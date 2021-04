Čas je, da sebe postavite na prvo mesto

Vsi se radi razvajamo, pa naj gre za penečo kopel po napornem dnevu, sproščujoči sprehod po gozdnih poteh ali počitek ob relaksacijski melodiji. Lahko pa, ko bo spet mogoče, obiščete ene izmed slovenskih term in zdravilišč, kjer ponujajo res širok nabor wellness in selfness storitev, od kopeli ali savn, blagodejnih masaž, meditacije v naravi, do posebnih prečiščevalnih tretmajev in še marsikaj drugega. Na ta način boste celostno poskrbeli za svoje dobro počutje in zdravje. Izbira je res velika. Da vam bo malo lažje, vam dajemo nekaj namigov.

Celostna ponudba in raznolike tehnike sproščanja, ki jih nudijo v slovenskih termah in zdraviliščih, vam bodo pomagale pri razbremenitvi tako telesa kot tudi duha. | Foto: Tent film

Le redna skrb zase vodi do dobrega počutja

Čas, v katerem živimo, nam vsakodnevno namenja nove izzive in obremenitve. Poleg hitrega tempa življenja in premalo časa zase veliko stresa povzroča tudi trenutna epidemiološka situacija, v kateri se marsikdo spoprijema z notranjimi boji in stiskami. Mnogim to že načenja temelje zdravja in jih postavlja pred vprašanja o kakovosti lastnega življenja. Prav zato se vedno bolj poudarja pomen posameznikove stalne skrbi za njegovo dobro počutje – tako telesa, uma kot duha, ki je osnova dobrega zdravja.

Redna skrb zase je nujna. Če ste zaposleni in imate družino, vam je to lahko tuje, saj neprestano dajete prednost otrokom in se prepogosto zgodi, da sami pridete na vrsto zadnji ali pa tega časa zase sploh ne najdete.

Kaj pa lahko že danes naredite? Prehranjujte se redno, uravnoteženo in čim bolj lokalno, v svoj jedilnik vključite sveže sadje in zelenjavo. Ne pozabite na vsakodnevno vsaj polurno gibanje na svežem zraku in ob koncu dneva odidite v posteljo pravočasno, da se dovolj naspite. Zelo pomemben je čas, preživet z najbližjimi, negujte varne in ljubeče odnose, ki vam bodo zagotovo dajali dnevni zagon za vsakodnevne obveznosti.

Privoščite si tudi čas samo zase. Za nego svojega telesa, odklop od vsakdana in polnjenje notranjih baterij. Za to bodo zagotovo najbolje poskrbeli v slovenskih termah in zdraviliščih, kjer vas bodo celostno podprli pri vaših potrebah.

Sprostite se z wellness doživetji, poživite se s selfness spoznanji

Dobro počutje je temelj trdnega zdravja. A zakaj si pri njegovem iskanju ne bi privoščili nepozabne izkušnje nečesa novega? Slovenske terme in zdravilišča so s svojimi tradicijami že od nekdaj povezana z ohranjanjem in obnavljanjem zdravja. Z umeščenostjo v okolje, z naravnimi zdravilnimi dejavniki in s sodobnim strokovnim pristopom so v zadnjih desetletjih postala tudi najboljša prizorišča za odkrivanje poti do samega sebe. Wellness z razvajanji, sprostitvenimi in negovalnimi programi dopolnjujejo programi za selfness - način življenja, ki v središče postavlja telesno in duševno zdravje ter dobro energijo.

Slovenske terme in zdravilišča odlikujejo sodobni centri sprostitve in razvajanja, ki navdih črpajo iz narave in lokalnih posebnosti. | Foto: Arhiv Term Olimia

Programi za dobro počutje na najrazličnejše načine krepijo telo in duha. Temeljijo na skrbi za lastno telo in za stabilno psihično počutje. Temelj vsega je zdrav način bivanja, prehrane ter nega telesa in duha, pa tudi kakovostno preživljanje časa z našimi najbližjimi. Znotraj wellnessa je mnogo poti, ki vodijo do dobrega psiho-fizičnega počutja.

