Kaj krije evropska zdravstvena izkaznica? Česa ne?

V strošek, ki pogosto presega vrednost čisto novega avtomobila srednjega razreda.

Da se izognemo nepredvidenim stroškom, je za vse, ki potujemo, pomembno, da se zavedamo, kaj krije evropska zdravstvena izkaznica. Še bolj kot to pa je pomembno, da se zavedamo, česa evropska zdravstvena izkaznica ne krije.

Evropska zdravstvena izkaznica vam omogoča kritje v državah znotraj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EU + Lihtenštajn, Norveška in Islandija). Poleg navedenih omogoča še kritje v vseh državah bivše Jugoslavije, v Avstraliji in Švici. V drugih državah vam Evropska zdravstvena izkaznica ne koristi. CORIS zavarovanje nudi varnost po celem svetu, Evropska zdravstvena kartica za razliko pa le v določenih državah.

A ker ni vse zlato kar se sveti, vas tudi na Hrvaškem lahko presenetijo. Evropska zdravstvena izkaznica namreč ne krije zdravljenja pri zasebnikih. V hrvaških turistično zasedenih krajih pa imajo zdravstveni domovi posebne zasebne ambulante, ki so namenjene turistom. Le-te so vedno samoplačniške. V njih vam evropska zdravstvena kartica ne pomaga, saj je ne sprejmejo, v javni ambulanti pa vas kot turista ne želijo sprejeti.

Tako se začnejo prve nevšečnosti in prvi stroški, če se tega ne zavedate in se zanašate na to, da vam evropska zdravstvena izkaznica nudi zavarovanje kot doma. Na srečo ima CORIS sklenjene pogodbe z zasebniki, tako na Hrvaškem kot v drugih državah in vas bodo tudi v zasebnih ordinacijah obravnavali brezplačno.

V čem se evropska zdravstvena kartica še razlikuje s CORIS zavarovanjem?

V kolikor imate sklenjeno CORIS zavarovanje in vas obravnavajo na kliniki, s katero ima CORIS sklenjeno pogodbo, bodo sami uredili plačilo in vam ni treba zalagati denarja. Pri evropski zdravstveni izkaznici pa boste stroške morali najprej pokriti sami in šele kasneje zahtevati povračilo. Tu pa že pridemo do druge težave, in sicer:

v tujini so cene zdravstvenih storitev praviloma višje, v nekaterih državah celo precej višje kot v Sloveniji in lahko se zgodi, da boste kljub kritju z evropsko zdravstveno kartico morali razliko med ceno storitve v Sloveniji in ceno iste storitve v tujino, pokriti sami. Pri CORISu te nevarnosti ni,

poleg vsega kar sem že zgoraj omenil, evropska zdravstvena izkaznica ne krije prevoza v Slovenijo, ob hospitalizaciji je že na Hrvaškem treba doplačati stroške parcitipacije, ki znašajo cca. 300 € ...

Vsekakor priporočam, da pred odhodom v tujino uredite oboje – naroči se evropska zdravstvena izkaznica in uredi se turistično zavarovanje pri CORISu.

Kako se naroči evropska zdravstvena kartica?

Evropska zdravstvena izkaznica je brezplačna in jo lahko naročite preko spletne strani ZZZSja. Kliknite na https://www.zzzs.si/tujina, prepišite podatke iz vaše kartice in evropska zdravstvena kartica pride po pošti. Vsekakor priporočam, da si to uredite pravočasno, saj se pošta lahko tudi kje zatakne in pride prepozno. Jaz jo običajno naročim vsaj 14 dni pred dejanskih odhodom, saj sem le tako lahko popolnoma miren. V kolikor imate urejeno zavarovanje še za celo leto, boste prejeli tudi evropsko zdravstveno izkaznico za celo leto.

Kako naročiti CORIS in si zagotoviti vse prednosti, ki jih ponuja?

Ker se tveganje ne splača, si velja tudi CORIS zavarovanje urediti pravočasno. To najhitreje uredite tako, da obiščete https://www.coris.si/si/856/turisticno-zavarovanje-za-tujino.aspx, kliknete na gumb "Skleni zavarovanje" in v manj kot 5 minutah opravite vse, kar je potrebno.

Za razliko od evropske zdravstvene kartice lahko CORIS turistično zavarovanje uredite preko telefona ali preko spleta. POMEMBNO: sklenite ga, ko ste še doma, preden odidete v tujino, torej je že 1 dan pred odhodom čisto dovolj zgodaj.

POMEMBNO: Ko ste enkrat že v tujini, sklenitev zavarovanja ni več mogoča.

Več informacij in sklenitev turističnega zavarovanja opravite na https://www.coris.si/si/856/turisticno-zavarovanje-za-tujino.aspx

P.S.: Izkoristite tudi akcijo odškodnine v primeru zloma. Za samo 1 € doplačila ob sklenitvi turističnega zavarovanja dobite 500 € odškodnine v primeru zloma.

