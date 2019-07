Coolmamacitaa stavi na konopljo

Foto: Ana Kovač Tejo Perjet številni poznajo kot razigrano, neposredno in brez dlake na jeziku. Takšna je tudi na svojem profilu @coolmamacitaa, kjer zelo realno prikazuje svoje družinsko življenje z Janijem Jugovicem (@coolfotr). Trije otroci in ogromno obveznosti, skrbi in načrtov. Skozi svoje objave brez olepšav prikazuje svojo vsakodnevno družinsko dinamiko in išče rešitve, s katerimi bi bilo življenje lažje in manj stresno. V veliko pomoč so ji v tem pogledu izdelki Hemptouch.

Izdelki Hemptouch so ustvarjeni z najboljšimi konopljinimi izvlečki.Pod to blagovno znamko so združeni znanje, strokovnost, kakovost in brezpogojna strast ter prepričanje o lastnih izdelkih. Izbirate lahko med različnimi izdelki za nego kožo, kapljicami in razpršili. V družini Teje in Janija je vsak našel vsaj en izdelek zase. Teja pravi, da je že po prvem srečanju z izdelki Hemptouch začutila, da gre za ljubezen na "zeleni dotik".

Pri svoji vsakodnevni negovalni rutini uporabljate tudi izdelke iz konoplje. Katere izdelke točno uporabljate in zakaj?

Začela sem s CBD-pršili, poleg tega pa vsakodnevno uporabljam še negovalni balzam za ustnice, vitaminsko kremo za obraz, konopljine kapljice Amber in eliksir po sončenju.

Koliko časa vaša družina uporablja izdelke Hemptouch?

Izdelke Hemptouch uporabljam že slabo leto, primerni so tudi za otroke. Trenutno uporabljam blažilno mazilo za Inaja, ki je ravno dobro prebolel norice. Nočem, da bi mu ostale brazgotine. S terapevtskim mazilom mažem Janijevo luskavico, Sii pa je popolnoma vseeno, le da ima kremo v rokah in se igra kozmetičarko.

Aktivna učinkovina industrijske konoplje vrste Cannabis sativa so CBD-kanabinoidi, lipofilne molekule, topne v maščobah. Kanabinoidi vplivajo na skoraj vsak proces v telesu, kot so oploditev, dojenje, razvoj, imunost, učenje, koordinacija, metabolizem, izločanje hormonov, krvožilni sistem, delovanje trebušne slinavke … Pripravki s CBD nimajo psihoaktivnih učinkov, imajo pa ugoden vpliv na: - stres in občutek anksioznosti, - kronična vnetja, - nespečnost, - avtoimune reakcije v telesu, - imunski sistem, - kožne težave, med katerimi so dermatitis, luskavica in akne. Delujejo antiseptično in antibakterijsko. Izdelki Hemptouch so 100-odstotno naravnega izvora. Več o izdelkih Hemptouch.

So imeli otroci kakšne težave, ki ste jih lahko rešili z izdelki Hemptouch?

Inaj je imel atopijski dermatitis, a mu izdelki žal niso pomagali. Ga pa namažem preventivno na suhih predelih, da ga ne srbi in da ne pride do izbruhov.

Janiju je konopljino mazilo pomagalo v boju proti luskavici. Kako hitro so se pokazali prvi rezultati?

Rezultati so se pokazali že po enem tednu mazanja, sem pa poleg mazila uporabljala tudi kapljice konoplje.

Večkrat ste na svojem profilu izpostavili tudi blagodejne učinke razpršila. Na kakšen način vam pomaga?

Pršilo me sprosti. Nekoliko omili mojo živčnost in stres in resnično blagodejno vpliva na moje počutje.

Komu bi priporočili uporabo CBD-razpršil?

CBD-pršilo sem priporočila vsem že na svojem profilu, predvsem pa mamicam, ki se srečujemo z vsakodnevnimi izzivi in smo večkrat izpostavljene stresnim situacijam oziroma se v njih spravimo same.