To so lahko masaže, terapije, kopeli in razvajanja, ki vam jih ponujajo slovenske terme in zdravilišča. Le-te pogosto vključujejo lokalno značilne posebnosti, kot so med, grozdne jagode, pivo, morske alge, čokolada, zdravilna zelišča, travniško cvetje .... Na ta način so izkušnje v raznolikih slovenskih termah in zdraviliščih res edinstvene in raznolike. Izkušeni maserji obvladajo različne starodavne tehnike in pristope tudi iz daljnih dežel.

Indijski, japonski, tajski, kitajski in drugi starodavni pristopi k masažam, pilingom, ritualom in vadbam v naravi so vpeti v ponudbo vseh term in zdravilišč. Z njimi se družijo programi meditacij, razstrupljanj in vadb ter šole zdravega življenja, hujšanja in postenja – tudi to so učinkovite zdrave poti do sebe.

Slovenske terme in zdravilišča so ponosna na res bogate, sodobne in raznolike savne, vse od najbolj znane finske savne do parne turške ali infrardeče. Presenečajo solne, kristalne, pa tudi indijske, rimske in barvne savne ter biosavne in lakoniji. Obredno vrtinčenje zraka v savni, zvoki tibetanskih skled med masažami, pritiski zeliščnih blazinic med masažo – razvajanja za dobro počutje imajo v slovenskih termah nešteto oblik – a v srcu ponudbe, ki slovenske terme in zdravilišča razlikuje tudi od term v srednjeevropskem prostoru, je vseeno lokalno.

Najlepši zeleni kotički v okolici term in zdravilišč so pogosto prizorišča sprostitvenih vadb, kakršne so joga, dihalne in sprostitvene vaje, bosonogi sprehodi po čutnih poteh in energijskih točkah, dihalne tehnike v naravi, objemanje dreves ali preprosto sprehod po gozdu. Vse to je wellness!

Ponudba wellness in selfness programov v slovenskih termah in zdraviliščih je res široka in vključuje uporabo termo-mineralne vode in drugih zdravilnih dejavnikov ter naravnih lokalnih danosti, ki pomagajo vzpostavljati ravnovesje telesa in duha.

Izbrali smo nekaj idej za prav posebna wellness doživetja, ki vam bodo zagotovo pomagala povrniti življenjsko energijo in vam dala nov zagon.

Blagodejna termo-mineralna voda za kopanje in pitje

Največje naravno bogastvo slovenskih term in zdravilišč so naravni zdravilni dejavniki in med njimi edinstvene termo-mineralne vode. S svojimi specifikami blagodejno delujejo na telo in duha. Sestava in učinkovanje termo-mineralnih voda v slovenskih termah in zdraviliščih sta temeljito proučeni.

Blagodejni učinki naravnih izvirov termo-mineralne vode vzpostavljajo ravnovesje med zdravjem, lepoto in dobrim počutjem – zunaj in znotraj vašega telesa. Naravni zdravilni dejavniki so vključeni v vrhunske individualne programe, ki povezujejo starodavne modrosti z najsodobnejšimi pristopi.

Kopanje v eni od s CO2 najbogatejših mineralnih vod na svetu blagodejno vpliva na zdravje, srce, kožo in splošno počutje. Odmislite skrbi in se potopite v brbotajočo oazo mehurčkov dobrodejne mineralne kopeli. | Foto: Tent film

Priporočamo



V Rogaški Slatini, ki slovi po Donat Mg, z magnezijem najbogatejšo vodo na svetu, si privoščite magnezijevo kopel, ki so jo za vas pripravili v Medical centru Rogaška – mineralni kopeli s CO 2 dodajo magnezijevo olje z morskim magnezijem, ki izboljšuje mineralizacijo in dodatno prispeva k številnim pozitivnim učinkom magnezija na organizem, kot sta boljši pretok krvi skozi kapilare in boljša prekrvavitev notranjih organov. V butičnem hotelu Atlantida v Rogaški Slatini pa so razvili metodo Pegaz-Mg, za vse, ki rabite več kot wellness in več kot počitek – ki na dokazano učinkovit način pomaga pri obnovi zdravja, moči in dobrega počutja je učinkovita rešitev za utrujenost, zmedenost, zaspanost, slabo počutje, sindrom izgorelosti, mišične krče in glavobole ter želodčne in žolčne težave.



