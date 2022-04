Kako pretentati stres, tihega ubijalca našega časa?

Oglasno sporočilo

April je mesec ozaveščanja o stresu in boja proti tej novodobni tegobi. Stres je nedvomno postal ena najpogosteje uporabljenih besed 21. stoletja. Skoraj nemogoče se mu je izogniti, saj nas dobi nepripravljene – bodisi na službenem področju bodisi na ravni osebnih odnosov ali kje drugje. Zastrašujoč pa je podatek Svetovne zdravstvene organizacije, da za simptomi, povezanimi s stresom, trpi kar vsak tretji človek in da je s stresom povezanih kar od 75 do 90 odstotkov bolezni, zaradi katerih obiščemo zdravnika.

Na področju vzrokov stresa in uničujočih posledic, ki jih ima na posameznika in družbo, je bilo opravljenih že veliko študij, ugotovitve pa se pogosto razhajajo, saj se s stresom vsak posameznik spopada po svoje, tudi prizadetost je različna. Nekatere raziskave so dognale, da sta spopadanje s stresom in doživljanje tega stanja odvisna od osebnosti človeka, druge pa, da od tega, ali bolj vpliva na človekovo telesno, duševno ali čustveno stanje. V vsakem primeru pa stres pušča neizbežne posledice na našem zdravju, s katerih se lahko, če jih ne zdravimo pravočasno, razvijejo resnejša stanja: anksioznost in depresija, hormonske motnje, težave s spanjem, visok krvni tlak, bolezni srca in še veliko več.

Brez sramu do rešitve

Najhuje je, a žal še prepogosto, da ljudje, ki trpijo zaradi preobremenjenosti, to skrivajo in požirajo vedno nove stresne situacije, ki jih naposled privedejo do kolapsa. Nekateri razvijejo celo sram, da o preobremenjenosti ne bi smeli razmišljati, stres pa se jim kopiči. Če se počutite preobremenjeno in to misel potlačite, je to prvi znak za alarm! Najpomembnejše pri odpravljanju stresa je, da to stanje ozavestimo in pravočasno poiščemo pomoč.

Postavite sebe na prvo mesto

Za lažje premagovanje stresa je pomembno, da sebe in svoje počutje postavimo na prvo mesto ter poskrbimo, da raven stresa v svojem življenju vsaj zmanjšamo, saj ga je v večini primerov izjemno težko v celoti odpraviti. Za obvladovanje stresa nam je lahko v pomoč nekaj tehnik.

Dihalne vaje: Enakomerno dihanje je eden najlažjih načinov za premagovanje stresa. Ne glede na to, v kakšni situaciji ste, si vzemite premor in se osredotočite le na dih, možgane pa pošljite na pašo. Če se ne morete odklopiti 'na ukaz', lahko uporabite katere od vizualizacijskih tehnik.

Smeh: Več se smejte, saj je smeh pol zdravja in eden od boljših receptov za sprostitev. Študije so pokazale, da smeh vpliva na boljše razpoloženje ljudi, tudi če se smejijo na silo. Lahko se poglobite v jogo smeha, ki ponuja ogromno smejalnih vaj, s katerimi boste uspešno zmanjšali stres.

Telovadba: Naj se sliši rek zdrav duh v zdravem telesu še tako obrabljen, je odlično vodilo za odpravljanje stresa oziroma njegovega vpliva na um in telo. Dobra stara telovadba vam bo pomagala odpraviti stres in izboljšati spanec, uravnotežiti hormone in dvigniti raven endorfinov, ki vas bodo navdali z občutkom sreče. Pojdite na svež zrak, že samo sprehod v naravi vas bo pomiril, še bolje pa bo, če začnete prakticirati hitro hojo, ki vam bo rahlo dvignila utrip.

Zmanjšajte sprožilce stresa: Poskusite ozavestiti, kaj vam povzroča stres in tesnobo. Je stres, ki ga doživljate, povezan z zamujanjem, zavlačevanjem, gostim prometom, neurejenostjo doma, preveč zadolžitvami v službi? Nato pa poskusite narediti nekaj, da boste stanje izboljšali, morda koga prosite za pomoč ali se dogovorite za porazdelitev določenih opravkov: ta teden jaz, drug teden ti. Ko boste izboljšali upravljanje svojega časa, boste na dobri poti, da se znebite vsaj delčka stresa v svojem življenju.

Konec koncev je pomembno, da počnete, karkoli vas veseli, in ne pozabite: vaja dela mojstra. Svoj način vadbe za sproščanje vpeljite v urnik, da se boste k tehniki lahko zatekali redno in tako v svoje življenje vnesli ravnovesje in trajno zmanjšali raven stresa.

