Igralka ženskam s tabletami obljublja boljše spolne odnose

Z oskarjem nagrajena igralka Gwyneth Paltrow želi s svojimi izdelki ženskam pomagati do boljšega počutja. Potem ko že prodaja svečo z vonjem svoje vagine in svečo z vonjem orgazma, tokrat prodaja tablete za povečanje libida in izboljšanje razpoloženja. A zdravniki opozarjajo, da sestavine tablet nimajo nobene povezave s povečanjem libida.

Zvezdnice na različne načine promovirajo svoj način življenja. Gwyneth Paltrow je pred leti zagnala spletno stran Goop, na kateri prodaja proizvode za izboljšanje življenja in deli nasvete za boljšo samopodobo žensk. Tokrat se je odločila, da na trg pošlje tablete DTF, ki naj bi ženskam pomagale do boljših spolnih odnosov in razpoloženja. Tablete imajo samo tri sestavine, zaužiti je treba dve kapsuli na dan in v dveh mesecih naj bi se pojavili rezultati. Vse to le za 48 evrov.

Na spletni strani Goop so poleg tablet še zapisali: "Ne gre samo za seks: tablete so podpora pri iskanju večjega užitka. Za ime smo se odločili, ker se nam je zdelo smešno."

Devetinštiridesetletnica je ob predstavitvi tablet še zapisala: "Ni nas sram reči, da želimo s tabletami spolni nagon prestaviti v višjo prestavo. Moramo se zavedati, da nismo same, vsakodnevni stres in tesnoba, hormonska nihanja in utrujenost lahko vplivajo na ženski libido in spolno zdravje."

Medtem ko naj bi po ocenah ena od treh žensk v nekem obdobju svojega življenja doživela nizek spolni nagon, zdravniki in psihologi še niso določili enotnega pristopa k zdravljenju težav z libidom.

Nekateri strokovnjaki pravijo, da na trgu ni nobenih prepričljivih dokazov, da bi DTF in drugi dodatki na libido res vplivali, kot trdijo. Družinska zdravnica dr. Michelle Cohen je na Twitterju zapisala, da sestavine v tabletah lahko pomagajo, kar pa ne pomeni, da zares pomagajo.

To ni prvič, da je izdelek Gwyneth Paltrow prišel navzkriž z zdravniškimi predlogi. Igralka je morala leta 2018 plačati 145 tisoč dolarjev za "vaginalno jajce". Proizvod je namreč oglaševala kot pomoč pri nerednih menstruacijah, inkontinenci in nižanju maternice.

Kot kaže, bo morala Gwyneth narediti še izdelek za boljše počutje v podjetju Goop. Njeno podjetje, ki šteje 140 zaposlenih, je namreč v zadnjem letu zapustilo kar nekaj nezadovoljnih delavcev. Nekateri zaradi prenizkega plačila, drugi zaradi preobremenjenosti.