Mineralna voda, bogata s CO 2 , je osnova za mineralni wellness – vrelec mladosti, ki ga v Sloveniji lahko najdete le v Zdravilišču Radenci. Slovita mineralna kopel v eni od s CO 2 najbogatejših mineralnih vod na svetu blagodejno vpliva na zdravje, srce, kožo in splošno počutje.. Glavna blagodejna učinkovina kopeli so mehurčki CO 2 , ki med kopanjem skozi kožo pronicajo v telo.



Mineralna voda iz Radencev je bogata z mineralnimi snovmi, ki so nujno potrebne za zdravje in uravnovešeno delovanje telesa. Zagotovite si vsakodnevni odmerek dobrega počutja s pitjem njihove zakladnice zdravja, ki si jo lahko v zdravilišču natočite kar neposredno iz Zdravilnega vrelca v Salonu zdravja. Hennova pitna kura, kot jo imenujejo, je zelo priporočljiva za zdravje, in sicer kot preventiva in kurativa. Izjemno učinkovita je pri nizkem krvnem tlaku, kroničnem zaprtju ter za preprečevanje sečnih kamnov in osteoporoze. K zdravilnemu učinku pitne kure dodatno prispevajo prijetno naravno okolje, umirjen življenjski ritem in primerna prehrana.

V Sloveniji lahko prave terme ali zdravilišče zase poiščete glede na pokrajino ali glede na to, kaj potrebuje vaše telo, česa si želi vaš notranji jaz ter kakšen oddih pričakujete vi in vaša družina. | Foto: Arhiv Term Čatež

Zaplavajte pod res mogočno stekleno kupolo Thermane Laško. Znanstvene raziskave so pokazale, da termalna voda Laško, njena sestava in oblika kristalov izžareva močno življenjsko energijo, ima pozitiven, spodbujevalni vpliv na človeka, deluje dobrodejno na psiho ter ravnovesje med dušo in telesom. S svojimi dražljaji deluje na uravnovešenje in utrjevanje organizma.

Obsežne in razgibane bazenske površine so zagotovo med najbolj prepoznavnimi elementi ponudbe slovenskih term in zdravilišč. | Foto: Arhiv Thermane Laško

Z masažo do popolne sproščenosti in pozitivne naravnanosti

Hitri vsakdan povečuje stres in nam jemlje čas zase. Slej ko prej se to začne poznati na telesu in umu. Masaža je odličen način, kako doseči popolno sprostitev in premagati skrbi vsakdana. Poleg tega ima mnogo pozitivnih učinkov na telo in duha.

Z masažo boste sprostili napete mišice, živčevje in sklepe, razvozlali vozličke, izboljšali krvni pretok. Masaža s svojim sprostitvenim in terapevtskim učinkom blagodejno vpliva na psiho, kar bo bistveno izboljšalo vaše duševno počutje.

V slovenskih termah in zdraviliščih se zavedajo, kako pomembni sta popolna sprostitev in umiritev, ki jo dosežete z masažo, zato so te že dolgo stalnica v njihovih ponudbah. Izbira je skorajda neomejena.

Priporočamo



Prepustite se moči prekmurskih zelišč, ki so jih ujeli v negovalna olja, pilinge in kopeli, v Termah 3000 – Moravske Toplice. V bogati ponudbi pozorno zasnovanih tretmajev tudi na blagodejni moči bučnega olja boste zagotovo našli najprimernejšega za vaše počutje in dobrobit vašega telesa. Bučno olje oz. zeleno zlato, kot ga imenujejo domačini v Prekmurju, eden najbolj znanih pridelkov te pokrajine, je prava zakladnica vitaminov in mineralov. Dovolite edinstveni masaži z bučnim oljem, da vas popelje v svet prekmurskih ravnic.



Edinstveno masažo lahko doživite tudi v Termah Olimia. Masaža Armonia je plod znanja vrhunskih maserjev in fizioterapevtov. Ob kombiniranju olimskega medu in olj iz izvlečkov domače zeliščne tradicije boste dosegli izjemno sprostitev, terapevtsko in energijsko harmonijo telesa. Masaža Vitae pa vključuje več masažnih tehnik, med drugim japonski shiatsu in kitajsko tui – no. Obdelujejo se akupresurne točke, kar izboljša počutje na fizični in psihični ravni. Poseben poudarek je namenjen hrbtenici in ramenskemu obroču. Uporablja se posebno antistresno olje, ki pomirja in povrne izgubljeno energijo.



