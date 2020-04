Hemptouch - prva slovenska kozmetika z najstrožjim certifikatom naravne kozmetike NaTrue

Oglasno sporočilo

Začetki podjetja Hemptouch segajo v leto 2014, še preden se je začel danes svetovni trend konoplje in njenih izvlečkov v vrhunski kozmetiki. Vse se je začelo na dolenjskih poljih z močno voljo, mladostniško zagnanostjo in poglobljenim znanjem o naravnih sestavinah. Pot od tod naprej je tekla s svetlobno hitrostjo. Kombinacije naravnih sestavin, ki nagovarjajo mnogotere kožne težave, so v trenutku postale novo upanje za ljudi, ki so za svojo kožo želeli nuditi naravne rešitve. Premišljeno uporabljena kombinacija hladno stiskanega konopljinega olja, CBD smole in konopljinega hidrolata v družbi izbranih zelišč so postali zmagovalna kombinacija za nego najzahtevnejše kože.

Sloves izdelkov in z njim seveda tudi blagovne znamke Hemptouch se je širil izjemno hitro. Lahko bi rekli, da je prepoznavnost izdelkov rasla hitro kot konoplja. Izdelke Hemptouch tako danes najdete v Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstriji, na Nizozemskem, Češkem, sredi Prage in Budimpešte, njihov sloves jim je utrl pot celo na zahtevni japonski trg.

Kaj je prednost kozmetike s CBD-jem?

Koža je naš največji organ, ki vsakodnevno opravlja pomembno vlogo zaščitnika našega organizma. Tako kot drugi deli organizma, je tudi naša koža podvržena številnim notranjim in zunanjim vplivom. Notranje delovanje kože v veliki meri uravnava endokanabinoidni sistem, ki skrbi za uravnovešeno izločanje maščobe, umirja pretirane reakcije in omogoča, da je koža zdrava in v ravnovesju. Če pride do slabega delovanja tega sistema, se poruši ravnovesje kože. To vodi v težave s kožo, med katerimi so najbolj težavni akne, dermatitis in luskavica.

Prav tu pa nastopi CBD, čudežna molekula, ki ima sposobnost vezave v lastni endokanabinoidni sistem kože. S pomočjo vezave učinkovito podpre kožo pri vzpostavljanju ali ohranjanju njenega ravnovesja. Za še bolj učinkovito delovanja CBD-ja je pomembno, da ga na kožo nanašamo v družbi blagodejnih naravnih sestavin, ki podprejo njegovo ciljno delovanje.

Sinergija najčistejših naravnih sestavin deluje na ravnovesje kože.

Certifikat NaTrue je potrditev, da je kozmetika resnično 100 % naravna

NaTrue oziroma Natural and Organic Cosmetics Association (Zveza za naravno in organsko kozmetiko) je mednarodna oznaka za naravno kozmetiko. Gre za neprofitno združenje, katerega poglavitni cilj je poenotenje standardov za naravno in ekološko (organsko) kozmetiko. Ustanovljeno je bilo, da se okrepi zaupanje uporabnikov, ki so bili vse preveč tarča zavajajočega oglaševanja proizvajalcev, ki so svoje konvencionalne izdelke predstavljali kot naravne in ekološke in jim dajali zavajajoča imena.

Hemptouch sodi v družino NaTrue izdelkov

Iskrenost, čistost in brezkompromisna naravnost so vrednote, ki jih Hemptouch deli z NaTru-jem. Na trgu je iz dneva v dan vse več izdelkov, ki zagotavljajo, da so popolnoma naravni. Pa je temu res tako? Prav dejstvo, da je dandanes prisotnega veliko zavajanja na področju naravne kozmetike, je botrovalo temu, da so pri Hemptouchu čistost svojih izdelkov želeli dokazati in jih s tem postaviti ob bok vsem najboljšim naravnim blagovnim znamkam na svetovnem trgu.

Visoki standardi certifikata NaTrue.

Kriteriji certifikata NaTrue

Sam postopek certificiranja je rigorozen in dolgotrajen, kar mu daje izredno veliko težo in veljavo.

Kriteriji, ki določajo ustreznost izdelka so:

minimalni delež naravnih sestavin in maksimalni delež sestavin naravnega izvora,

dovoljeni so samo "mehki" postopki predelave naravnih surovin,

vsaka vhodna surovina je preverjena, tako izvor kot tudi vsak korak postopka predelave,

dovoljene so le naravne, naravno pridobljene in naravnim identične sestavine,

sestavine sintetičnega izvora niso dovoljene,

GSO sestavine niso dovoljene,

delež naravnih sestavin ne vključuje vode, saj bi ta umetno napihnila delež naravnega,

certifikat je absolutno zagotovilo, da so izdelki naravni, zdravi in varni.

Ponosni in polni svežega elana ustvarjajo naprej

"Nadvse ponosni smo, da je prav Hemptouch prva kozmetika v Sloveniji, ki je pridobila certifikat NaTrue. Še več, v svetovnem merilu še naprej ostajamo pionirji CBD kozmetike, ki kot prva stopa pod okrilje certifikata", je o pomenu prejetega certifikata povedala vodja razvoja pri Hemptouchu, Barbara Novak. "Ko nam priznanje izkažete uporabniki, temu pa se pridruži še potrditev stroke, vemo, da smo na pravi poti. To je naša motivacija za ustvarjanje novih formulacij. Prav v naslednjih dneh se nam pridružuje nov izdelek, ki bo prava kozmetična poslastica za kožo - Vlažilna esenca za sijočo polt."

Hemptouch ima sedež v Novem mestu, kjer kreirajo njihove kozmetične kreacije in od koder jih pošiljajo v slovenske biotrgovine, Sanolabor, Tosamo in Kalček ter po celem svetu.

Nad Hemptouch izdelki pa se navdušuje tudi vse več blogerk in lepotnih navdušenk, med njimi je tudi simpatična Kaja Karba.

Naročnik oglasne vsebine je HEMPTOUCH D. O. O.