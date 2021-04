Kako po krizi v 60 dneh do popolne telesne preobrazbe?

Oglasno sporočilo

Kako zelo so vplivale nanj?

Po njegovih ocenah – konkretno.

Pravi, da je na točki, ko …

se bori s kroničnim pomanjkanjem energije ,

, ima težave s koncentracijo ,

, za razliko od motivacije, ki je močno padla, pa je njegova telesna teža poskočila za skoraj 10 kilogramov.

Zato ni treba posebej poudarjati, da je daleč od super počutja in želene postave.

No, vse te podatke pa z javnostjo deli zaradi prav posebnega razloga, ki bo zagotovo razveselil tudi tebe.

Še posebej, če si v podobni situaciji kot on.

Kmalu zatem, ko si je priznal, da stvari niso več pod kontrolo, je sprejel odločitev, da je čas za spremembe.

Zato si je obljubil, da se čim prej loti 60-dnevnega izziva – in tako v zgolj dveh mesecih izpelje konkretno preobrazbo.

To pa zate sploh še ni najbolj zanimiv podatek.

Tisto, kar bo razveselilo tebe, je njegova odločitev, ki je sledila prvotni obljubi.

Miha bo namreč svojo celotno preobrazbo, se pravi vseh šestdeset dni, dokumentiral in lekcije sproti delil s tabo.

Kar pa pomeni, da gre za izziv, ki se mu lahko pridružiš tudi ti.

Ni pomembno, kakšen točno je tvoj cilj, kako pester je tvoj urnik, kateri so tvoji najljubši hobiji …

Če si po preteklih mesecih stresa in negotovosti želiš spremembe in sanjaš o bolj fit postavi, več energije in boljšem počutju, potem je to priložnost, ki je ne smeš zamuditi.

Zakaj?

Zato, ker dobiš neposreden vpogled v načrt, ki mu Miha sledi takrat, kadar si želi spremembe.

In točno ta načrt v prihajajočih šestdesetih dneh lahko skupaj z njim preizkusiš tudi ti.

To pomeni, da te Miha korak za korakom popelje skozi celotno preobrazbo in ti pomaga do zastavljenega cilja.

Tvoja edina naloga pred začetkom izziva pa je, da se pridružiš njegovemu YouTube kanalu.

Ključne lekcije – tiste, ki jih postopoma dodajaš v svoj življenjski slog – bo namreč s tabo delil v obliki ekskluzivnih video objav, ki jih bo tekom preobrazbe enkrat tedensko dodajal na YT kanal Popolna Postava.

To pa zate pomeni, da teden za tednom prejemaš nove naloge in tako postopoma napreduješ, se ne predaš in sigurno dosežeš zastavljeni cilj.

Šlo bo za epizode, v katerih bo Miha razkril vse podrobnosti in hkrati s tabo delil ozadje svoje preobrazbe.

Med drugim ti bo v prihajajočih epizodah razkril …

kako sestaviti svoj personalizirani jedilnik ,

, kako izbrati prava živila oziroma obroke ,

, kdaj se lahko pregrešiš ,

, na kaj paziti pri strukturi treninga ,

, katera prehranska dopolnila potrebuješ ,

, kaj narediti, ko primanjkuje motivacije ,

, kako pravilno beležiti sprotni napredek in tako naprej.

Vse to v sklopu devetih ekskluzivnih objav, ki te korak za korakom popeljejo preko celotne preobrazbe.

Zato je zelo pomembno, da takoj zdaj klikneš na to povezavo in se pridružiš naročnikom.

Kako točno to narediš, ti razkrije spodnji prikaz.

Miha opozarja, da v primeru neupoštevanja priporočila lahko zamudiš eno ali več epizod, kar pomeni, da lahko spregledaš lekcije, ključne za svoj napredek.

To pa še ni vse …

V sklopu izziva bo Miha s tabo delil misli, občutke in ovire, na katere bo naletel v času preobrazbe, sproti bo odgovarjal na vsa tvoja vprašanja, s tabo delil tedenski napredek in seveda poskrbel, da tudi ti v samo 60 dneh dosežeš noro preobrazbo.

Za piko na i pa obljublja, da bo s tabo popolnoma iskren, saj si želi, da spoznaš vse podrobnosti, ključne za končni rezultat, in se zaveš, da čisto vsak, ki dela na preobrazbi, zagotovo naleti na kakšno oviro.

P. S. Naj te opcija “Naroči se” ne zbega, saj so vse objave popolnoma brezplačne.

Naročnik oglasne vsebine je Popolna postava.