ženske v rodni dobi.

Beljakovina, ki predstavlja eno tretjino beljakovin našega telesa

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, saj predstavlja od 25 do 30 odstotkov vseh beljakovin v telesu. Najdemo jo v hrustancu, koži, zobeh, nohtih, tetivah mišic, stenah telesnih organov in laseh.

Poznamo kar 16 vrst kolagena, od 80 do 90 odstotkov kolagena v telesu predstavljajo tipi I, II in III. Najbolj zastopan kolagen v telesu je kolagen tipa I, ki sestavlja 90 odstotkov beločnice, 80 odstotkov tetiv, 75 odstotkov kože, 60 odstotkov hrustanca, 30 odstotkov kosti ter od enega do deset odstotkov mišične mase.

Po 25. letu začne upadati proizvodnja lastnega kolagena v telesu, takrat se količina kolagena v telesu vsako leto zmanjša za 1,5 odstotka. Telo v naravnem procesu staranja izgublja tudi druga hranila, z rednim uživanjem kolagena in preostalih aktivnih učinkovin pa poskrbimo za bolj elastično kožo, sijoče, močne lase in hitrejšo rast las, čvrste nohte, gibljive sklepe, uravnano prebavo in boljše počutje. Tudi gibljivost sklepov in fleksibilnost vezi v telesu sta precej odvisni od prisotnosti kolagena. Pomanjkanje kolagena v vezivno-hrustančnih delih telesa lahko povzroči nemalo težav, ki z leti začnejo oteževati gibanje.

Kolagen, ki je na voljo v trgovini Medic-UM STORE:

Kolagen shot 10.000: za lepo kožo in gibljive sklepe

Kolagen shot 10.000 je visoko koncentrirano prehransko dopolnilo za kožo, lase, nohte, sklepe in normalno delovanje imunskega sistema. Vsebuje hidroliziran ribji kolagen s širokim spektrom velikosti molekul peptidov, kar omogoča odlično absorpcijo kolagena tam, kjer ga telo najbolj potrebuje. Dopolnilu je dodan vitamin D3 (800 IU v dnevnem odmerku 30 ml), tako z njim poskrbite tudi za dober imunski sistem.

Kolagen shot 10.000 bo najbolj razveselil vse tiste, ki se spopadate z nelagodjem v sklepih. Kolagen shot 10.000 ima višjo vsebnost kolagena in minerala MSM, lahko pripomore k hitrejši regeneraciji sklepov in vezi v telesu, kar boste ob redni uporabi opazili kot lažje gibanje in bolj poskočen korak.

Kolagen shot 10.000 v dnevnem odmerku 30 ml vsebuje enkrat več ribjega kolagena kot Kolagen shot in 2.000 mg minerala MSM, česar se boste še posebej razveselili tisti, ki imate težave s sklepi. Produkt je izdelan v Sloveniji, v podjetju s certifikati HACCP, GMP in IFS22000, ki velja za najstrožji standard za preverjanje kakovosti živil.

Kolagen shot 500 ml: za mladosten videz in splošno boljše počutje

Kolagen shot je koncentrirano prehransko dopolnilo za mladosten videz in splošno boljše počutje. Kolagen shot vsebuje ribji kolagen s širokim spektrom velikosti molekul peptidov, kar omogoča odlično absorpcijo kolagena tam, kjer ga telo najbolj potrebuje.

Kolagen shot vsebuje hidroliziran kolagen, ki je razbit na manjše osnovne gradnike, imenovane peptide. Peptidi se v prebavnem traktu lažje razgradijo na njihove osnovne gradnike, aminokisline, in se posledično lažje absorbirajo.

Za boljšo absorpcijo kolagena v telesu dopolnilo vsebuje 150 odstotkov priporočene dnevne količine vitamina C. Kolagen in vitamin C sta medsebojno močno povezana. Vitamin C sodeluje pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, delovanje kosti, dlesni, kože in zob.