Terme Zreče svoje bogastvo črpajo iz mirnega pohorskega okolja. Do popolne sprostitve in dobrega počutja vas bodo popeljali zdravilni učinki naravnih dobrin z masažo zlatega arganovega olja, masaža s kamni pohorskega izvora ter naravni pilingi in oblogami. Edinstveno doživetje v Sloveniji ponuja masaža z mošnjički pohorskih zelišč (Tretma Permanent contour®).



V Thermani Laško se lahko odločite za Pivovarski tretma. Na podlagi dediščine pivovarstva so razvili svojo wellness zgodbo o pivu. Takšno, ki nahrani in razvaja kožo, jo napolni z vitamini in ohranja njeno vitalnost. Takšno, ki sprošča in pomirja ter pripravi na izzive vsakdana. Pri pivovskih wellness tretmajih uporabljajo pivovske izdelke, ki temeljijo na surovini, pridobljeni v Pivovarni Laško. Ta nastane kot produkt ali ostanek pridelave piva. Pivovske tretmaje Thermanini wellness terapevti prilagodijo različnim tipom kože. Nekateri tretmaji kožo intenzivneje vlažijo, drugi nahranijo, primerni pa so tako za mlajšo kot zrelo kožo, za moške in ženske.

Savnanje za ohranjanja telesnega in duševnega zdravja

Savnanje je sodoben preventivni prijem za dvig odpornosti ter ohranjanja telesnega in duševnega zdravja. Je eden najboljših načinov čiščenja kože in telesa, saj vročina v savni pospeši prekrvavitev in odpre pore kože. Iz telesa in kože se izločajo strupi, odpadne snovi, umazanija, odvečna maščoba. Dihalne poti se prečistijo. Telo se pregreva in na ta način krepi imunsko odzivnost, hkrati pa se sproščata tako psihična kot fizična napetost. Med savnanjem doživimo prav posebno umirjenost.

Prav v vseh slovenskih termah in zdraviliščih imate na volje različne vrste savn – v vsakih termah je doma pravi svet savn! Pobrskajte po njihovih spletnih straneh in izberite savna center po svoji meri. Katera bo vaša najljubša? Vinska, medena, čokoladna, solna, zeliščna, kristalna, indijanska, Sanarium ali biosavna, kromoterapija v savnah, rimske savne, japonska potilna kopel …?

Prijetna toplina, čutne vonjave, mir ali zvoki gongov vas bodo razvajali v najrazličnejših savnah, ki jih ponujajo slovenske terme in zdravilišča. | Foto: Tent film

Priporočamo



V Termalnem Centru Thermane Laško lahko uživate v savnah, ki govorijo zgodbe Laškega. Dediščino pivovarstva ponazarja bakreni kotel v podobi kotla za varjenje piva, v katerem je parna savna. Lego Laškega na robu Kozjanskega ponazarja savna Hiša, narejena v stilu tipičnega osrednjega prostora, značilnega za hiše Kozjanskega. Povezanost nastanka zdravilišča z gradnjo južne železnice ponazarja finska savna Vagon, zunanji bazen Kristal pa je narejen v podobi kristala termalne vode Laško, ki ima podobo heksagrama.



Savno vas v Termah Zreče odlikuje pohorski slog. Po tleh leži pohorski kamen – granit, vse naokrog pa diši po lesu in zeliščih s pohorskih travnikov. Sproščajte se v devetih različnih savnah: pet finskih savn, vsaka s svojo kristalno ali barvno terapijo, dve parni savni z vonjem pohorskih zelišč in dve infrardeči savni, ki ogrevata telo z naravnimi vibracijami svetlobe. Posebnost je savna na ganku, ki ponuja pogled na zvezdnato nebo skozi stekleno panoramsko streho. Izkoristite vodene programe v času polne in prazne lune. Mojstri savn v Termah Zreče poskrbijo za vrtinčenja zraka, medene, solne in druge pilinge ter druge obloge, ki bodo bogato nahranile vašo kožo.



