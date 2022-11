Kako negovati partnerski odnos tudi v času menopavze?

Starost matere ob rojstvu otroka se je v Sloveniji vrsto let zviševala, zadnja tri leta pa se je ustalila na malo več kot 31 let. Ko je govora o rojstvu prvega otroka, je bila v lanskem letu povprečna starost matere 29,6 leta. To posledično pomeni, da mnoge matere ob nastopu menopavze še vedno živijo najbolj dinamično družinsko življenje, ki vključuje uravnavanje številnih aktivnosti, od partnerskega odnosa do skrbi za najstnike, ter celo nove obveznosti, kot je skrb za ostarele starše. Ob hkratnih hormonskih spremembah v lastnem telesu se mnogo ženske, čeprav v središču žongliranja premnogih aktivnosti, počutijo izolirane, nerazumljene in osamljene.

Morda se sliši oguljeno, a rešitev je v komunikaciji. Pogovor s partnerjem, družino, prijatelji, celo sodelavci in še posebej tistimi, ki so sami v podobni situaciji ali pa imajo v svoji bližini osebo, ki se prav tako sooča s simptomi, ki jih prinaša menopavza, je prava pot. Razbijanje stigme je ključ do boljše vključenosti v družbo, pa naj gre za katerokoli manjšino, saj ravno vključenost pomembno vpliva na občutek sprejetosti.

Koristni nasveti za lažje spopadanje z dnevnimi izzivi

Ne poskušajte skrivati svojih občutkov ali jih potlačiti, bodite odkriti. Spregovorite o tem, kar občutite, povejte, kaj doživljate, tako vas bodo tudi drugi lažje razumeli in podprli. Menopavza ni nekaj, česar bi se morali sramovati, je nekaj povsem normalnega, s čimer se sreča vsaka ženska. To je le še en razlog več, da spregovorite o tem obdobju, še posebej s svojimi bližnjimi, svojo družino.

#1 Moč je v znanju

Menopavza je novo življenjsko obdobje, ki prinaša nove izzive in tudi prednosti. Tako kot pri vseh drugih obdobjih je treba tudi tega dobro spoznati. Pobrskajte za koristnimi informacijami, a bodite pozorni, da so viri, kjer jih najdete, kredibilni. Povežite se z drugimi ženskami in delite pozitivne izkušnje. Tako boste hitro spoznale, da so situacije, s katerimi se soočate, popolnoma normalne.

#2 Nihče ne pričakuje, da imate nadnaravne moči

Že res, da ste zadnja leta skrbeli za vse okoli sebe, prav zato je sedaj, če že ne prej, nastopil trenutek, ko ste lahko tudi same deležne nekaj pomoči. V času menopavze se mnoge posameznice počutijo fizično in psihično izčrpane, zato prosite za pomoč, ko se vam zdi, da jo potrebujete. Konce koncev, zakaj pa bi morale biti vse družinske obveznosti na vas?

Četudi gre za nekaj tako majhnega, kot je priprava kave ali pospravljanje posode po sobotnem kosilu, prerazporedite vsaj nekatere aktivnosti še na druge družinske člane, same pa si privoščite nekaj minut za počitek.

#3 Čas, ki ga preživljate sami, je lahko še kako dobrodošel

Ko imate nekoga radi, to še ne pomeni, da morate prav vsako minuto dneva preživeti v njegovi bližini. Enako velja tudi za družine. Včasih je lahko prav prijetno, ko del dneva ali tudi cel dan preživite sami. Za duševni mir je še kako dobrodošlo, da ste tu in tam malo egoistični. Vzemite si čas za aktivnosti, ki osrečujejo vas.

Hormonske spremembe lahko močno vplivajo na vaše osebno zadovoljstvo, celo na samozavest. Lahko celo vodijo v depresijo in tesnobnost, zato morate najti način, kako se s tem spopasti. Privoščite si čas zase, ko se boste spočile, napolnile z novo energijo in počele tisto, kar vas veseli, pa naj gre za rekreacijo ali zgolj za poležavanje na kavču ob dobrem čtivu.

Prav takšni majhni trenutki osebnega zadovoljstva lahko bistveno vplivajo na vaše dobro počutje, kar pa bo pozitivno vplivalo tudi na družinske odnose, saj se boste spočite in polne sveže energije veliko lažje spopadale z vsemi novimi izzivi, ki vam bodo prišli naproti.

