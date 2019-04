Eden in edini, nepremagljiv že deset let – Wellness Orhidelia

Oglasno sporočilo

Elitno nagrado za ''Naj Wellness'' v kategoriji Turizem veliki, ki jo podeljuje uredništvo Dobro jutro, Slovenija, si že od čistega začetka lasti Wellness Orhidelia. Z včerajšnjo ponovno in skupno deseto zaporedno zmago so v Termah Olimia zaokrožili čudovito in nepozabno dekado, ki jo opisujejo s tremi besedami – užitek, veselje in ponos.

Po mnenju obiskovalcev je občutiti Wellness Orhidelia v vsej njegovi lepoti neprecenljivo doživetje. In kot ekipa so v Termah Olimia še posebno ponosni, da lahko s ponujenimi storitvami in predanim delom čisto vsakega člana ekipe prispevajo k boljšemu telesnemu počutju vsakega posameznika.

''Nagrada 'Naj Wellness' je najboljša možna pohvala, s katero dokazujemo, da so ekipni duh, predanost in želja po skupnem dobrem prava pot do končnega uspeha in zaupanja. Istočasno je prestižna nagrada za nas obveza, da vse najboljše, za kar smo bili nagrajeni, negujemo ter vseskozi nadgrajujemo, saj sta ugodje in zadovoljstvo naših gostov vedno na prvem mestu,'' nam je ob razglasitvi rezultatov zaupal Vasja Čretnik, direktor marketinga in prokurist Term Olimia.

Deset svečk na torti

Wellness Orhidelia letos praznuje okroglih deset let, odkar je odprl vrata v svet termalnih užitkov, v svet, kjer se v simbiozo združita narava in arhitektura, in svet, kjer so na prvem mestu ljudje in naše dobro počutje. S ponosom in veseljem vsakemu slehernemu gostu nudijo razsežnosti povsem drugačnega sveta, predvsem pa popolnega notranjega miru. In ker se za tako obletnico spodobi praznovanje, bodo v Termah Olimia v mesecu maju praznovali skupaj z gosti.

Pridružite se nam 8. maja 2019 je uradni rojstni dan Wellnessa Orhidelia. In ker brez vas, obiskovalcev, velnesa ne bi bilo, vas bodo razvajali na vsakem koraku. 18. maja 2019 prirejajo slavnostni dogodek na čisto poseben, termalni in blagodejni način. Gostje bodo lahko uživali v celodnevnih selfness vsebinah in v savna programih Gospodarjev vetra.

ENIH IN EDINIH DESET EDINSTVENIH UŽITKOV V WELLNESSU ORHIDELIA

1. Olimska termalna voda ‒ stabilna, ubrana, povezujoča in vitalizirajoča

Blagodejni učinki naravnih izvirov termalne vode vzpostavljajo ravnovesja med zdravjem, lepoto in dobrim počutjem – tako od zunaj kot znotraj vašega telesa. Steklenica izvirske termalne vode pa goste pričaka že ob prihodu.

2. Sobivanje narave in arhitekture

Wellness Orhidelia je arhitekturna poezija očem, ki je v čudovito celoto povezala najmogočnejše darove in vire narave. Je prostor, kjer se vaše oči spočijejo, in prostor, ki je za premišljen preplet arhitekturnih presežkov prejel številne mednarodno priznane nagrade.

3. Vijolična ‒ barva harmonije

V termalnih bazenih se prelivajo nežno vijolični odtenki. Ko se v harmonijo zmešata rdeča in modra, nastane vijolična. Če je rdeča energija in modra duhovnost, potem je njuna združitev ravnovesje čustev in uma.

4. Tiha soba, podvodna glasba in svetlobna jama

Pssttt. Tam vas ne bo našel nihče. Potopite se in poslušajte podvodno glasbeno harmonijo, ulezite se na oblak vodne postelje in prebirajte knjigo, ali med termalnimi mehurčki uživajte v dinamični igri zvoka in barv.

5. S tokom

Zaplavajte in se prepustite, da vas počasen in blagodejen tok reke odnese, kamor koli želite.

6. Kjer kraljuje intima

V ponorelem svetu, kjer živimo, pogosto pozabimo na lastno intimo. V Wellnessu Orhidelia se k vam prikrade kar sama od sebe. Uživajte v zasebnosti svojih misli in čutnih doživetij. Tukaj ste v središču pozornosti vi in vaše telo.

7. Svet savn ‒ prepustite se toploti in vetru

Svet savn v Wellnessu Orhidelia se deli na finske savne, predel s parnimi kopelmi in tistega s tematskimi počivališči. Svobodo telesa še dodatno nadgradi zunanja nudistična terasa z bazenom. Za tiste, ki bi radi tradicijo in izročilo savnanja spoznali bolje, pa vsak dan prirejajo različne programe, ki jih vodijo izkušeni in vrhunski savna mojstri, znani kot Gospodarji vetra.

8. Selfness programi – nazaj k sebi

Wellness Orhidelia je prvi celoviti ponudnik selfness storitev v Sloveniji, novega trenda v svetu. Tako gostom ponudijo več kot razvajanje. S posebno zasnovanimi programi jim pokažejo pot nazaj k sebi, do samouresničitve, do vzpostavitve ravnovesja na telesni in duhovni ravni. S ciljem do kakovostnejšega življenjskega stila.

9. Lokalno na vseh ravneh

Prizadevajo si, da v čim večji meri in na vseh področjih krepijo lokalno skupnost in tradicijo. Tako se povezujejo z lokalnimi pridelovalci hrane, zeliščarji, umetniki in ustvarjalci. Vsak od njih pa k celotni zgodbi doprinese košček svoje zgodbe.

10. Družbeno odgovorno

Prisegajo na sonaravno, ekološko in biološko pridelavo hrane in kozmetike. Z roko v roki hodijo z okoljevarstvom in nenazadnje – prizadevajo si za dolgoročno rast družbe, v kateri delujemo.

Naročnik oglasnega sporočila so Terme Olimia.