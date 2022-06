Kako hitro do dermatologa?

Spomladi, ko postaja vse topleje, lahko posebej na koži rok, ki so med letom izpostavljene vremenskim razmeram, opazite veliko spremembo. Če pozimi koža na rokah naravnost kliče po vlažilnih kremah, se to poleti nekoliko spremeni. Zaradi večje vlažnosti v zraku je koža manj suha in razpokana kot pozimi.

Foto: Getty Images

Žal pa poletje prinaša večjo izpostavljenost soncu, ki je lahko zelo škodljiva, zato morate kožo pred njim ustrezno zaščititi, na kar opozarjajo tudi dermatologi. Tu pa so še druge poletne nevšečnosti, ki jih lahko opazite na koži. Zaradi vročine in vlage začnejo žleze lojnice proizvajati večje količine olja, zaradi katerih je koža lepljiva in mastna, pore pa zamašene. Izbruhi aken so zato lahko zvesti spremljevalec vročih dnih, še posebej pri tistih posameznikih, ki imajo že v osnovi bolj mastno kožo. Tisti z bolj občutljivo kožo pa so lahko hitro opečeni ali pa se jim zaradi preobčutljivosti na sonce na koži pojavijo srbeči izpuščaji. Da bi se izognili nadležnim izpuščajem, sončnim opeklinam in tudi aknam, se velja držati nekaterih priporočil.

1. Če imate bolj mastno kožo, potem je poleti priporočljivo, da si obraz pogosteje očistite in s tem z njega odstranite odvečno olje. Za razmastitev je občasno priporočljiv tudi piling.

2. Izberite izdelke za nego, ki so primerni za vaš tip kože. Za bolj suho kožo so priporočljivi izdelki, ki temeljijo na gelu, medtem ko so za mastno kožo primernejši izdelki delani na vodni osnovi.

Foto: Shutterstock

3. Naj bo vaša koža vedno dobro hidrirana. Večkrat na dan si obraz tudi osvežite z vodo ali uporabite meglico za obraz. To bo koristilo tako koži kot tudi vašemu celostnemu počutju.

4. Poleti je ključna uporaba sončne kreme. Tako UVB- kot tudi UVA-žarki so za kožo zelo škodljivi, zato izberite kremo, ki vas bo zaščitila proti obema vrstama UV-žarkom. Ne glede na tip vaše kože je priporočljiv faktor SPF 30–50. Sončno kremo si nanesite, tudi če ste večino časa v zaprtih prostorih in zunaj preživite manj časa, saj so poletni sončni žarki izjemno močni. Na morju si kremo nanesite večkrat na dan, saj jo bo pogosto kopanje v vodi spiralo z vaše kože. Če je le mogoče, se izogibajte soncu in se raje zadržujte v senci.

5. Ne pozabite na oči, ustnice in stopala. Uporabljajte sončna očala. Za ustnice je priporočljiva uporaba mazil s SPF-faktorjem. Dobro poskrbite tudi za stopala. Tudi njim privoščite ustrezno kremo in redni piling, še posebej če radi pogosto nosite odprte čevlje.

Foto: Shutterstock

6. Za hidracijo celotnega telesa ter s tem tudi kože boste poskrbeli z vnosom zadostne količine vode, med dvema litroma in tremi litri dnevno. Izogibajte se sladkim pijačam, raje posegajte po vodi oziroma naravnih sokovih.

Kdaj morate obiskati dermatologa?

Pravočasen obisk dermatologa vam lahko pomaga rešiti težave s kožo in tudi lasmi, včasih pa vam lahko tudi reši življenje, zato je pomembno, da veste, kdaj se je smiselno odpraviti na pregled.

Najpomembnejše je, da kožo redno samopregledujete. Če opazite spremembe, znamenja, ki se spreminjajo po velikost, obliki ali barvi, je to zadosten razlog za takojšen obisk dermatologa, saj gre lahko tudi za katero od oblik kožnega raka.