Vitamin C: telo ga ne more sintetizirati samo, potrebuje pa ga za številne funkcij v telesu, zato je jemanje vitamina C v obliki prehranskega dopolnila izjemno pomembno. Vitamin D: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) potrjuje pomembnost vitamina D za telo. Ena od raziskav je pokazala, da ima v Sloveniji približno 40 odstotkov ljudi premalo vitamina D. Telo namreč lahko vitamin D sintetizira v zadostni količini le med marcem in oktobrom, zato ga je vsaj v preostalih mesecih priporočljivo nadomeščati. Vitamin D ima vlogo pri delitvi celic in prispeva k normalni absorpciji ter uporabi kalcija in fosforja, normalni ravni kalcija v krvi, ohranjanju zdravih kosti, delovanju mišic, ohranjanju zdravih zob in delovanju imunskega sistema. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) potrjuje pomembnost vitamina D za telo. Ena od raziskav je pokazala, da ima v Sloveniji približno 40 odstotkov ljudi premalo vitamina D. Telo namreč lahko vitamin D sintetizira v zadostni količini le med marcem in oktobrom, zato ga je vsaj v preostalih mesecih priporočljivo nadomeščati. Vitamin D ima vlogo pri delitvi celic in prispeva k normalni absorpciji ter uporabi kalcija in fosforja, normalni ravni kalcija v krvi, ohranjanju zdravih kosti, delovanju mišic, ohranjanju zdravih zob in delovanju imunskega sistema.

Starodavni zaklad za boljše delovanje organizma

Maca je odporna, adaptogena rastlina, ki raste na 3.950 metrih nadmorske višine v perujskih Andih. Junin velja za domovino perujskega makaka. Zaradi suhega podnebja in nadmorske višine je maca posebna superhrana.

Barva korenine maca povzroča tudi razlike v njeni v biološki sestavi. Maca ima aktivirane sekundarne metabolite macamide in macaene, značilne in edinstvene zgolj za to rastlino. Macamidi in macaeni so nosilci ključnih lastnosti delovanja te izjemne rastline na človeški organizem. Znanstvene raziskave so pokazale, da se aktivacija glavnih bioaktivnih macamidov zgodi le med biokemično reakcijo. Zanjo je treba najprej koren mace posušiti, nato pa ga pod kontroliranimi pogoji kuhati pod povišanim tlakom. Pravzaprav gre za simulacijo tisočletne tradicionalne metode kuhanja korena mace.

Preverite izdelke z maco, ki so na voljo v trgovini Medic-UM STORE:

Maca premium mix kapsule: koktajl adaptogenov iz rumene, rdeče in črne mace

Premium mešanica praha želatinizirane mace Maca premium mix kapsule je vrhunsko prehransko dopolnilo, ki vsebuje ekstrakt korenine rumene, rdeče in črne mace. Primerna je za jemanje ob nerednem ženskem ciklu, ob PMS, ob motnjah, ki pestijo ženske v obdobju menopavze, ob izostankih menstruacije. Maca premium mix kapsule uravnavajo delovanje ščitnice, izčrpanost in izgorelost, stres, utrujenost in slabše psihološko počutje.

Rdeča maca kompleks: ob menopavzi in slabšem razpoloženju

Rdeča maca kompleks je premium prehransko dopolnilo z izvlečkom rdeče mace ter vitaminoma B6 in B12. Pri ekstraktu rdeče mace se aktivirajo sekundarni metaboliti (macamidi in macaeni), ki so edinstveni za rastlino maca in odgovorni za večino njenih adaptogenih aktivnosti. Jemljemo jo ob menopavzalnih motnjah, ob močno izraženem PMS, ob težavah z zanositvijo, ob slabem razpoloženju in utrujenosti pri ženskah, za boljši videz kože in manj nečistoč ter za močno in gosto kostnino.

Vitamina B6 in B12: prispevata k uravnavanju hormonske aktivnosti in normalnemu psihološkemu delovanju, normalnemu delovanju živčnega sistema ter zmanjšujeta utrujenost in izčrpanost.

