Invisalign – inovacija, ki je osvojila svet

Popoln nasmeh ni dan vsakomur in marsikdo si mora do njega pomagati z zobnim aparatom. Ljudje se za aparat odločajo zaradi estetike in zdravja, saj z aparatom postavimo zobe v pravilni položaj. Pravilno postavljeni zobje omogočajo lažjo higieno in s tem manjše tveganje za nastanek parodontalne bolezni.

Živa Tatalović Mešiček, dr. dent. med., spec. zob. in čeljustne ortopedije: "Potek zdravljenja z nevidnim zobnim aparatom Invisalign je preprost in tehnično napreden."

Moteče kovinske žice so danes k sreči preteklost. Inovacija v ortodontiji, ki je osvojila svet in prepričala tudi najbolj skeptične, se imenuje Invisalign. Gre za nevidni zobni aparat, ki hitro in brez bolečin vodi do popolnega videza.

Kot pravi Živa Tatalović Mešiček, dr. dent. med., spec. zob. in čeljustne ortopedije, ima Invisalign v primerjavi s fiksnim aparatom več prednosti. Ker je snemljiv, lahko pacient lažje vzdržuje dobro higieno, ki je ključna med vsako ortodontsko terapijo. Tudi terapija je od šest mesecev pa do enega leta krajša, kot bi bila s fiksnim aparatom. Manj je tudi obiskov ortodonta, največja prednost aparata za paciente pa je v estetiki, saj je Invisalign skoraj neviden.

Ena od njegovih prednosti pa je tudi slabost – ker je snemljiv, ga pacient lahko izgubi oziroma ga ne nosi. Za želen rezultat je namreč nujno, da je aparat v ustih vsaj 22 ur dnevno, sname se ga lahko samo ob umivanju zob in med jedjo, poudarja Živa Tatalovič Mešiček.

Prijaznejši do pacienta

Ravnanje zob s korekcijskimi opornicami je učinkovito, estetsko in neboleče. Opornice Invisalign so izdelane iz prozorne plastične mase in so na zobeh skoraj neopazne. Ker Invisalign nima žičk, ki lahko pikajo in povzročajo bolečine, se tega aparata pacienti praviloma hitreje navadijo – v nekaj dneh ali enem tednu.

"Na začetku lahko moti pri govoru. Pacientom svetujem, naj doma ali v avtu glasno berejo kakšno uro in se tako hitreje navadijo na spremembo. Pri prehranjevanju je treba aparat sneti – v ta namen je priložena lična škatlica. Enako velja med pitjem kave ali rdečega vina, saj se opornice lahko zabarvajo. Nošenje aparata je lahko na začetku malo boleče, a manj kot pri fiksni terapiji," pravi naša sogovornica.

Ni ovir za Invisalign

V ordinaciji najprej preverijo in potrdijo, da ste primerni za zdravljenje. Zobe preprosto skenirajo in sken pošljejo v obdelavo. Tako lahko svoje zobe in ugriz vidite tudi v 3D-obliki.

Z Invisalignom lahko zdravijo že skoraj vse nepravilnosti. Izjema so zahtevnejše nepravilnosti, pri katerih je terapija lažje izvedljiva s fiksnim aparatom.

"Na prvem obisku pacientu predstavimo okvirni načrt terapije in izdelamo predračun. V našem dentalnem centru vsakega pacienta obravnavamo celostno. To pomeni, da mu na prvem pregledu povemo vse, kar je treba storiti, da dosežemo želeni rezultat. Pacientu predstavimo potek terapije, ki lahko zajema konzervativno zdravljenje, ortodontsko obravnavo in nadaljnjo kirurško, protetično ali implantološko obravnavo. Prednost je, da smo velikokrat že na prvem pregledu, preden se pacient odloči za terapijo v naši ordinaciji, vsi specialisti, ki predstavimo vsak svoj načrt terapije zanj," poudarja Živa Tatalovič Mešiček.

"Aparat brez dobrega načrta ortodonta ne bo deloval"

Potek terapije vodi ortodont. Premikanje zob je delo ortodonta, ne samega aparata.

Na prvem pregledu torej pregledajo celotno stanje zob in opravijo ortopan. Sledi skeniranje zob in fotografiranje. Nato nastopi načrtovanje terapije, ki je ključnega pomena.

"Pacienti se morajo zavedati, da potek terapije vodi ortodont in da je premikanje zob delo ortodonta, ne samega aparata. Aparat brez dobrega načrta ortodonta ne bo deloval. Ko potrdim načrt terapije, sledi izdelava alignerjev oziroma poravnalcev. Ta faza traja približno od mesec do dva. Nato na zobe namestimo attachmente – kompozitne gumbke v barvi zoba, ki omogočajo določene premike. Pacientu damo vsa navodila in se dogovorimo za pregled čez od osem do deset tednov. Na toliko časa povprečno sledijo tudi preostali pregledi," potek terapije opiše Živa Tatalovič Mešiček.

Vse za lep nasmeh na enem mestu

Pregledi za spremljanje napredovanja in prejem novih poravnalcev si bodo sledili na od dva do tri mesece.

Zobje se premikajo vse življenje. "Tako kot je pomembna faza ortodontske terapije, je pomembna tudi faza retencije," pravi naša sogovornica.

To pomeni, da je po končani terapiji nujno zobe zadržati na novem položaju. "Zato nalepimo na notranjo stran zob retencijsko žičko in pacientom izdelamo še retainer – folijo, ki jo potem pacient nosi ponoči. Vsem pacientom svetujem, naj faza retencije traja toliko časa, kolikor si želijo imeti ravne zobe."

Cena odvisna od nepravilnosti oziroma zahtevnosti terapije

Ceno določijo na pregledu in je odvisna od nepravilnosti.

Cena aparata Invisalign je odvisna od nepravilnosti, pravijo v Dentalnem centru Tatalović. Cena aparata, ki zajema neomejeno število folij, se začne pri 3.600 evrov. Točna cena se določi na samem pregledu in je odvisna predvsem od nepravilnosti oziroma zahtevnosti terapije.

Doplačati je treba ortopan, po potrebi tudi CBCT – 3D-slikanje čeljusti in mini implantate. "Vse to lahko opravimo v prostorih našega dentalnega centra. Mogoče je tudi plačilo na obroke, kar pacientom tudi predstavimo na prvem pregledu," še pove Živa Tatalovič Mešiček.

