Bizarno vendar resnično: vonj po vagini povzročil eksplozijo

Sveča imenovana tudi This Smells Like My Vagina (To ima vonj po moji vagini, op. p.), ki jo ameriška igralka in zvezdnica Gwyneth Paltrow na svoji strani Goop prodaja za nič manj kot 67 evrov, je povzročila eksplozijo v dnevni sobi 50-letne Britanke.

Ko je 50-letna Jody Thompson po zmagi na nekem spletnem kvizu za nagrado prejela to predrago svečo z domnevnim vonjem po vagini ameriške zvezdnice Gwyneth Paltrow, ki se zadnja leta bolj kot igralski karieri posveča projektom, vezanim na življenjski stil, verjetno ni niti slutila, da lahko tako majhna stvar povzroči eksplozijo.

Smešna prigoda

"Sveča je eksplodirala in iz nje so se valili veliki plemeni z delčki, ki so poleteli vsepovsod," je za britanski tabloid The Sun dejala Thompsonova. "Še nikoli nisem videla kaj takega. Celotna stvar je gorela in je bila prevroča za dotik. V sobi je bilo peklensko vroče," je še dodala. Thompsonova, ki živi s svojim partnerjem, je plamene po eksploziji uspela obvladati in svečo pozneje odvreči pred vhod svojega doma.

Igralka na svoji spletni strani prodaja svečo za 67 evrov in je bila ob lansiranju pravi prodajni hit. Foto: Getty Images/Goop

"Ta sveča bi lahko povzročila požar. Celotna izkušnja je bila strašljiva a hkrati zelo smešna, da je vagina Gwyneth Paltrow eksplodirala ravno v moji dnevni sobi," je še hudomušno pripomnila 50-letnica, navaja The Sun.

Bizarno ime sveče, ki diši po vrtnici

Ni kaj, sveča, ki jo je Paltrow na tržišče poslala lansko leto, vsekakor nosi bizarno ime. V resnici naj bi imela vonj vrtnic, cedre in bergamota. Kot smo pred časom poročali, je ime sveče nastalo povsem spontano in sicer med procesom izbiranjem ustreznih vonjav. Ko je Gwyneth skupaj s parfumerjem Douglasom Littlom iskala ustrezno kombinacijo vonjev, je ob eni od mešanic v šali izjavila: "Uh, to ima vonj po vagini." In to smešno, malce provokativno poimenovanje je tako na koncu ostalo tisto pravo za njeno svečo, ki stane nič manj kot 75 dolarjev, kar znaša 67 evrov.

Čeprav je bilo zanimanje za svečo neizmerno veliko, izdelek je bil namreč v nekaj urah razprodan, pa je na družbenih omrežjih igralka zaradi nje postala tarča posmeha. "Kakšen je vonj obupa v želji po pozornosti?" je v odziv na igralkino svečo zapisal eden od tviterašev, drugi pa se je delal cinično nevednega: "Čakajte, gre za prav njen osebni vonj ali vonj na splošno? Kako to deluje?"