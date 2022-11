Hormonske spremembe: pet stvari, ki bi jih morala vedeti vsaka ženska

Konec rodnega obdobja ali menopavza je pri ženskah zelo velika življenjska prelomnica, ki naznanja postopno usihanje hormonskega delovanja jajčnikov. Življenjska doba se daljša in obdobje po menopavzi predstavlja eno tretjino življenja ženske. Zaradi modernega življenjskega sloga so ženske ob prehodu v menopavzo še v polnem pogonu tako zasebno kot poklicno. Eden od varnih načinih lajšanja simptomov menopavze so naravni dodatki , ki v kombinaciji z zdravim življenjskim slogom in nekoliko spremenjenimi navadami poskrbijo, da lahko ženske tudi v obdobju menopavze in po njem živijo aktivno in zadovoljno.

Obdobje po menopavzi traja trejino življenja ženske. Foto: Shutterstock

Vse ženske se morajo spopasti z menopavzo, vendar mnoge o njej ne razmišljajo, dokler se ne pojavi. Za mnogo žensk pomeni pomembno točko v življenju, saj s seboj prinaša vrsto simptomov zaradi spreminjanja ravni hormonov. To naravno, a naporno obdobje v življenju ženske, bo veliko lažje prebroditi, če bomo seznanjene z nekaj dejstvi.

#1: Povprečna starost, ko nastopi menopavza

Menopavza se po definiciji začne eno leto po zadnji menstruaciji. Spremembe v telesu pa se začnejo že nekaj let pred menopavzo.

To obdobje pred menopavzo imenujemo perimenopavza ali menopavzalni prehod. Težave, povezane z menopavzo, lahko potekajo v zagonih, ker je tudi usihanje jajčnikov neenakomerno. Prehod v menopavzo se najpogosteje začne med 45. in 55. letom. Menopavza je normalen del staranja, a ne glede na to, nam lahko povzroči veliko neprijetnosti.

Težave zaradi menopavze lahko trajajo bolj intenzivno od dveh do petih let, lahko pa se podaljšajo na deset let.

#2: Hormonske spremembe, ki krojijo naše počutje

Prehod v menopavzo se začne med 45. in 55. letom. Foto: Shutterstock

Razumevanje, kako se raven hormonov spreminja med menopavzo, je ključnega pomena za obvladovanje tega naravnega dela življenja.

Glavni hormoni, ki sodelujejo pri tem, so estrogen, progesteron in testosteron, vendar imajo vlogo tudi drugi, kot sta nadzorna hormona folikel stimulirajoči hormon (FSH) in luteinizirajoči hormon (LH). Zaradi zmanjšanja ravni estrogena se v hipofizi poveča proizvodnja hormonov FSH in LH. Upad estrogena povzroči tudi pomanjkanje receptorjev za serotonin, hormon sreče, hkrati pa ima estrogen pomembno vlogo v srčno-žilnem in živčnem sistemu, pri gradnji kosti in presnovi maščob. Zato porušeno hormonsko ravnovesje v telesu sproži pomembne fizične in psihične spremembe.

Estrogen: večinoma nastaja v jajčnikih, majhne količine pa nastajajo tudi v nadledvičnih žlezah in je eden od dveh glavnih spolnih hormonov pri ženskah, drugi pa je progesteron. Estrogen ima vlogo v celotnem telesu in je ključni hormon, ki podpira fizične spremembe med puberteto in pomaga nadzorovati menstrualni cikel. Kot bistveni hormon pri plodnosti pomaga ohranjati nosečnost.

Spremenjena raven estrogena vpliva tudi na receptorje serotonina (hormona sreče), noradrenalina (odgovornega za odziv boj ali beg) in drugih hormonov, ki uravnavajo razpoloženje in čustva. Zato so lahko v menopavzi bolj izraženi simptomi anksioznosti, kot so strah, zaskrbljenost, nemir, poveča se razdražljivost, značilne so bliskovite menjave razpoloženja, ki so naporne tudi za okolico in lahko načnejo odnose, kar za trikrat pa se poveča tudi možnost depresije oziroma celo do petkrat pri ženskah, ki so se z depresijo spopadale že kdaj prej.

Progesteron: steroidni hormon, ki ga proizvaja telo med ovulacijo. Njegova glavna naloga je pripraviti žensko telo na nosečnost. Med normalnim menstrualnim ciklom progesteron deluje v nasprotju z estrogenom in tako ohranja oba hormona v ravnovesju.