V Termah Čatež so znani po svojih unikatnih rimsko-irskih kopelih, ki predstavljajo dvourno razvajanje v različnih vrstah savn (v suhi rimski savni in parni irski kopeli), pa tudi v bazenih z mineralno obogateno vodo, kjer vam postrežejo s sadjem. Rimljani so prisegali na sprostitev v termalni vodi in suhih zračnih kopelih, Irci pa so se predajali vlažnim zračnim kopelim, oboji z enim samim ciljem: doseči popolno sprostitev duha in telesa. Sprehodite se skozi enajst toplo-hladnih in suho-vlažnih razvajanj v rimsko-irskih kopelih in naj vas ponesejo v popolno sprostitev duha in telesa. Sledi pilling celega telesa. Program je intimne narave in se izvaja v skupinah do največ dve osebi.

Redno razstrupljajte telo nakopičenih toksinov

Neurejena prebava in presnova sta prva pokazatelja nakopičenih toksinov. Kopičenje toksinov vodi v zakisanost telesa, ta pa v nastanek najrazličnejših bolezni. Odpadne snovi, ki se ne izločijo, naš organizem ponovno vsrka iz debelega črevesja in jih prek krvnega obtoka odlaga v tkivih. Zbolimo takrat, ko se v našem telesu nabere prevelika količina toksinov, ki nastajajo zaradi napačne prehrane ter neurejene prebave in presnove. Bolezen je naravni proces čiščenja toksinov iz našega organizma, ki pa ga največkrat umetno prekinemo z jemanjem sintetičnih zdravil. Simptome bolezni sicer odpravimo, vzrok bolezni pa potisnemo še globlje, zato se priporoča, da redno razstrupljate telo nakopičenih toksinov.

V slovenskih termah in zdraviliščih ponujajo učinkovite programe za prečiščevanje telesa, ki vodijo v splošno dobro počutje in povrnejo energijo.

Razstrupljevalni programi v slovenskih termah in zdraviliščih obsegajo celosten pristop k obravnavi posameznika, ki vključuje tudi vodstvo izkušenih wellness in zdravstvenih strokovnjakov. | Foto: Tent film

Priporočamo



Če želite telo razstrupiti na popolnoma naraven način, so v Termah Dobrna pripravili Detox program, saj se zavedajo, da je naše okolje vse bolj stresno in polno toksičnih snovi ter da organizem z leti vsrka vse več strupov iz hrane in okolja, obenem pa se nasiči z ostanki slabih čustev, ki izhajajo iz stresnega delovnega okolja, zahtevnih družinskih odnosov in vse manjših možnosti za sproščanje, druženje in iskrene odnose. Da bi preprečili kopičenje strupenih snovi v telesu, se otresli negativnega stresa in pomladili svoj organizem, je priporočljivo, da naredite čiščenje telesa vsaj dvakrat letno. V Termah Dobrna vašemu telesu ponujajo priložnost, da si oddahne in se razbremeni strupov. Gre za celovit in naraven pristop čiščenja telesa z izbrano hrano, wellness in zdravstvenimi storitvami in podporo strokovnega vodstva. Po programu se boste počutili prerojeni in polni energije.



Tudi v Termah Šmarješke Toplice slovijo po celovitem programu storitev za preprečevanje civilizacijskih bolezni, ki so posledica sodobnega načina življenja. S programom VitaDetox vas bodo na pravilen način vodili skozi prečiščevanje in razstrupljanje telesa. Program temelji na prehranskem razstrupljanju s postom, prilagojeni telesni dejavnosti in sklopu novih tretmajev za razstrupljanje.

Vidno pomladite svojo kožo in telo brez invazivnih postopkov

Staranje je naravni proces, ki ga ne moremo zaustaviti. Koža je nenehno izpostavljena škodljivim vplivom, kot so sončni žarki, premalo spanca, neuravnotežena prehrana, kajenje. Staranje je tudi gensko pogojeno, a za to, da ga vsaj upočasnimo, lahko veliko naredimo že sami. Najprej z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja. Pomembna pa je tudi redna in primerna nega kože.

Nezdrav način življenja prispeva tudi k čezmerni teži, kar lahko vodi v vrsto zdravstvenih težav. Predvsem pa v nezadovoljstvo z lastnim telesom in slabo počutje. Za zdravo in vitko telo je nujna sprememba življenjskega sloga, ki poleg zdrave prehrane vključuje tudi redno telovadbo. A včasih si zaželimo, da bi na hitro izgubili nekaj odvečnih kilogramov, najpogosteje pred poletnim skokom v kopalke ali pred kakšnim pomembnim življenjskim dogodkom.

