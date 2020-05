Kako delujeta konoplja in CBD?

Oglasno sporočilo

Konoplja je vsestranska kulturna rastlina in ena najstarejših, saj jo človeštvo dokazano uporablja že tisočletja. Zaradi izredne raznovrstnosti jo lahko uporabljajo v papirni, lesni, gradbeni, prehrambni, farmacevtski in še kateri drugi industriji. Preoblikujemo jo lahko v več kot 25 tisoč različnih proizvodov - od vrvi do avtomobila.

Semena konoplje so že iz preteklosti znana ne le kot hrana za živali, ampak tudi kot dodatek k človeški prehrani. Konopljino olje vsebuje uravnoteženo razmerje nenasičenih maščobnih kislin, ki je idealno za človeški metabolizem.

Posebnost konoplje pa so zagotovo kanabinoidi. S tehnološkim napredkom so raziskovalci odkrili razmerje med kanabinoidnimi receptorji v naših telesih, imenovanimi endokanabinoidi, in kanabinoidnimi receptorji v konoplji, kot sta CBD in THC - fitokanabinoidi.

Eden najbolj poznanih kanabinoidov je CBD (Cannabidiol), ki nima psihoaktivnih učinkov. Kanabinoidi delujejo tako, da se vežejo na posebne receptorje v telesu, ki so znani kot kanabinoidni receptorji. Medtem ko se najpogosteje nahajajo po celotnem srednjem živčnem sistemu, te receptorje najdemo po skoraj vsem telesu. Ta mreža receptorjev se imenuje endokanabinoidni sistem (ECS).

ECS je vključen v široko paleto funkcij v našem telesu, kot so zaznavanje bolečine, razpoloženje, imunska funkcija, motoričen nadzor, pomnilnik, apetit, spanje, razvoj kosti in celo razmnoževanje. Ko CBD najde pot do naših receptorjev, blagodejno vpliva na ustrezno funkcijo.

CBD ima vlogo pri:

stresu in tesnobi – pomaga pri hormonskem neravnovesju, saj ohranja raven kortizola;

vnetju – pri oteklinah in bolečinah; CBD zavira vnetni odziv, spodbuja proizvodnjo regulatornih celic, obvladuje zaznavanje bolečin in na tak način pomaga pri blaženju tegob, kot so artritis, bakterijske okužbe in avtoimune bolezni;

epilepsiji – ima vlogo pri pogostosti epileptičnih napadov, tako da upočasni aktivnost ekscitatornih oz. vzburjevalnih živcev v možganih.

