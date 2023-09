"To je šola, ki te nauči, kako spoznaš sebe in svoje telo." "Kapo dol za takšen program. Sama sem preizkusila ničkoliko programov … Ta je prvi, ki mi je zlezel pod kožo, in z vsakim dnem v njem sem bolj uživala." "Odkar treniram s Patricio, se veliko lažje spopadam s stresom ter lažje prenašam obremenitve na faksu in v službi. Res vidim veliko spremembo v odnosu do sebe in v svojem življenju." "Končno uživam v telovadbi, ker ne pretiravam z intenzivnimi vadbami, in končno uživam v hrani, ker si lahko privoščim vse." "Ne samo meni, tudi mojim si spremenila življenje. Od FA5 do danes sem izgubila 20 kilogramov." "Zame je največji dosežek to, da normalno, brez bolečin in mravljinčenja, prebijem dan, da si znam vzeti eno uro samo zase, da opravim trening, da sem včeraj prvič v življenju šla v kopalke." "Danes si ne predstavljam več biti tista stara Urška, brez kančka samozavesti." Tako z navdušenjem Fit akademijo opisujejo udeleženke programa. Velika večina se prijavi v želji, da bi izgubile nekaj kilogramov ali preoblikovale svojo postavo, a dobijo veliko več.

Če se spodbadate z občutki nezadovoljstva z lastnim telesom in ste obupali nad neštetimi poskusi, da bi kaj spremenili, boste v zgodbah dozdajšnjih udeleženk Fit akademije našli potrditev, da vse še ni izgubljeno. Program, ki mu je do zdaj zaupalo že več kot 55 tisoč udeleženk, vključuje preverjene korake, za katere niso potrebna stroga odpovedovanja oz. prezahtevni treningi.

Fit akademija 11 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Vadbeni program Fit akademija je pripravila uspešna osebna trenerka fitnesa Patricia Pangeršič v sodelovanju s priznanimi in izkušenimi vaditelji. Foto: Fit Akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

s treningi Core workouts, ki so namenjeni okrepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečevanju bolečine v križu,

z Wall pilates & joga mixom, ki pomaga pri povezavi s svojim telesom in ga učvrsti,

z vadbo Fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z vadbo Fit dance, ki je sestavljena iz preprostih plesnih korakov,

z 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalni seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Fit akademija 11 se začne 2. oktobra. Program lahko opravite tudi kadarkoli kasneje. Skupna vrednost celotnega programa je 710,00 evra. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite Fit akademijo in se pridružite 55 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Fotografije udeleženk Fit akademije prej in potem govorijo same zase

Vse udeleženke Fit akademije, ki so se pripravljene javno izpostaviti s fotografijami prej in potem, se potegujejo za glavno denarno nagrado - 1.000 evrov. Ni pa to pogoj za prijavo v akademijo. Za lastno "evidenco" in dodatno spodbudo pa Patricia Pangeršič priporoča fotografiranje prej in potem vsaki, ki se prijavi.

V galeriji preverite nekaj uspešnih zgodb:

Preverite tudi izkušnje drugih udeleženk

Zakaj Fit akademiji prinaša takšen uspeh?

Preglednost programa, prilagodljivi treningi in zdravi recepti s preprostimi sestavinami so tisto, kar navdušuje dozdajšnje "fitke". Program je zasnovan tako, da mu lahko uspešno sledijo tudi vse tiste, ki jim primanjkuje časa. Vsebine so razdeljene po praktičnih sklopih z jasnimi navodili, intenzivnost in količino treningov pa je mogoče prilagoditi glede na individualni časovni okvir oz. fizično zmogljivost posameznice.

Za dosego najboljših rezultatov ustanoviteljica programa Patricia Pangeršič svetuje kombinacijo treningov in zdrave prehrane, a tudi samo z enim ali drugim boste opazili spremembe na svojem telesu in počutju.

Marsikatera od udeleženk je pred tem preizkusila vrsto drugih načinov v želji po spremembi postave. Zaradi strogih režimov prehranjevanja in treningov so največkrat izgubile voljo in motivacijo za nadaljevanje.

Poleg zavidljive postave udeleženke poročajo o izboljšanem počutju

Fit akademija si je z uspešnimi zgodbami udeleženk prislužila ugled med Slovenkami. Ne samo, da so preoblikovale svoje telo, shujšale ali pridobile mišično maso, pridobile so samozavest in več energije.

Prve spremembe so udeleženke opazile že po 30 dneh aktivnega sodelovanja v programu – kilogrami so se topili, telo je dobivalo lepšo obliko in počutje je bilo neprimerljivo boljše. Zaradi teh uspešnih rezultatov se številne udeleženke odločijo, da bodo po končani akademiji nadaljevale program pod vodstvom Patricie Pangeršič.

Rutina je bistvo Fit akademije, saj ne iščejo hitrih rešitev in kratkotrajnih navad. Skozi preverjene načine se osredotočajo na vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Foto: Fit Akademija Fit akademija 11 prinaša najbolj izpopolnjen program do zdaj. Poleg strokovno vodenih treningov in zdravih receptov s prijavo dobite celostno podporo na svoji poti preobrazbe in dobrega počutja. Fit akademija vključuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Ustvarite zdravo rutino in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom. Rezultat Fit akademije 11 ni le postava, po kateri že dolgo hrepenite, ampak vam bo pomagala tudi pri doseganju osebnih ciljev. Začnite Fit akademijo in si zagotovite neomejen dostop do najučinkovitejših metod za preoblikovanje telesa.





Mnenja uporabnic Fit akademije:

