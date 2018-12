Gripa? Ali pa gre za prehlad? Poznamo razliko?

Oglasno sporočilo

Prehlad in gripa sta virusni okužbi dihal, ki se širita kapljično in z rokami. Ker so simptomi na prvi pogled enaki, se nemalokrat znajdemo v dilemi, ali gre za gripo ali le za prehlad. Zato je dobro, da poznamo razlike med njima.

Prehlad spada med najpogostejše virusne okužbe zgornjih dihalnih poti

Poznamo več kot 200 vrst virusov prehlada, zato telo nikakor ne more ustvariti obrambe proti vsem. Med njimi so tudi rinovirusi (okoli 100 vrst), ki veljajo za najpogostejše povzročitelje, saj zaradi njih zboli skoraj polovica odraslih in skoraj četrtina otrok. Potek prehlada je blag in večinoma kratkotrajen. Simptomi se lahko pojavijo že 8 do 16 ur po okužbi – najprej vneto in boleče grlo (posledično tudi oteženo požiranje oz. občutek suhega grla), glavobol in kihanje, kmalu pa še zamašen nos, izcedek iz nosu in suh kašelj. Pridružijo se jim lahko blage bolečine v mišicah in sklepih, občasno tudi zvišana telesna temperatura. Simptomi navadno trajajo 3 do 7 dni, včasih do 2 tedna.

Gripa je zelo nalezljiva okužba dihalnih poti, ki jo povzročajo virusi A, B in C oziroma t. i. virusi gripe

Značilno je, da se skoraj vsako zimo pojavlja v različno hudih epidemioloških izbruhih. Prepoznamo jo zlasti po nenadnem pojavu izrazito zvišane telesne temperature (38,8–40 °C), trdovratnem kašlju, utrujenosti in pomanjkanju teka ter izrazitih bolečinah v mišicah in sklepih (zlasti v rokah in nogah). Pogostejša je pri otrocih, pri katerih se občasno lahko pojavita še bruhanje in driska. Inkubacijska doba (od okužbe do pojava kliničnih znakov) navadno traja od 1 do 4 dni, v povprečju pa 2 dni. Pri odraslih s kroničnimi srčnimi in dihalnimi boleznimi, pri nosečnicah in imunsko oslabljenih posameznikih obstaja nevarnost, da se razvije v pljučnico.

Zdravljenje je najbolje začeti v prvih dneh po okužbi, ko so simptomi najizrazitejši

Če se nas lotevata prehlad ali gripa, je zelo pomembno, da si že na začetku okužbe pomagamo sami, lahko tudi z zdravili za samozdravljenje. Če se pojavijo zapleti ali so simptomi prisotni dlje časa, pa moramo obiskati zdravnika. Niste prepričani, kaj se vas loteva? Rešite test, ugotovite, kaj bi lahko bilo, in poiščite pravo rešitev.