Prah želatinizirane rdeče mace: veter v jadra ženski seksualnosti in plodnosti

Prah želatinizirane rdeče mace je premium prehransko dopolnilo s 100-odstotno vsebnostjo prahu želatinizirane korenine rdeče mace iz ekološke pridelave. V procesu želatinizacije mace se aktivirajo macamidi in macaeni. Želatinizacija je termični postopek kuhanja mace, s katerim se škrob spremeni v škrobno pasto. Starodavna ljudstva, kot so Inki, so maco vedno prekuhavala in je niso jedla surove, kar je izboljšalo njeno biološko uporabnost. Ta sodobni postopek posnema tradicionalno pripravo kuhanja mace – želatinizacijo.

Želatinizacija omogoča boljšo prehransko vrednost mace, boljšo prebavljivost mace, uživanje mikrobiološko zdrave mace, povečanje koncentracije makamidov v primerjavi s presno maco in simulira tradicionalno metodo, s katero so Inki pripravljali maco.

Jemljemo jo ob menopavzalnih motnjah, ob močno izraženem PMS, ob težavah z zanositvijo, ob slabem razpoloženju in utrujenosti pri ženskah, za boljši videz kože in manj nečistoč ter za močno in gosto kostnino. Glede na to, da ne vsebuje sestavin živalskega izvora, je maca primerna tako za vegetarijance kot vegane.

Premium mix prah želatinizirane mace je premium prehransko dopolnillo, ki vsebuje ekstrakt korenine rumene, rdeče in črne mace.

Preverite še druga prehranska dopolnila za ženske, ki so na voljo v trgovini Medic-UM STORE:

Multivitamini TERRANOVA, prilagojeni posebej za ženske

Multivitaminsko-mineralna formulacija TERRANOVA vsebuje 30 različnih vitaminov, mineralov in drugih fitospojin v odmerkih, primernih za ženske, in sicer so prilagojeni predvsem odmerki železa, vitamina D3, magnezija, kalcija in vitamina K2. Vitamini skupine B so dodani v aktivni in biorazpoložljivi kemični obliki.

Sinergija za ženske: podpora v občutljivem obdobju

Žensko zdravje se v vseh življenjskih obdobjih povezuje z zdravo prehrano, zato so pri Terranovi razvili prehransko dopolnilo Sinergija za ženske. V njem so za blaženje in uravnavanje težav ter posledic hormonskih nihanj združili številna tradicionalna medicinska in zeliščarska priporočila z vsega sveta. Dopolnilo Sinergija za ženske, kompleks, TERRANOVA je primerno za ženske po 45. letu in jim ponuja podporo v perimenopavzalnem in menopavzalnem obdobju.





Brusnica, 300 mg, TERRANOVA: podpora pri težavah z mehurjem

Pri težavah z odvajanjem seča in za njihovo preprečevanje ljudsko zdravilstvo že stoletja priporoča brusnice. V preparatu Brusnica, 300 mg, TERRANOVA so divje rastoče brusnice, sušene z zamrzovanjem, zaradi česar ohranijo vse lastnosti svežih brusnic: D-manozo, ki preprečuje bakteriji E. coli, da bi se oprijela stene mehurja in se tam razrasla. Hkrati vsebuje tudi druge aktivne sestavine brusnic – predvsem procianidin in antocianozid –, ki delujejo tudi kot antioksidanti, zato se njihovo uživanje priporoča tudi kot učinkovita podpora za oči in ohranjanje vida.





Fitomama Fitolat: za več materinega mleka

Fitolat je prehransko dopolnilo z rastlinskimi izvlečki grškega sena, hmelja, komarčka in sporiša, pridobljenimi izključno iz izbranih in biološko nadzorovanih rastlin. Grško seno, komarček in sporiš podpirajo aktivnost mlečnih žlez in spodbujajo proizvodnjo materinega mleka.