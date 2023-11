Boris Kopitar: Problemi so danes že za menoj. Sem srečen človek.

Legendarni Boris Kopitar je imel zadnjih 25 let težave z zobmi, kar je bil zanj velik izziv tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Danes je vse to za njim.

Boris Kopitar, ki je že v mladosti veliko nastopal, še vedno rad vzame mikrofon v roke. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Boris Kopitar je pevec, voditelj, urednik, scenarist in – legenda. Vsestranski Boris Kopitar je v vode šovbiznisa zaplul že kot otrok, v četrtem razredu osnovne šole, ko je nastopil v oddaji Pokaži, kaj znaš. Od tistega trenutka Kopitar ves čas kaže, kaj vse zna, in tega ni nehal početi niti v pokoju.

Boris Kopitar je namreč eden tistih upokojencev, ki ne počivajo. Druži se s prijatelji, hodi na dolge sprehode, kolesari, plava ter živi zdravo in aktivno. Pogosto se pošali, da spada v skupino upokojencev, ki nikoli nimajo časa.

Čeprav se danes večinoma posveča temu, da živi bogato in zdravo, se še vedno kdaj vrne h kakšnemu projektu, vzame mikrofon v roke, se nasmehne in – zapoje. Čeprav je torej Boris Kopitar velik profesionalec in se zdi, kot da nikoli ni imel pomislekov glede svojih nastopov, ni bilo vedno tako.

Težave so se začele pred 25 leti

Ko so se težave z zobmi poslabšale, se je odločil za pregled na kliniki dr. Trampuša – Ortoimplant Dental Spa. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

"Imel sem velike težave, predvsem s sprednjimi zobmi. Pred 25 leti mi je na zgornjih zobeh zobozdravnik naredil štiri porcelanske krone in bil sem zadovoljen s svojimi zobmi. Resne težave pa so se začele pred petimi leti, ko se je stanje poslabšalo in me je res zaskrbelo, da bom izgubil svoje naravne zobe."

Njegove skrbi so trajale dolgo, a na srečo je zanje našel rešitev. In to na sejmu v Komendi, kjer je po naključju srečal dr. Zdenka Trampuša, s katerim sta se pogovarjala o nekaterih potencialnih rešitvah. Šele po odhodu v Zagreb je po pregledu na kliniki dr. Trampuša Ortoimplant Dental Spa ugotovil, da je zanj najboljša metoda All-on-4 in da mu bo ta metoda v najkrajšem mogočem času povrnila nasmeh.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa vas čakajo vse stomatološke storitve na enem mestu. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

"Med pogovorom z dr. Trampušem sem se že odločil, da pridem na prvi brezplačni pregled v ordinacijo Ortoimplant Dental Spa, kjer me je dr. Trampuš s svojo ekipo temeljito pregledal, ugotovil, da je stanje alarmantno, ter mi podrobno pojasnil, kaj vse bo vključevala in kako bo videti operacija."

Predani odpravljanju brezzobosti Doktorja Trampuša pacienti in stomatološki kolegi poznajo kot pobudnika novih usmeritev. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA Klinika Ortoimplant Dental Spa pod vodstvom Zdenka Trampuša, dr. dent. med., se posveča zdravljenju brezzobosti z revolucionarnimi implantološkimi metodami All-on-4, Zygoma All-on-4 ter pterigoidnimi in subperiostalnimi implantati. Klinika je registrirana za anesteziologijo, razvili pa so poseben protokol Ortoimplant Dental Spa, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z rentgensko napravo CBCT (Cone Beam Computed Tomography) ter najnaprednejše dentalne in spa tretmaje. Prijavite se na brezplačen prvi pregled ter preverite, zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo dr. Trampušu in Ortoimplant Dental Spa. PRIJAVITE SE NA PRVI BREZPLAČNI PREGLED.

Rešitev: trajna proteza na štirih vsadkih

V kliniki Ortoimplant Dental Spa uporabljajo najnaprednejše implantološke metode. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Metoda All-on-4 omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi implantati – gre za sistem hitre rešitve, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vgradijo štirje implantati, ki nosijo digitalno oblikovano zobno vrsto, tj. fiksno protezo. Seveda pa mora imeti zobozdravnik izjemno implantološko in kirurško znanje, da lahko izvaja to metodo.

"Že na prvem pregledu mi je dr. Trampuš razložil, da je stanje v mojih ustih tako resno, da mi bo moral odstraniti vse naravne zobe in da mi bo moral zaradi pomanjkanja čeljustne kosti vgraditi tudi vsadke Zygoma," pravi Kopitar. Vsadki Zyagoma se vgradijo v zgornjo čeljust, v lično kost, in sicer kadar pride do velike retrakcije (absorpcije) čeljustne kosti in ko ni druge možnosti.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

"Popolnoma sem zaupal zobozdravniku s toliko referencami, kot jih ima dr. Trampuš, in kmalu sem bil naročen za operacijo," pripoveduje Kopitar. Ena njegovih največjih skrbi je bila, ali bo poseg boleč.

"Doktor Trampuš mi je pojasnil, da poseg ne bi smel boleti in da je ordinacija Ortoimplant registrirana tudi za anesteziologijo." Kirurški posegi v tej ambulanti namreč potekajo pod analgosedacijo. To je stanje zmanjšane zavesti, ki ga dosežejo z dajanjem določenih zdravil, ki delujejo na centralni živčni sistem, analgosedacijo pa v celoti nadzoruje zdravnik anesteziolog.

Nova dimenzija kakovosti življenja

"Vse je potekalo hitro," razlaga Kopitar, "in ko so me zbudili iz sedacije, res ni bilo nobene bolečine. Takoj po posegu so mi nadeli hladilno masko, ki je preprečila nastanek otekline. Potem so mi vstavili začasne zobe, tako da nisem bil niti trenutek brez svojih zob."

Kopitar je v nekaj mesecih dobil trajno rešitev in od takrat uživa v novi dimenziji kakovosti življenja, ki jo omogočajo novi zobje. Vse, kar mora narediti danes, je enkrat letno oditi v Zagreb na pregled.

Za vsadke Zygoma zadošča minimalna količina kosti. Zaradi te metode so zdaj prav vsi primerni za vstavitev zobnih vsadkov. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

"Vestno in po navodilih ekipe dr. Trampuša skrbim za svoje nove zobe, predvsem za higieno. Po posegu nisem imel nobenih težav, enkrat letno pa grem na pregled v Zagreb," še pove Kopitar, ki razkrije, da je izjemno vesel te odločitve, ki mu je spremenila življenje – na bolje.

"Če imate podobne težave z zobmi, kot sem jih imel jaz, predlagam, da naredite nekaj dobrega zase," našim bralcem sporoča gospod Kopitar. "Vsekakor se naročite na prvi brezplačni pregled v ordinaciji Ortoimplant Dental Spa in takoj boste izvedeli, kakšne rešitve za vas predlaga dr. Trampuš s svojo ekipo."