Terme in zdravilišča v Sloveniji se ponašajo z vrhunsko ponudbo lepotnih tretmajev, brez invazivnih posegov v telo, a z opaznim rezultatom. Prepustite se izkušenim rokam strokovnjakov in se z oddiha v termah ali zdravilišču vrnite dobesedno prenovljeni.

Priporočamo



Prepustite se umirjeni atmosferi Term Ptuj in se predajte rokam izkušenih strokovnjakov. Z edinstvenim lepotnim tretmajem Med Visage boste do bolj mladostnega videza kože na obrazu prišli že po enem obisku. Poleg napete in pomlajene kože na obrazu, vratu in dekolteju s tem neinvazivnim posegom zmanjšujemo tudi podbradke, gube in podočnjake. Zaradi svoje učinkovitosti je najboljša naravna alternativa kirurškemu "face liftingu". Vidno pomlajeni boste že po prvem tretmaju.



Če pa se borite z odvečnimi kilogrami, si privoščite edinstven tretma Med Contour za oblikovanje telesa z dolgoročnimi učinki in pod zdravniškim nadzorom. Oblikujte svoje telo tam, kjer si to najbolj želite. Z lepotnimi tretmaji Med Contour, ki jih ponujajo v Termah Ptuj, lahko že z enim tretmajem zmanjšate obseg za kar do 2,5 centimetra. S povsem nebolečim in neinvazivnim tretmajem, ki ga opisujejo kot eno najvarnejših alternativ liposukciji, boste oblikovali svoje telo in se znebili maščobnih oblog tam, kjer vas najbolj motijo.



Lahko pa se udeležite strokovno vodenega programa hujšanja z zagotovljenim uspehom SlimFit, ki so ga oblikovali v Termah Šmarješke Toplice. V pomoč vam bo strokovna terapevtska ekipa, ki sledi sodobnim medicinsko utemeljenim metodam in postopkom "kurjenja" maščobnih oblog. Med programom vas bodo vodili z vam prilagojeno telesno vadbo in terapijami ter vam pomagali vzdrževati motivacijo za dosego cilja, ki ste si ga postavili. Zelo učinkovite in za zdravje nenevarne metode programa SlimFit pospešujejo razgradnjo maščob in krepijo mišice, kar zagotavlja dolgotrajen učinek. K temu, da je ta še boljši in da je dobro tudi počutje, pa pripomore tudi blagodejna nega telesa z masažo.

Bogastvo Jadranskega morja in mediteranskega podnebja

Že stari Grki so poznali zdravilne učinke morja. Morsko vodo so uporabljali za blaženje in odpravljanje ekcemov, artritisa, astme in bolečin v hrbtu. Danes pa vemo tudi, da morska voda kožo ščiti, pomaga pri dihalnih težavah, odpravlja bolečino, deluje protistresno, razstruplja telo in vpliva na krepitev imunske obrambe telesa.

Morje nam poleg soli daje tudi solinsko blato, bogato z morskimi minerali, ki imajo protibolečinske in protivnetne učinke, delujejo pomirjevalno, dvigujejo odpornost telesa in imajo ugoden vpliv na kožo.

Zapeljite se na izlet do slovenske obale. Nadihajte se morskega zraka, ki iz morja prodira v telo ter krepi naš imunski sistem. Bližina morja in toplih sončnih žarkov bo prav gotovo pozitivno vplivala na vaše razpoloženje.

Morje ima s svojimi bogastvi na telo izredno blagodejne učinke, ki ga oskrbujejo z življenjsko pomembnimi elementi. Kar dvoje term v Sloveniji ima razgled na morje! | Foto: Tent film

Priporočamo



Posebno morsko wellness doživetje vas čaka tik ob morju na koncu Sečoveljskih solin, v edinstvenem wellnessu na prostem, kjer vas razvajajo z bogastvom morja. V Termah Portorož so oblikovali Thalasso ritual petih doživetij, ki vključuje lokalne zdravilne dejavnike: solni piling, morsko kopel, fango oblogo, sprostitveno masažo in inhalacijo s slanico. Poživljajoč masažni tretma v kombinaciji z mediteranskim pilingom bo razvajal vašo kožo, ji podaril zdrav videz in jo prijetno odišavil. Kombinacija talasoterapije in terapevtske masaže bo sprostila napete mišice, razrahljala boleče vozle in telo celostno sprostila. Izvajajo tudi poseben ritual, ki združuje lokalne zdravilne dejavnike s simbolom Portoroža - vrtnico. Gre za edinstven Thalasso ritual Portorož, ki vključuje nežen piling z vrtničnimi cvetovi, sproščujočo kopel z vrtnicami in zdravilno slanico ter razvajajočo aromatično masažo.



