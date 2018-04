Bolezen ji ni vzela volje do življenja #video

Valentina Celarc je pogumna mlada ženska, ki kljub multipli sklerozi na življenje gleda z velikim optimizmom. Ko so ji zdravniki že pri petnajstih letih postavili diagnozo, se sprva sploh ni zavedala, kaj to pomeni za njeno življenje. Ko so ji starši in zdravniki podrobneje pojasnili, za kakšno bolezen gre, pa se je Valentina odločila, da bo kljub bolezni živela polno življenje.

Video: Planet TV

"Ko so mi zdravniki postavili diagnozo, sploh nisem vedela, za kaj gre. Na začetku se zato sploh nisem zavedala, kaj to pomeni zame, zato strah ni bil prisoten. Zagotovo pa je bilo takrat veliko bolj strah moje starše, ki so dobro vedeli, kaj je multipla skleroza," je v pogovoru za oddajo Dan. na Planet TV povedala Valentina Celarc.

Zdravniki so bolezen pri njej odkrili v času, ko je še obiskovala osnovno šolo. "Pri 15 letih se mi ni zdelo pomembno, da se ukvarjam z boleznijo. Takrat sem si rekla, gremo naprej," pojasnjuje Celarčeva, ki ji bolezen nikakor ni vzela volje do življenja.

"Ukvarjam se stvarmi, ki me odklopijo od realnega sveta, s stvarmi, v katerih uživam in ki me ne zmotijo. Cilj, ki sem si ga zadala je, da vsak dan preživim maksimalno ne glede na to, kaj se bo zgodilo jutri," še poudarja Celarčeva.