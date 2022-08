Celjenje poškodovane kože še nikoli ni bilo tako hitro in učinkovito!

Alhydran krema je popolna za zaščito že poškodovane kože in se priporoča tudi kot preventiva pred neželenimi učinki sredstev, ki na kožo delujejo agresivno in jo posledično zelo hitro poškodujejo.

Alhydran krema je izdelana iz 45-odstotne naravne Aloe Vera Barbadensis (izredno pomembno je, da je pobrana na plantažah Arube in je v treh urah prepeljana v proizvodnjo, tako da ni zmrznjena in je brez dodanih aditivov, konzervansov).

Druge sestavine v izdelku Alhydran vsebujejo visoko raven kozmetičnih olj in maščob, ki še dodatno prispevajo k dodatnemu vlaženju in elastičnosti kože.

Alhydran je medicinska negovalna krema, ki deluje preventivno. Kožo zaščiti pred škodljivimi učinki agresivnih sredstev na našo kožo, jo ščiti pred zunanjimi vplivi (npr. izpostavljenosti razkužilom, mrazu), koža postane bolj prožna, jo intenzivno vlaži, zmanjšuje rdečico suhe in že poškodovane kože.

V poletnih časih je koža izpostavljena močnim sončnim žarkom tudi, če se še tako trudimo biti neprestano v senci. Ko gre za poškodovano kožo na obrazu ali nepokritem delu telesa, se lahko pred škodljivimi UV-žarki zaščitimo s kremo Alhydran SPF 30.

Z uporabo kreme Alhydran SPF 30 se brazgotine zmanjšajo in ne potemnijo.

V ponudbi izdelkov linije Alhydran sta dva NOVA produkta za lajšanje simptomov atopijskega dermatitisa, drugih ekcemov ter suhe, srbeče in razdražene kože.

Alhydran Ezcema Care je medicinska krema, ki zmanjšuje nelagodje pri ekcemih in lajša srbenje, rdečico in pekoč občutek. Krema zagotavlja optimalno in dolgotrajno vlaženje kože, blagodejno deluje, kožo takoj pomiri in zmehča. Primerna je za vse tipe in stanja kože ter za lajšanje in preprečevanje ekcemov.

Indikacije/področja uporabe:

- lajšanje simptomov ekcema,

- podpora pri preprečevanju vnetij/ekcema,

- podpora za kožo, ki je občutljiva ali nagnjena k pordelosti,

- preventivno zdravljenje razdražene in občutljive kože (srbenje in/ali luščenje),

- podpira okrevanje kože v primeru alergije na sonce.