Morska voda, sol, solinsko blato, olivno olje in naravna eterična olja iz mediteranskega rastlinja zagotavljajo dobro počutje, povečano odpornost, lepo kožo. Obisk Talasa Strunjan se vam bogato obrestuje. Privoščite si obloge iz morskega blata, t. i. fango obloge, ki na telo delujejo zdravilno in blagodejno: razstrupljajo telo, sproščajo mišice, izboljšujejo delovanje sklepov, poskrbijo za bolj napeto, bolj svežo in mladostno kožo ter delujejo pomirjevalno in antistresno. Fango blato pridobivajo iz Sečoveljskih solin.

Fango obloge vpijajo škodljive snovi iz telesa in hkrati vanj oddajajo koristne. Skupaj z wellness storitvami, ki vam jih nudijo v slovenskih termah in zdraviliščih, so pomembna podpora terapij. | Foto: Arhiv Term Krka

Postavite sebe na prvo mesto

Od jutra do večera neprestano hitimo. V službo, po otroke v vrtec ali šolo, po opravkih, na sestanke, nato še na roditeljski sestanek. Spet ni časa za kosilo? Kaj šele, da bi si vzeli čas za kakšen svoj hobi, na katerega ste skorajda že pozabili. Pozabljate nase in na vzpostavitev notranjega miru? V vas se kopičijo občutki nemoči, ki vas ob vseh obveznostih dodatno obremenjujejo.

Čas je, da se postavite na prvo mesto. Ne veste, kako? Z majhnimi koraki, ki vrnejo ogromno.

Selfness je revolucionaren program utelešenja samega sebe, ki navdušuje množice po vsem svetu. Je življenjski slog, ki vam pomaga, da se vrnete v svoj center, se znova zazrete vase in v svoja najgloblja občutja. Je pot do kakovostnejšega in srečnejšega življenja. Naučili se boste poslušati svoje telo, ki mora za uravnoteženo pot skozi življenje znati pravilno krmariti med delom, družino in prostim časom. Selfness posameznika postavlja na prvo mesto in skozi številne pristope čuječnosti pripelje do popolnega sprejemanja samega sebe in odkrivanja najboljšega v sebi.

Selfness vam pokaže pot in načine do celostnega spreminjanja navad in življenjskega sloga, ki se odraža v vaši osebni rasti in sreči. S številnimi pristopi, tretmaji in obredi, ki jih poznajo v slovenskih termah in zdraviliščih, se boste naučili tisto, na kar ste pozabili – kako se sprostiti, kako se ljubiti, kako se poslušati, kako se razvijati, kako biti uspešnejši pri svojem delu in v zasebnem življenju ter kako sprejeti sebe in vase tudi verjeti.

Že majhni koraki, kot je denimo objem drevesa, so dovolj za občutenje prvih pozitivnih učinkov selfnessa na vaše telo. | Foto: Tent film

Priporočamo



Terme Olimia so prva selfness destinacija v Sloveniji. S posebnimi programi in pristopi obudijo spoštovanje in ljubezen do samega sebe. S skrbno zasnovanimi programi vas bodo spet združili z vašo dušo, ki je v vrtincu vsakodnevnega vrveža pozabila na sprostitev in ljubezen do sebe. Ponovno vas naučijo poslušati telo. Selfness posameznika postavlja na prvo mesto ter skozi številne pristope čuječnosti pripelje do popolnega sprejemanja samega sebe in odkrivanja najboljšega v sebi. Ker je selfness program, ki vaše telo obravnava celostno, bodo za vas poskrbeli v celoti. Sveža jutra bodo odeta v jutranje obrede in sveže okuse vitalne hrane. Čez dan se predajte čarobnim občutkom gozdnega potopa ali zvokom meditacijskih obredov, nato pa vas čaka odličen in miren spanec.



