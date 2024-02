Daniel Popović: Imam še veliko želja, a ta je največja

Pevec in zvezdnik ter šarmantni "večni mladenič" Daniel Popović nam je razkril, česa si želi, kaj obžaluje, kakšne so njegove male radosti, pa tudi nekaj doslej neznanih podrobnosti o sebi ...

Daniel Popović ima spet hollywoodski nasmeh. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Daniel Popović je pred štirimi desetletji, natančneje pred 41 leti, s svojim glasbenim talentom osvojil Evropo. V rekordne pol ure je ustvaril glasbo za pesem Džuli, ki so jo izredno hitro posneli. Zanimivo je, da je Popović zasedel termin v studiu, ki je bil predhodno rezerviran za superzvezdnika Miša Kovača.

Popovićev album je postal najbolje prodajan v nekdanji Jugoslaviji, Popović pa glasbena zvezda s pesmijo Džuli. Pesem je leta 1983 zmagala na Jugoviziji in ga popeljala na Evrovizijo v München, kjer je zasedla četrto mesto, ko je predstavljal Jugoslavijo.

Daniel Popović je pustil trajno sled na glasbeni sceni nekdanje Jugoslavije, njegovi hiti živijo kot svetilniki glasbene zgodovine. Z radostjo se jih spominja Danielova generacija, pa tudi mladi jim radi prisluhnejo.

Na svoji glasbeni poti je izdal 20 albumov. Mediji so se veliko ukvarjali tudi z njegovo ljubezensko in družinsko zgodbo.

Glasbenik, ki je na sceni že 50 let, skladatelj in večni mladenič je še danes šarmanten, ko se nasmehne na začetku intervjuja, spije požirek kave in mi na vprašanje, ali se lahko opiše s tremi besedami, odgovori: "Resnica, modro in kitara."

Nasmeh kot nekoč "Ker sem javna oseba, je lep nasmeh ena pomembnejših stvari," pravi Daniel Popović, ki se je pred časom spopadal s težavami, ki so mu preprečile, da bi na odru nastopal tako samozavestno kot nekoč. "Sem kadilec in rad pijem kavo." Vse te razvade so se z leti začele kazati tudi na njegovih zobeh. "To me je res motilo. Že dolgo sem razmišljal, da moram nekaj ukreniti." Filmski nasmeh je torej izginil, potreboval je pomoč. Na srečo je imela žena Aleksandra pravo rešitev. "Aleksandra me je povezala s kliniko Ortoimplant Dental SPA v Zagrebu, kamor sem se odpravil po pomoč." Že po prvem obisku je vedel, da je na pravi poti. "Odnos dr. Trampuša me je popolnoma navdušil."

Daniel, ali je mogoče, da je minilo že 40 let, odkar vam je uspelo z Džuli?

Neverjetno! Kot da je minil zgolj hip. Kot plosk dlani.

Na kaj najprej pomislite, ko se zaveste, da ste na sceni že pol stoletja?

Pol stoletja zveni strašljivo (smeh, op. p.). Pomislim, koliko sem naredil na svoji glasbeni poti, kje vse sem igral in pel, koga sem srečal … Nekateri so bili zgolj mimoidoči, drugi so postali sodelavci. Redki so postali prijatelji. Pomislim, kaj imam v sebi, kar bi želel deliti z občinstvom. Jaz sem melodija in čustvo. Popolni kreativec.

Kakšne asociacije dobite, ko se spominjate začetka svoje kariere?

Pomislim, kako sem v hipu, zgolj zato, ker so mi bile zvezde naklonjene, iz anonimneža postal slaven po vsej Evropi.

Estrada vam je prišla v kri?

Estrada … Ne morete si misliti, kakšen vrtinec je to. Naporno, a lepo. Nekaj časa plavaš s tokom, potem te utrudi in pustiš, da te nosi. Počasi se naučiš, kako držati glavo nad vodo.

Kaj vas trenutno najbolj razveseljuje v življenju?

Preproste stvari. Kavica z ženo na lep dan. Rada sedeva v kavarno in uživava. Razveseljujejo me narava, živali … Človek ne potrebuje veliko za občutenje sreče.

Na kaj ste ponosni, ko se ozrete v preteklost?

Logičen odgovor bi bil, da sem najbolj ponosen na Džuli. Bila je posvečena moji prvi ljubezni, Angeli, ki je s starši prišla na morje. Ta pesem je moj trademark, moja osebna izkaznica. Danes mladi težko razumejo, da je bil moj uspeh večji, saj ni bilo interneta in družbenih omrežij. Kupovale so se plošče in kasete. Moj album Bio sam naivan, ki je nedavno ponovno izšel pri Croatii Records, je bil tako priljubljen, da so morali pri Jugotonu zaustaviti vse druge projekte, da bi zadovoljili povpraševanje občinstva.

Evrosong vas je izstrelil res visoko, neverjetno celo za današnje pojme …

Res je, pesem Džuli je odjeknila v Evropi. V hipu sem bil na lestvicah najbolj poslušanih in najbolje prodajanih singlov s skupinami in pevci, kot so Culture Club, Kajagoogoo, Eurythmics, Spandau Ballet, Michael Jackson, David Bowie, Nena, Shakin' Stevens. Pesem so prepevali v več kot desetih jezikih. Je v analih Evrovizije, čeprav ni zmagovalna. Bila je uvrščena med najboljše pesmi na vsaki kompilaciji, ki so jih izdali ob obletnicah Evrovizije.

