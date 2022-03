Kje Rebeka Dremelj poskrbi za svoj nasmeh?

Nasmeh je ena od prvih stvari, ki jih opazimo na človeku, hkrati pa igra pomembno vlogo pri tem, kako dojemamo samega sebe. Zdravi in beli zobje nas pomladijo in polepšajo, očarljiv nasmeh pa lahko odpira tudi mnogo vrat in odpravlja prepreke, ki nam stojijo na poti do srečnejšega osebnega in poslovnega življenja.

Dentalnemu centru Tatalović zaupa tudi Rebeka Dremelj.

Kako pacientu prisluhniti in mu pričarati naraven nasmeh, o katerem sanja, smo se pogovarjali s Petrom Tatalovićem, dr. dent. med., MSc., vodjo Dentalnega centra Tatalović, in s člani tima, ki so se januarja 2019 preselili na novo lokacijo ob stadionu Matije Gubca v Krškem.

Poklic zobozdravnika položen že v zibelko

V Dentalnem centru Tatalović v Krškem deluje šest ambulant.

Petru Tataloviću je bil tako kot njegovi sestri Živi poklic zobozdravnika položen že v zibelko. Njun oče Milan Tatalović, dr. dent. med., je namreč vrata svoje ordinacije v Krškem odprl že pred 25 leti, zdaj pa njegova otroka nadaljujeta tradicijo družinskega podjetja. Tudi Petrova žena, Katja Ereš Tatalović, dr. dent. med., je zobozdravnica in skupaj z njima piše novo zgodbo.

Skrb za celovito zdravje zob v slovenski kliniki s 25-letno tradicijo

Življenjska sila in ambicioznost mladostne ekipe ter nenehna usmeritev k zagotavljanju čim boljše storitve za svoje stranke jih je spodbudila, da so januarja 2018 začeli graditi popolnoma nov objekt, kjer imajo zdaj nove prostore.

V koncept vrhunskega dentalnega centra, kakršnega v Sloveniji še ni bilo, so vložili ogromno premisleka, energije in truda, kar se več kot gotovo pozna. Pozitivna izkušnja stranke se začne še pred vstopom v kompleks. Ta je na mirni lokaciji v Krškem in ima svoja parkirna mesta.

Ordinacija, ki je videti kot spa

Ko stranka vstopi skozi vrata, jo objame minimalistično zasnovan moderen prostor, ki bolj kot čakalnica deluje kot dnevna soba. Dr. Tatalović pove, da so v želji, da se njihove stranke počutijo kar se da prijetno, in v prizadevanju, da bi povsem izbrisali strah pred zobozdravnikom, vse zasnovali bolj kot spa in ne kot ordinacijo. Pri njih je ključnega pomena sprostitev in udobje strank. S tem v mislih so izbrali tudi barvno paleto. Niso se odločili za intenzivne odtenke, ki jih najdemo v mnogo zobozdravstvenih ordinacijah, ampak so raje izbrali pomirjajočo belo v kombinaciji z naravnim lesom, ki v prostoru pričara občutek topline.

Prav tako vseh šest ambulant, kjer velika okna v prostor spuščajo radodarno količino naravne svetlobe, gleda na zeleni nogometni stadion, ki skupaj z reko Savo izbriše vse skrbi. Vsak detajl je umeščen z namenom doseganja dobrega počutja. Pa ne zgolj strank, tudi kolektiva, ki je zaradi izjemno estetsko dovršenega ambienta še bolj nasmejan in prijazen.

Za nemoteno komunikacijo med osebjem so vse ambulante povezali s pametnimi vrati za osebje, kar omogoča lažjo komunikacijo med zobodravniki. Z dodelanim konceptom sproščujočega prostora, ki se lahko kosa tudi z najprestižnejšimi ordinacijami svetovnih prestolnic, so tako svojo filozofijo prijaznosti, prilagodljivosti in strokovnosti, grajeno na 25-letni tradiciji, dvignili na še višjo raven, ki predstavlja konkurenco bližnjim zagrebškim klinikam.

Implantati – sodobna rešitev manjkajočih zob V Dentalnem centru Tatalović uporabljajo najsodobnejše rešitve za manjkajoče zobe in doseganje boljše zobne estetike. Implantati so pomembna rešitev pri izgubi zob. "Za implantat mora biti dokončana zakostenitev, ta pa je dosežena okoli 18. leta, kar je najzgodnejša doba. Pri visoki starosti – če je človek zdrav –, pa ni omejitev, četudi je brez vseh zob. Pomembno je le, da ima dovolj kostnine. Nadomestiti se da vsak zob posebej, pri daljših vrzelih pa pridejo v poštev mostički. Implantati lahko 'nosijo' snemalne proteze, pri novem principu, imenovanem All-on-4, pa so implantati vstavljeni na določenem mestu in nosijo fiksen cirkularni most," pojasnjuje Peter Tatalovič, dr. dentalne medicine. Implantacijo opravi oralni kirurg, pred posegom pa je obvezno vsaj panoramsko slikanje zob, v težjih primerih, ko je manj kosti, pa še slikanje 3D CT, kar opravijo v prostorih Dentalnega centra Tatalović. Dobra novica je, da so implantati omogočeni tudi tistim, ki nimajo dovolj kosti, saj je mogoče dodajanje umetne kosti.