#3: Vedno manj odzivni jajčniki

Ko ženske vstopijo v fazo med perimenopavzo in menopavzo, jajčniki začnejo proizvajati manj estrogena in progesterona.

Med perimenopavzo, ko postanejo jajčniki manj odzivni, ravni estrogena in progesterona nihajo, zato je ženski menstrualni ciklus manj predvidljiv, nizke ravni progesterona pa lahko povzročijo tudi močnejše menstrualne krvavitve.

Preprosto povedano je menopavza obdobje, ko se jajčniki ne odzivajo več na hormonska sporočila, ki jih pošilja hipofiza v možganih. Sčasoma to vodi do konca ovulacije in menstrualnega cikla.

#4: Čustveni vrtiljak

Hormoni spremenijo telesno, duševno in čustveno počutje žensk že pred menopavzo. Foto: Shutterstock

Že med perimenopavzo se ženski hormoni spreminjajo in lahko spremenijo telesno, duševno in čustveno počutje žensk.

Različne stopnje sprememb lahko močno okrnijo kakovost življenja, poslabšajo obstoječa kronična obolenja in prinesejo nova. Dobro je vedeti, da so te težave normalne in pričakovane ter da jih lahko z različnimi metodami omilimo. Ginekolog se zdravljenja menopavzalnih težav loti individualno, ker jih zdravi glede na simptome. Vsaka ženska se na različne koncentracije spolnih hormonov odziva drugače.

Ženske v tem obdobju najpogosteje občutijo neprijetne vročinske oblive, ki se lahko pojavijo podnevi ali ponoči.

Zlasti neprijetno je, ker se to dogaja tudi med službo. Zelo naporni pa so tudi nočni vročinski valovi, zaradi katerih ženske slabo spijo, se zbujajo utrujene, neprespane in težje opravljajo vsakodnevna opravila.

Za to obdobje so značilni tudi večja razdražljivost, nervoznost, slabotnost, utrujenost, lahko tudi depresija in druge psihične spremembe od blažjih do težjih oblik. Ženske poročajo tudi o motnjah koncentracije in pozabljivosti ter zmanjšanih kognitivnih funkcijah.

Na spolnem področju se zaradi upada hormonov zmanjša spolna sla (libido), nožnica je lahko bolj suha, pekoča, poveča se verjetnost za vnetje. Zaradi padca hormonov so tudi mehka tkiva manj vitalna, pogostejša je inkontinenca mehurja (nehoteno uhajanje urina). Povečajo se lahko tudi bolečine v sklepih in mišicah. Zaradi padca estrogena je tudi koža bolj suha, ravno tako se zmanjša vlažnost oči.

#5: Nasveti strokovnjakov

Kakovostno življenje tudi v tem obdobju Mag. Uršula Reš Muravec, dr. med. Mag. Uršula Reš Muravec, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva ter strokovna direktorica Zdravstvenega centra Dravlje: Nekdaj je menopavza veljala za tabu, za neprijetno obdobje, povezano s težavami in kroničnimi boleznimi. O teh težavah se je minimalno govorilo, še posebej ne o zmanjšani kakovosti življenja. Danes lahko ženskam z modernim življenjskim slogom razložimo, da so težave pričakovane, naravne in da jim lahko pomagamo na varen način z različnimi metodami. Želimo si, da so ženske tudi v tem obdobju čim bolj zdrave in da imajo kar se da dobro kakovost življenja. Ker je življenjska doba žensk daljša kot nekoč in se še podaljšuje, bo vse več žensk, ki bodo v tem obdobju potrebovale ustrezno obravnavo.

V tem obdobju strokovnjaki ženskam priporočajo zdravo prehrano, zmerno intenzivno telesno aktivnost, dovolj spanja, zmerne količine alkohola in kave, odsvetujejo pa kajenje in droge.

Prehrana

V menopavzalnem prehodu priporočajo zdravo, uravnoteženo in manj kalorično prehrano. Metabolizem se v prehodu v menopavzo upočasni za okrog 20 odstotkov. Hrana naj vsebuje čim več svežih in nepredelanih sestavin.

Za preprečevanje osteoporoze se priporoča prehrana z dovolj kalcija in vitamina D v obliki prehranskega dopolnila. Zdrava prehrana zmanjša verjetnost za sladkorno bolezen, bolezni srca in ožilja, debelost in osteoporozo.