Pokorili ste si Evropo …

Ja, ker sem bil vedno bolj predan anglosaksonskemu glasbenemu izrazu … Čeprav so me nekateri uvrščali v country ali rockabilly. Še danes zlobneži govorijo, da sem pevec enega hita, na kar se lahko le nasmehnem. Imam 20 svojih albumov, dva sta v angleščini.

Izvedeli smo, na kaj ste ponosni. Česa pa vam je žal?

Žal mi je, da so mi zmago leta 1991 ukradli. Če bi takrat prišel na Evrovizijo z Leviskami, bi zmagal. Žal mi je, da nisem zapel Neverending Story Giorgia Morodera. Dobil sem informacije, da me je iskal prav za to pesem, ker lahko pojem v falzetu. A informacija je do mene prišla prepozno. Še dandanes dobim solzne oči, ko jo slišim.

Ne bomo vas vprašali, koliko ste stari, a zanima me, kako negujete svoj mladostni videz?

Zavedam se svojih let, a zame so le številka, kajti po duši sem mlad. Pozitiven. Hvala Bogu, imam veliko energije. Rad delam. Nikoli se nisem izpostavljal soncu, izogibal sem se mu. Zato imam elastično kožo in zdrav videz. Občasno si dam na obraz hranilno masko. Malo jem in sem precej aktiven.

In nasmeh? Moram vam dati kompliment …

Hvala. Končno sem zadovoljen s svojim nasmehom. To je zanimiva zgodba.

Nam jo lahko na kratko poveste?

Ker sem javna oseba, je lep nasmeh zelo pomemben. Sem kadilec, pijem kavo, imel sem določene tegobe z zobmi, zaradi katerih nisem mogel nastopati tako samozavestno kot nekdaj, in to me je precej časa motilo. Žena Aleksandra me je povezala s stomatološko kliniko iz Zagreba.

In potem?

Danes ne morem biti bolj zadovoljen s svojimi zobmi, saj mi je dr. Trampuš, lastnik ordinacije Ortoimplant DENTAL SPA, razložil moje stanje, predstavil načrt terapij in odgovoril na vsa moja vprašanja. Sledila je operacija, ki jo je izvedel sam dr. Trampuš, nato pa še okrevanje in danes sem zelo zadovoljen s svojimi zobmi. Doktor je vrhunski stomatolog in tudi osebnost, s katero se takoj povežeš, saj ima karizmo, je preprost in izraža skrb za pacienta. Gre za pravega strokovnjaka na svojem področju. Nisem še srečal stomatologa, ki bi delal na podoben način.

Kaj še počnete, da vzdržujete vitalnost?

Kadar le morem, grem na sprehod v naravo. Ali se vozim s kolesom. Ne pijem alkohola, nikoli ga nisem. Ne jem tablet. Občasno pijem magnezij in vitamine. Tudi genetika ima prste vmes.

Kaj bi rekli, katere so vaše slabosti? In vrline?

Moja slabost je, da poudarjam svoje slabosti (smeh, op. p.). Moje vrline so, da sem resnicoljub, imam rad pravico in sem empatičen.

Česa vaše občinstvo ne ve o vas?

Tega je veliko. Brez šale … Zadnja leta so o meni pisali v povsem neresničnem kontekstu. Resničnost je drugačna.

Nikoli nisem izstopil iz glasbe. Nasprotno. Z njo živim vsakodnevno. Slikam, rišem, popravljam, urejam, berem, pišem, ustvarjam.

Radi delate z rokami?

Veliko stvari sem naredil zase in za druge. Kjerkoli sem živel, sem v mesecu dni tudi najgrši prostor spremenil v dom. Resnično rad fizično delam. Sprošča me. Takšen sem od zgodnje mladosti.

Prvi klub v rojstnem Titogradu (Podgorici) sem si sam zamislil in naredil. Tudi s časovne distance lahko rečem, da je bil videti odlično. Imenoval se je Francisco Tarrega po slavnem kitaristu, čigar glasbo sem oboževal.

Pripravljate kaj novega? Kakšni so vaši načrti?

Načrtov imam veliko. Najprej želim dokončati album, potem pa bomo videli.

Imate kakšno neuresničeno željo, ki bi jo radi uresničili v letu 2024?

Večkrat sem v svojih intervjujih poudaril, da niti v obdobju svoje slave nisem imel solističnega koncerta v Zagrebu, Podgorici ali Beogradu. Po vsej Evropi sem imel koncerte pred desettisočglavim občinstvom, le doma ne.

Tudi zdaj stanje ni nič boljše. Vstopam v peto desetletje profesionalnega ukvarjanja z glasbo, 40 let sem v diskografiji. Koncertna dvorana Lisinski v Zagrebu praznuje 50 let obstoja.

Želim si, da bi ti pomembni obletnici proslavil s koncertom v tej prelepi dvorani.

Morda je prišel čas, da se tudi tam sliši moja glasba.