Skrb za celovito zdravje zob z najnaprednejšimi aparati

V DCT-ju združujejo specialiste z vseh področij, ki poskrbijo za celovito zdravje zob in ustne votline: vse od implantologije, snemne in fiksne protetike, ortodontije do oralne kirurgije, rentgenskega slikanja, oskrbe obzobnih tkiv, zdravljenja kariesa ter estetskega zobozdravstva.

Ob tem je tudi kakovost storitve povsem drugačna. Dr. Tatalović pravi, da si k njim velikokrat hodijo zobe popravljat stranke, ki so bile nezadovoljne v Zagrebu. Poleg tega, da jim lahko ponudijo najvišjo mogočo kakovost materialov in obravnave, ki so rezultat dolgoletnih izkušenj in prizadevanj, so tudi cene veliko bolj prijazne, saj gre za obmejno kliniko.

Kot lepo ponazori s primerom cene kave v Ljubljani ali v Krškem, so tudi zobozdravstvene storitve v DCT ugodnejše zgolj zaradi lokacije, kar pa v nobenem primeru ne pomeni, da zato trpi kakovost. Celo nasprotno, v Krškem so svojo novo kliniko kot eni redkih klinik pri nas opremili z najnaprednejšimi aparati, ki omogočajo čim hitrejšo obravnavo in izdelavo ter optimalno prilagajanje željam strank.

Lep naraven nasmeh tudi s porcelanastimi luskami Beljenje, polnokeramične prevleke, luske ... vse to so odgovori na vprašanje, kako lahko nasmeh postane bolj sijoč. Pogoj za vse estetske posege so seveda zdravi zobje in zdrave dlesni. V sklopu estetskega zobozdravstva so zelo priljubljene tanke porcelanske luske ali venirji, ki zobem dajejo naraven videz, uporabljajo pa jih predvsem na sprednjih zobeh, še zlasti če so obarvani, pa tudi pri saniranju manjših poškodb ali nepravilnosti in pri diastemi (razmak med zobmi).

Predana ekipa, ki svojim strankam vrača nasmeh

Prav tako pa ekipa strokovnjakov, ki jo sestavljajo štirje zobozdravniki in trije specialisti, nenehno poglablja svoje znanje na mednarodnih kongresih in konferencah, kjer se spoznavajo z vsemi novostmi in trendi. Zato so v novem kompleksu rezervirali tudi prostor za izobraževalnico, kjer bodo svoje obširno znanje začeli predajati naslednjim generacijam.

Talentiran in prizadeven kolektiv, ki poskrbi za zdravje zob od A do Ž, diha za zobozdravstvo in zato svoje delo res opravlja s srcem. To pa ne drži le za družinske člane Tatalović, prav tako predani so tudi preostali člani ekipe, ki so z leti tako rekoč postali del njihove razširjene družine.

Sproščeno in prijetno vzdušje Dentalnega centra Tatalović je združeno s strokovnostjo, medsebojnim sodelovanjem in kakovostno izvedbo storitev, zato dr. Tatalović ponosno pove, da pacienti iz klinike odhajajo zadovoljni, se radi smejejo in se vračajo brez strahu.

Pomembna novost: nevidni zobni aparat Invisalign Ker ima lep nasmeh svojo moč, se za ravnanje zob z aparatom odloča vse več ljudi. Kot pravijo v DCT, je ortodontska terapija priporočljiva tako pri mladostnikih kot tudi pri odraslih obeh spolov. Ljudje se za aparat odločajo zaradi estetike in zdravja, saj z aparatom postavimo zobe v pravilni položaj, da je brušenja čim manj. Pravilno postavljeni zobje omogočajo lažjo higieno in s tem manjše tveganje za nastanek parodontalne bolezni ipd. Pomembna novost je nevidni zobni aparat Invisalign, ki predstavlja trenutno najnaprednejšo tehnologijo v ortodontiji. "Je prijeten za pacienta, udoben in skoraj neviden, hkrati pa najbolj estetski zobni aparat do zdaj. Ker je snemljiv, zagotavlja boljšo ustno higieno. Zdravljenje določenih nepravilnosti je s tem aparatom hitrejše od zdravljenja z navadnim zobnim aparatom," navaja Živa Tatalović Mešićek.

