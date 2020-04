Do zdravih življenjskih navad kar od doma

Oglasno sporočilo

V času izrednih razmer, ko so možnosti za vadbo omejene, je še toliko bolj pomembno, da ostanemo povezani in aktivni. HOFERjev projekt 1, 2, 3, GREMO! je od 5. aprila na misiji, da pomaga tudi v izrednih razmerah živeti kakovostno in zdravo, povezuje ljudi in podaja močno sporočilo, da skupaj lažje premagujemo ovire. V prihodnjih treh mesecih bodo ambasadorji projekta skrbeli za spletno vadbo v živo, podajali prehranske nasvete in tedenske izzive s končnim ciljem – zbrati sredstva za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Projekt 1, 2, 3, GREMO! se izvaja že tretje leto zapored in je v preteklih izvedbah več tisoč ljudi spodbudil k aktivnemu življenjskemu slogu. Svoje poslanstvo nadaljuje tudi letos, kljub trenutnim razmeram, ki gibanju na prostem niso najbolj naklonjene. Pri HOFERju so povedali: "Zdravje naših kupcev in zaposlenih je za nas zelo pomembno. Trenutne ovire pa nas niso ustavile, temveč spodbudile, da projekt 1, 2, 3, GREMO! začnemo kar doma, pri tem pa poleg telesne aktivnosti, pravilne prehrane in motivacije pomagamo tudi tistim, ki potrebujejo pomoč. Tokrat donacijo namenjamo URI – Soča."

Timski duh motivira in premaguje vse ovire

Projekt 1, 2, 3, GREMO! ponuja brezplačen, celovit in strokovno zasnovan vadbeni ter prehranski program, ki so ga zasnovali izkušeni strokovnjaki in obenem tudi ambasadorji projekta. Namenjen je prav vsem – družinam in posameznikom, fitnes privržencem, športnim navdušencem in vsem, ki bi radi storili nekaj dobrega zase in z izpolnjevanjem tedenskih izzivov pomagali tudi drugim. Za motivacijo bo še naprej skrbel Marko Potrč, televizijski voditelj in športni navdušenec: "Po mojih izkušnjah sta skrb za skupno dobro in timski duh najboljša motivatorja za premagovanje ovir. Verjamem, da bo tudi tokrat tako in da bomo s skupnimi močmi zbrali kar največ sredstev za paciente URI – Soča."

Celovit program vadbe in prehranjevanja na enem mestu

Vadbeni del programa je zasnoval Jan Kovačič, osebni trener in diplomant fakultete za šport, ki je v zadnjih devetih letih s svojim programom osebnega trenerstva pomagal številnim ljudem pri izboljšanju njihove telesne pripravljenosti. "Spletne vadbe so odličen način za ohranjanje telesne aktivnosti in krepitev imunskega sistema. Ker se v teh dneh manj gibljemo zunaj, sem sestavil program vadbe, ki združuje vse ključne elemente naravnih oblik gibanja in nam pomaga razvijati motorične sposobnosti, kot so moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacija, ravnotežje in gibljivost, poleg tega pa ga lahko izvajajo vsi člani družine, posamično ali skupaj."

Telesno vadbo mora seveda spremljati tudi zdrava in uravnotežena prehrana, ki nam pomaga tako pri pripravi na vadbo kot pri regeneraciji telesa po njej. Mojca Cepuš, mednarodno certificirana nutricionistka, je pripravila celovit program prehranjevanja z recepti in nasveti, ki jih je še posebej prilagodila trenutnim razmeram. "V obdobju karantene je še toliko bolj pomembno, da ohranimo zdrav in uravnotežen način prehranjevanja. Hrana je pogosto način, s katerim mnogo ljudi uravnava svoje razpoloženje, ki pa velikokrat povzroči, da jemo več in posegamo po nezdravih prigrizkih, kar ima lahko za posledico povečano telesno težo. S tem v mislih sem sestavila jedilnik z zdravimi, hitrimi in preprostimi jedmi, ki vsebujejo veliko zelenjave, polnozrnatih živil in kakovostnih beljakovin."

Program, ki pomaga ljudem ostati v stiku, tudi ko neposreden stik ni mogoč Dnevni vadbeni program je objavljen na spletni strani 123gremo.si. Programu se lahko pridružite kadarkoli s podpisom manifesta ter z beleženjem opravljenih vadb spremljate svoj napredek prek vadbometra, ki meri vzdržljivost, moč, gibljivost in vztrajnost. Zdrav in uravnotežen jedilnik si sestavite s pomočjo Mojčinih receptov, ki ponujajo številne ideje za vse dnevne obroke – zajtrk, kosilo, večerjo in malico. Jedilnik lahko poljubno prilagajate svojim željam. Projekt 1, 2, 3, GREMO! gradi tudi občutek pripadnosti. Del programa tako temelji na dogodkih v živo, ki potekajo na strani 1, 2, 3, GREMO! na Facebooku, kjer se vsak torek, četrtek in nedeljo ob 18. uri lahko pridružite Janu pri vadbah v živo, vsako drugo sredo v živo prisluhnete prehranskim nasvetom Mojce Cepuš, ob petkih pa sodelujete v tedenskih dobrodelnih izzivih Marka Potrča. Biti doma ni ovira. 1, 2, 3, GREMO!