Joga lahko zmanjša simptome menopavze. Foto: Shutterstock

Telesna aktivnost

Telesna aktivnost izboljša počutje, omogoča ohranjanje mišične mase, deluje preventivno proti nalaganju maščob, ohranja dinamično ravnotežje in zmanjša verjetnost za zlom. Zmerna obremenitev kosti preprečuje zmanjšanje mineralne gostote kosti in zmanjša nastanek osteoporoze. Telesna dejavnost učinkovito izboljša menopavzalne simptome, preprečuje kronične bolezni, izboljša delovanje imunskega sistema in zmanjša debelost. Pozitivno vpliva tudi na duševno stanje in kognicijo. S telesno aktivnostjo učinkovito ohranjamo in celo izboljšamo kognitivne sposobnosti.

Priporočljivo si je od tri- do petkrat tedensko vzeti od pol ure do ene ure časa za zmerno gibanje.

Intenzivnost vadbe naj bo takšna, da se povečajo srčni utrip, občutek toplote in zadihanosti, a se ob tem ne oznojimo in/ali zasopemo. Strokovnjaki priporočajo aerobno vadbo, vadbo z lastno težo in obremenjevanjem, vadbo proti uporu, raztezanje in ravnotežno vadbo. Dokazano je, da joga pomembno zmanjša somatske simptome.

Dovolj spanja

V tem življenjskem obdobju se pogosteje pojavijo tudi motnje spanja. Priporočamo reden ritem spanja, izogibanje težki hrani v večernem času, zatemnitev spalnih prostorov, prilagoditev stopnje hrupa in temperature. Izogibanje kavi, nikotinu in alkoholu prav tako izboljša spanec.

Naravna prehranska dopolnila

Matični mleček je dragoceno darilo narave v boji proti težavam zaradi menopavze. Foto: Shutterstock

Če so menopavzalne težave neprijetne in vplivajo na zmanjšano kakovost življenja, se poleg spremembe življenjskega sloga za začetek priporoča naravne preparate za lajšanje menopavzalnih težav.

Če ti ne zadoščajo, se lahko uvede nizkodozna hormonska terapija pod nadzorom ginekologa.

Ker življenje ponuja še veliko lepega: dolgoročna pomoč pri uravnavanju delovanja hormonov

Z novo edinstveno formulo ROYAL BALANCE™ lahko na naraven način omiliš nadležne simptome in zaživiš sproščeno, polno, zdravo in radostno. In spet postaneš ti.

S spremenjeno hormonsko sliko se ženske spopadajo bolj ali manj same in vsaka po svoje, ali pa se odločijo za hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ). Zdaj je na voljo tudi prehransko dopolnilo BeeHarmony z edinstveno inovativno formulo ROYAL BALANCE ™.

BeeHarmony pomaga uravnavati delovanje hormonov in lajšati nekatere najbolj izrazite simptome menopavze.

Klinično dokazana naravna pomoč za lajšanje simptomov menopavze

Klinično dokazana naravna pomoč za lajšanje simptomov menopavze BeeHarmony vsebuje standardizirano kombinacijo matičnega mlečka in žafrana ter koktajl vitaminov (K2 + D3 + E + B6), ki jih žensko telo v zrelih letih najbolj potrebuje.

Matični mleček je ena največjih dragocenosti v naravi in edina hrana čebelje matice, najplodnejšega bitja na svetu. Izleže lahko več kot dva tisoč jajčec na dan, v življenju pa kar milijon.

Ključna sestavina matičnega mlečka je nenasičena maščobna kislina 10-HDA (10-hidroksi decenojska kislina). Matični mleček lahko aktivira gene za razvoj matice. Čeprav je čebelja matica genetsko povsem enaka drugim čebelam v panju, je zaradi matičnega mlečka dvakrat večja od drugih čebel, najdlje živeča (preživi lahko kar 15 rodov čebel) in je poleg trotov edina plodna čebela v panju.

Žafran se že stoletja uporablja za lajšanje stresa in čustvene napetosti, zdaj pa njegovo učinkovitost potrjujejo tudi klinične študije. Ekstrakt žafrana je pridobljen po patentiranem postopku, ki ohranja naravno sestavo žafrana, vsebnost najpomembnejših učinkovin pa je standardizirana. Žafran prispeva k čustvenemu ravnovesju, sprostitvi in dobremu spancu ter pomaga ohranjati pozitivno razpoloženje pred in med menstrualnim ciklom.