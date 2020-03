Čemaž, učinkovita zaščita pred koronavirusom? #video

"Ta rastlina nedvomno krepi imunski sistem in je nasploh blagodejna za zdravje. In kaj potrebujete za boj proti virusom? Močan imunski sistem," je čečenski minister za turizem Muslim Bajtazijev izjavil na festivalu čemaža, ki ga je prejšnji konec tedna gostil Grozni, glavno mesto Čečenije.

"Mislim, da so vsi udeleženci festivala zdaj vsaj malo bolj zdravi in nedvomno bolje zaščiteni pred koronavirusom," je še pribil minister Bajtazijev.

Čemaž je med Čečeni izjemno priljubljen, v nasprotju s Slovenci pa ga nabirajo bolj zgodaj, že januarja in februarja, in tako ne uživajo razvitih listov, ampak čemaževe poganjke, ki jih pripravljajo na najrazličnejše načine.

Nabiranje čemaža pa je v Čečeniji lahko precej nevarno. Pa ne zato, ker bi ga nabiralci zamenjali za kakšno podobno, a strupeno rastlino, kot se to neredko zgodi v Sloveniji. Hujša nevarnost za Čečene so številne mine, ki so v gozdovih ostale po spopadih čečenskih upornikov z ruskimi oblastmi, zgodilo pa se je že tudi, da so ruski vojaki nabiralce v gozdu zamenjali za upornike in jih ustrelili.

