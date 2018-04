Grožnja v naši okolici, ki se je premalo zavedamo

Ne samo spomladi, ko se narava prebuja in se zrak napolni s cvetnim prahom, alergeni so prisotni skozi vse leto. Takrat govorimo o dolgotrajnem oziroma alergijskim rinitisu, ki po oceni Svetovne zdravstvene organizacije WHO prizadene več kot 600 milijonov ljudi po vsem svetu.

Zato je v prvi vrsti pomembno, da ugotovite, kaj vam povzroča alergijske reakcije.

Najpogostejši alergeni so nedvomno pelodi, pršice, plesni in domače živali, zato ob prvih znakih alergije najprej odkrijte izvor in začnite zdravljenje.

Alergijske reakcije, kot so izcedki iz nosu in kihanje, se pogosto zamenja s prehladi, zato je pomembno, da znate prepoznati razliko.

Navadni nahod ponavadi traja manj časa, in sicer največ deset dni, seneni nahod pa je dolgotrajen in lahko traja tudi več mesecev, odvisno predvsem od alergije. Druga pomembna razlika je tudi v izcedku iz nosu, ki je v primeru senena nahoda ves čas voden in ne spreminja barve in gostote.

Kako si lahko pomagam sam?

Prvi korak je vedno ugotavljanje izvora oziroma alergena, zato je pomembno, da po prvem sumu na alergijo obiščete svojega zdravnika, ki vas bo napotil na nadaljnje preiskave.

Ko boste ugotovili, kakšno alergijo imate, se lotiti prave preventive. Če je le mogoče, se alergenom popolnoma izognite.

Pri običajnih simptomih, ki se pojavijo ob senenem nahodu, priporočamo uporabo protialergijskega razpršila za nos Aqua Maris 4allergy. Aqua Maris 4allergy je protialergijsko pršilo za nos z naravno sestavino ektoin, ki blaži simptome alergijskega rinitisa. Vsebuje prečiščeno hipertonično morsko vodo iz Jadranskega morja z naravnimi minerali in oligoelementi. Blažilno deluje na sluznico zgornjih dihal. Sestavina ektoin ustvari zaščitni film na sluznici, ki preprečuje stik celic z alergeni in drugimi snovmi, ki povzročajo draženje, ter na ta način blaži alergijsko reakcijo. Alergeni in druge dražeče snovi se tako ne morejo približati nosni sluznici ter se odstranjujejo z izpihovanjem nosu. Rahlo hipertonična raztopina deluje tako, da na naraven način odmaši nos, morska sol pa obnavlja nosno sluznico. Pršilo za nos Aqua Maris 4Allergy se uporablja za: Blaženje simptomov alergijskega rinitisa, kot so srbečica, kihanje, smrkanje in zamašen nos. Nego in zaščito epitelija nosne sluznice kot posledica povečane izpostavljenosti organizma različnim alergenom, kot so pelod in prah. Preventivna uporaba čez vse leto. Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#Alergija na pršice

Pršice so prisotne v preprogah, oblazinjenem pohištvu, zavesah, vzmetnicah, vzglavnikih in tudi plišastih igračah. Pršic sicer ne moremo popolnoma odstraniti iz svojega stanovanja, vendar lahko močno zmanjšamo njihovo prisotnost, če iz svojih bivalnih prostorov odstranimo tako preproge kot težke zavese. Posteljnino redno perite na najmanj 60 stopinjah Celzija, kupite primerne vzmetnice in vzglavnike.

#Alergije na plesni

Plesni v prostoru se ne morete popolnoma znebiti, lahko pa jo zmanjšate, v prvi vrsti tako, da poskrbite, da je vlažnost v vaših prostorih nekje med 40 in 60 odstotki. Pomembno, da poskrbite za redno prezračevanje svojih prostorov, tudi večkrat na dan. Plesen je lahko posledica nepravilne gradnje, nepravilnega ali slabega prezračevanja in ogrevanja ter neustreznega režima uporabe prostora.

#Alergije na živali

Pri alergiji na živali je nedvomno najboljša rešitev, da v svojem domu ne gostujete štirinožnega prijatelja. Lahko pa za začetek psu ali mački prepoveste vstop v spalnico in mu omejite gibanje po stanovanju. Odstranite preproge in poskrbite za redno higieno.

#Alergija na pelod

Seneni nahod ali sezonski rinitis se pojavi v različnih časovnih obdobjih in se razlikuje glede na obdobje cvetenja posameznih rastlin. Najintenzivneje se pojavlja spomladi, odvisno pa je predvsem od pelodov, ki vam povzročajo največ težav. Koledar pelodov prikazuje koncentracije v različnih mesecih v letu, prisotni so skozi vse leto.

Težavam, ki jih povzroča seneni nahod, se lahko med drugim izognemo tudi tako, da se izogibamo gibanju po zraku v sončnem in vetrovnem vremenu, v obdobjih največjega cvetenja se zadržujemo v zaprtih prostorih, ki jih nikoli ne zračimo zjutraj in zvečer.