Med počitnicami v Termah Dolenjske Toplice tudi lahko spoznate terapije in meditacije, ki pomagajo krepiti čuječnost, sproščajo in pripomorejo h globljemu doživljanju narave in trenutka. Naučili se boste v sebi najti notranje ravnovesje. Redno izvajanje prakse čuječnosti lahko okrepi občutke notranje mirnosti, dobro počutje, pripomore k višjemu vrednotenju samega sebe, zmanjšuje stres, tesnobo in depresivnost. V Termah Dolenjske Toplice ponujajo storitve, ki vam pomagajo pri zavedanju trenutne izkušnje, kot so čuječa gozdna kopel, zvočne kopeli s tibetanskimi skledami in gongi, vaje za srčno koherenco in tehnika tapkanja.



Oblikovali so antistresne energijske programe, ki vključujejo meditacije in masaže ter vam pomagajo pri utrujenosti, begajočih mislih, slabi koncentraciji, povečujejo čuječnost in krepijo samozavest. Skrbno načrtovan program spodbuja delovanje vseh celic telesa in kroženje vitalne energije, hkrati pa umirja in vzpostavlja harmonijo – telesno, čustveno in duhovno. S pogovorom s terapevtko in individualnimi tretmaji, meditacijo in gibanjem v naravi se boste sprostili in se osredotočili na tukaj in zdaj. Bolje boste spoznali svoje telo in se zavedeli tudi samozdravilne moči, ki jo imamo vsi v sebi.



V Termah 3000 – Moravskih Toplicah hranijo več kot 15 mio let stare terapevtske kamne septarije, ki s svojo energijo pomagajo pri zdravljenju telesa po naravni poti. Krepijo spomin, samozavest in aktivnost možganov, še posebej pomagajo pri premagovanju težkih življenjskih stanj, kot so žalost, jeza, razočaranje in obup. Obnavljajo moči, pomagajo pri spanju, nočnih morah, potenju, zdravijo kosti, mišice, sklepe, slabost, imunski sistem, celijo zlome kosti, krepijo srce in mu dajejo pravi ritem.



V parku Fortuna v Termah Ptuj pa vas bo pričakala Vetrnica zdravja. Sprostite svoje misli, začutite stik z naravo in se osredotočite le na svoje dobro počutje. V šestih krakih vetrnice je združenih šest vaj za korekcijo življenjskega sloga, ki vam bodo pomagale pri dvigovanju notranje energije in preprečevanju izgorelosti.

Začutite energijo terapevtskih kamnov, ki po naravni poti pomagajo pri zdravljenju telesa in duha. | Foto: Tent film

Kje pa boste vi našli pot do dobrega počutja? Ob morju (Terme Portorož),

sredi krajinskega parka (Talaso Strunjan),

v bližini vinogradov v najstarejšem mestu v Sloveniji (Terme Ptuj),

sredi panonskih ravnic (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice),

ob vznožju gozdov zelenega Pohorja (Terme Zreče),

sredi zelenih gričev in pristnega podeželja (Terme Olimia, Medical center Rogaška, Rogaška Slatina),

v zavetju posavskih gradov (Terme Čatež),

na sotočju dobrega, v kraju z močno zdraviliško-pivovarsko tradicijo (Thermana Laško),

v zavetju izjemnega energijskega zdraviliškega parka (Terme Dobrna) ali

sredi pokrajine termalnih vrelcev ob Krki (Terme Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice).

Zakorakajte k sebi

Za dobro počutje je pomembna konstantna skrb zase, skrb za lastno psihično in fizično kondicijo. Ne samo takrat, ko vam vsakodnevne obremenitve že načenjajo zdravje. Z rednimi wellness in selfness storitvami boste ohranjali in vzdrževali zdravje ter dobro počutje na dolgi rok in se lažje spopadali z vsakodnevnimi obremenitvami in skrbmi.

Tudi če so te že načele vaše dobro počutje in že prepoznavate slabše stanje svojega telesa in duha, lahko s tehnikami in postopki, ki vam jih ponujata wellness in selfness, ozavestite samega sebe, odpravite težave ter dosežete notranjo stabilnost in fizično vzdržljivost.

V slovenskih termah in zdraviliščih bodo s strokovnim medicinskim in wellness znanjem ter izkušnjami celovito in individualno pristopili k vsakemu posamezniku pri zadovoljevanju potreb ter doseganju ciljev. Uživajte v toplini slovenskih term in zdravilišč na svoj način.