#4 Ponovno se povežite s partnerjem

Tudi partnerski odnos so lahko v času menopavze trši, saj mnoge ženske povedo, da se ne počutijo več tako, kot so se v mlajših letih. Ne glede na to, ali sta s partnerjem v zvezi že s časa srednje šole ali pa sta se spoznala nedolgo tega, nikar ne dovolite simptomom menopavze, da preveč vplivajo na vajin odnos.

Četudi je od vajinega zadnjega zmenka minilo že več let, ponovno obudite to tradicijo. Poskrbite za redne zmenke, ki vama bodo omogočili čas le za vaju. Kot pravi Melita Kuhar, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in diplomirana socialna delavka, je "v tem življenjskem obdobju res zelo pomembna komunikacija, ki naj tudi sedaj teče. Povejta si, kaj se vama je dogajalo čez dan, s katerimi ovirami sta se srečevala in klepetajta o drobnih stvareh, ki so vama pomembne. Dobra in spoštljiva komunikacija je ključ do uspešnega in dolgoročnega odnosa."

Značilnosti zdravega partnerskega odnosa Kuharjeva elemente zdravega partnerskega odnosa, ki veljajo tudi v obdobju menopavze, opisuje tako: Spoštovanje dejstva, da sta vidva različni osebnosti, izhajata iz različnih primarnih družinskih okolij in nosita s seboj različna prepričanja, vrednote, vzorce ter vajine individualne izkušnje.

dejstva, da sta vidva različni osebnosti, izhajata iz različnih primarnih družinskih okolij in nosita s seboj različna prepričanja, vrednote, vzorce ter vajine individualne izkušnje. Ljubezen je subjektivno čustvo, kot ga občutimo do partnerja, pogosto se definira s stavkom "rada ga imam".

je subjektivno čustvo, kot ga občutimo do partnerja, pogosto se definira s stavkom "rada ga imam". Komunikacija je izjemno pomembna. Tudi ko se o čem ne strinjata, je pomembno, da negujeta in ohranjata spoštljiv in konstruktiven dialog, v katerem ni prostora za žaljivke, poniževanja in druge toksične oblike razvrednotenja mnenja ali osebnosti partnerja. Pomemben del komunikacije je spolnost , saj je to preplet dveh teles na fizični ravni, preko katerega tudi komuniciramo, se povezujemo in si zaupamo.

je izjemno pomembna. Tudi ko se o čem ne strinjata, je pomembno, da negujeta in ohranjata spoštljiv in konstruktiven dialog, v katerem ni prostora za žaljivke, poniževanja in druge toksične oblike razvrednotenja mnenja ali osebnosti partnerja. Pomemben del komunikacije je , saj je to preplet dveh teles na fizični ravni, preko katerega tudi komuniciramo, se povezujemo in si zaupamo. Zaupanje se gradi na dolgi rok in je posledica spoštovanja in upoštevanja vajinih dogovorov, torej, da se oba strinjata z vrednostjo vajinega odnosa in da si oba želita in delata na ohranjanju zaupanja.

se gradi na dolgi rok in je posledica spoštovanja in upoštevanja vajinih dogovorov, torej, da se oba strinjata z vrednostjo vajinega odnosa in da si oba želita in delata na ohranjanju zaupanja. Sodelovanje – par oblikuje dvojino ob zavedanju, da sta v istem čolnu, ki ga s skupnimi močmi krmarita skozi izzive vajine dvojine in življenja na splošno. V dvoje je lažje in bolj enostavno.

– par oblikuje dvojino ob zavedanju, da sta v istem čolnu, ki ga s skupnimi močmi krmarita skozi izzive vajine dvojine in življenja na splošno. V dvoje je lažje in bolj enostavno. Finančna transparentnost – odkrito se pomenita o vajinih prihodkih ter odhodkih, varčevanju in uživanju oziroma trošenju za vajine radosti.

#5 Bodite odkriti

Tako kot je neizbežna menopavza je z njo tudi starost. Načeloma velja, da se nihče ne veseli starosti, a prikrivanje menopavze ne bo spremenilo dejstva, da je tu in da na svoj način naznanja prihod zrelejših let. Zato ne skrivajte njenih simptomov, pač pa odkrito spregovorite o preglavicah, s katerimi se soočate. Tako bo lažje vam pa tudi naslednicam, saj boste s pogovorom pomagali tlakovati pot odprtemu pogovoru, ki prekinja krog stigme.

Razumevanje vzrokov določenih neželeznih simptomov menopavze bo vam in bližnjim omogočilo lažje sprejemanje sprememb in spoprijemanje z njimi.