Prednosti uporabe CBD-pršil so optimalna absorpcija, prijetni okusi, lažje uživanje in boljši izkoristek CBD-kanabinoida. Ker se CBD-kanabinoid večinoma absorbira skozi sluznico, je ustno prišlo najboljši način uporabe, saj omogoča boljšo porazdelitev po ustni votlini in tako zagotavlja bolj učinkovito absorpcijo. Način uporabe: Zvečer ali zjutraj (lahko tudi večkrat dnevno) nekaj popršite v ustno votlino. Počakajte nekaj minut, preden pogoltnete učinkovino, saj bo le tako prišla v krvožilni sistem in s tem do tam, kjer jo najbolj potrebujemo. Na voljo so v različnih okusih, izberite svojega najljubšega: čokolada, kokos, pomaranča, poprova meta.

Katere izdelke bi še posebej izpostavili in zakaj?

Meni osebno so vsi izdelki, ki jih uporabljam, noro dobri. Absolutno pršilo in vitaminsko kremo za obraz.

Ste se pred samo uporabo najprej poglobili v učinke konoplje?

Niti ne. Blagodejni učinki konoplje so mi že poznani in imam znanke, ki s konopljo zdravijo marsikatere bolezni, tako da sem bila s tem že seznanjena.

Kako na splošno izbirate izdelke za nego kože in za dobro počutje? Ali bolj zaupate naravnim izdelkom?

Priznam, glede tega nisem tipična ženska, saj je moja koža vedno zadnja na vrsti. Je pa res, da odkar uporabljam te izdelke in starejša ko sem, veliko bolj pazim na to, kaj dam nase in vase.

Na kašen način bodo izdelki Hemptouch zaznamovali vaše poletje? Na voljo so namreč tudi izdelki za po sončenju. Ste jih že preizkusili?

Na tak, da si bom naredila zalogo eliksirja tudi za pozimi. Izdelek je vrhunski. Nisem ga le preizkusila, z njim sem obsedena. Še nobeno leto nisem imela tako lepe barve, nahranjene in negovane kože.

Terapevtsko CBD-mazilo: odlična rešitev, ki vam bo pomagala blažiti posledice pikov komarjev. CBD-kanabinoid ima močno protivnetno delovanje in zato učinkovito zmanjša oziroma prekine srbečico, ki se pojavi ob piku komarjev. CBD, ki ga vtremo na prizadeti predel, deluje tudi na endokanabinoidni sistem v koži – to pomeni, da pospeši komunikacijo med celicami v povrhnjici kože in umiri pretirane reakcije, ki se odvijajo po piku.

Eliksir po sončenju: naravna formula eliksirja je obogatena z blagodejno kombinacijo najžlahtnejšega konopljinega olja, olja grozdnih pešk, izvlečka šentjanževke in ognjiča ter svežo aromo limonske trave.

Zasnovan je z mislijo na občutljivo kožo, ki je zaradi izpostavitve sončnim žarkom izgubila prožnost, voljnost in mehkobo. Idealno razmerje maščobnih kislin omega podpira naravno obnovo kože in krepi njeno samozaščitno vlogo.



Vitaminska krema za obraz: tudi v poletnih mesecih vaša koža na obrazu potrebuje posebno negovalno kremo. Naravna formula vitaminske kreme za obraz je obogatena s terapevtsko mešanico kanabinoidov CBD, konopljinim hidrolatom in hladno stiskanim konopljinim oljem.

Zasnovana je z mislijo na občutljivo kožo, z namenom, da ji povrne naravno ravnovesje, vlago in prožnost. Idealno razmerje maščobnih kislin omega podpira naravno obnovo kože in krepi njeno samozaščitno vlogo. Ob redni uporabi vitaminske kreme za obraz se zmanjša pojav dehidracijskih gubic, uravnovesi se naravni proces tvorbe olja in vlage, vse to pa poskrbi za prožnost, svežino in poenoteno polt.

Intenzivni balzam za ustnice: formula, bogata s konopljinim oljem, uravnovesi suho in občutljivo kožo vaših ustnic in jih varuje pred vplivi iz okolja. Ob redni uporabi balzam zagotavlja odlično zaščito za ustnice, ki so nagnjene k izbruhom herpesa.