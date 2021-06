Imate resne težave s svojimi zobmi? Odkrijte najnaprednejše implantološke rešitve

Ko kdo omeni zobozdravnika, takoj spremenite temo. Zavedate se svojih težav, vendar ne naredite ničesar, saj je navsezadnje tista stara proteza še vedno uporabna ... Vam zobni vsadki in nekatere implantološke metode zvenijo kot nočna mora? Z ekipo strokovnjakov pod vodstvom zobozdravnika Zdenka Trampuša v kliniki Ortoimplant Dental Spa in brezplačnim prvim pregledom lahko izboljšate kakovost svojega življenja s pomočjo najnaprednejših implantoloških metod.

Kaj so vsadki in za kaj se uporabljajo?

Gotovo ste že razmišljali o tem, s kakšnim veseljem bi spet kakovostno jedli in ugriznili v hrano, ki jo imate radi, tudi če vam manjkajo zobje ali nosite protezo. To željo vam lahko pomagajo uresničiti vsadki . Vsadki niso zgolj trendovska novost, temveč imajo predvsem funkcionalno in estetsko vrednost. Videti so kot naravni zobje in tako tudi delujejo, zasnovani pa so za dolgotrajno uporabo ter prijetnejši in stabilnejši učinek od zobnih protez. Zobni vsadki se vgradijo v kost čeljusti in varujejo njeno zdravje. Seveda so tudi videti lepše in se vzdržujejo enostavneje kot konvencionalne zobne proteze, prav tako pa so znatno dolgotrajnejši. Pod črto se tako tudi bolj splačajo.

Vsadki pristajajo vsem – mladim in starim. Opišejo se lahko kot umetna korenina (zgrajena iz enega najtrdnejših materialov na svetu, titana), vgrajena v kost, ki nadomesti naravno zobno korenino. Vsadki ščitijo tudi zdrave zobe. Se sprašujete, kako? Klasične krone in mostički zahtevajo rezanje ali brušenje sosednjih naravnih zob, kar skrajša njihovo življenjsko dobo, pri vsadkih pa je ta pogoj odpravljen. Vsadek se vgradi na mesto, kjer manjka zob, zato vaši naravni in zdravi zobje ostanejo varni. Mati narava nam je dala samo dve priložnosti za popoln nasmeh, vendar smo s tehnologijo in inovacijami naredili korak naprej. Krona ali mostiček, pritrjen na vsadek, povrne občutek in funkcionalnost naravnih zob.

Zobozdravnik Zdenko Trampuš in njegova ekipa vrhunskih strokovnjakov v kliniki Ortoimplant Dental SPA uporabljajo najnaprednejše implantološke metode , vse pa se začne s prvim pregledom, ki je povsem brezplačen.

Kaj točno pomeni brezplačen prvi pregled?

Na prvem pregledu v kliniki Ortoimplant Dental SPA boste povsem brezplačno dobili diagnostični paket, ki je vreden več kot tri tisoč kun (več kot 400 evrov)! Na vašem prvem pregledu bomo posneli rentgenski ortopantomogram, sliko celotne čeljusti, potrebno za nadaljnjo diagnostično obdelavo, čemur sledi funkcionalno-diagnostični pregled ali specialistični ortodontski pregled, odvisno od obstoječega stanja in težav.

Na funkcionalno-diagnostičnem pregledu se vzamejo odtisi zgornje in spodnje čeljusti, prenosov obraznega loka in središčnega ugriza, nato pa se posnamejo intraoralne in ekstraoralne fotografije. Na specialističnem ortodontskem pregledu se vzamejo odtisi zgornje in spodnje čeljusti ter ugriza in se posnamejo intraoralne ter ekstraoralne fotografije. Poleg že navedenega se prav tako preverita sklep in žvečna muskulatura.

Po diagnostiki vam strokovna ekipa zobozdravnikov pripravi natančno analizo končnih modelov in fotografij ter predlaga ustrezno zdravljenje. Vrednost tega paketa je še večja, če upoštevate, da lahko vse opravite v enem dnevu in pod eno streho ter tako privarčujete čas in denar.

Najnaprednejše implantološke metode na enem mestu

Vgradnja vsadkov je najboljša rešitev pri različnih indikacijah:

če vam manjka en zob,

če vam manjka več zob

ali če imate brezzobo čeljust.

Če imate brezzobo čeljust, se priporoča uporaba inovativne metode All-on-4, s katero lahko rekonstruiramo zobni niz s samo štirimi vsadki. Vgradnja je digitalno vodena, metoda pa odpravi potrebo po nadgradnji kosti ali dviganju sinusov. V kliniki se uporabljajo najkakovostnejši zobni vsadki na trgu.

Če ste brez enega ali več zob dlje časa, se kost umakne. Pri implantoloških posegih je včasih treba kost dograditi, z najsodobnejšo metodo Zygoma All-On-4 pa lahko to oviro preskočimo, s tem pa tudi dolgotrajen proces okrevanja.

Zobozdravnik Zdenko Trampuš je v vsakodnevno klinično prakso na Hrvaškem prvi uvedel še eno novost, pterigoidne zobne vsadke . Gre za alternativno možnost izkoriščanja preostale kosti čeljusti kot sidrišča za vsadke, ki vam lahko omogoči tudi svetlejšo in brezskrbnejšo prihodnost.

Naročite se na brezplačen prvi pregled in diagnostiko v kliniki Dental SPA!

V kliniki Ortoimplant Dental Spa vas čakajo vse stomatološke storitve na enem mestu. Ekipa vrhunskih zobozdravnikov pod vodstvom strokovnjaka Zdenka Trampuša bo poskrbela za vse vaše potrebe in želje – od estetskih posegov, protetike, celotnih rekonstrukcij in funkcionalnega zdravljenja prek endodontije in implantoloških ter kirurških posegov do ortodontije – vse v kliniki Dental SPA.

Koncept Dental Spa je na Hrvaškem edinstven in z njim je lahko obisk zobozdravnika končno tudi prijetna izkušnja. V sproščenem vzdušju vam bodo zagotovljene najkakovostnejše stomatološke storitve, na voljo pa so vam tudi masaža, aromaterapija, terapija s kisikom in biomagnetno resonanco ter druge medicinsko-terapevtske metode, ki vas bodo pripravile na stomatološki postopek ali pa vas bodo po njem razvajale.