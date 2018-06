Anne Hathaway razkriva, da je bila ponižana in osramočena

Oskarjevka se je čutila dolžno razložiti, zakaj se je zredila, to pa jo je ponovno opomnilo na to, kakšen svet je Hollywood. "V preteklosti sem doživela že več oblik ponižanja in osramočenosti iz različnih razlogov," razkriva.

Anne Hathaway je v zadnjem intervjuju razkrila, kaj vse se dogaja v Hollywoodu - predvsem na račun žensk in njihove podobe, saj so ves čas pod pritiskom, da morajo biti videti popolno. Da je glasno spregovorila o tem, jo je spodbudila objava na Instagramu pred nekaj tedni, ko se je čutila dolžno razložiti, zakaj se je zredila.

"Pridobivam težo zaradi filmske vloge in gre mi dobro. Vsem ljudem, ki me bodo zaničevali zaradi teže: to ste vi, ne jaz." Pozneje je priznala, da se ji že to, da je morala pojasnjevati nekaj takšnega, zdi nepredstavljivo. "Res se mi ni ljubilo poslušati govoric o nosečnosti," je dodala.

Slabe izkušnje z obema spoloma

"Zdi se mi bizarno, a v preteklosti sem doživela že več oblik ponižanja in osramočenosti iz različnih razlogov." In prav zato se je odločila govorice zatreti v kali. Žal pa to ni vse - tako kot veliko drugih igralk, ki v času gibanj #MeToo in #TimesUp razkrivajo spolna nadlegovanja, je imela tudi ona nekaj podobnih neprijetnih izkušenj.

"V svoji 20-letni karieri sem imela nekaj res zelo slabih izkušenj, a tudi veliko zelo dobrih - s predstavniki obeh spolov.

Čeprav se ne morejo primerjati z groznimi zgodbami, ki smo jih slišali v zadnjih mesecih, lahko povem, da sem tudi sama na snemanjih že imela negativne izkušnje seksualne narave.

"Nekatere so z začetka moje kariere, nekatere pa bolj nedavne, a vse so nesprejemljive."

Anne trenutno promovira svoj novi film Oceanovih 8, v katerem igra ob drugih uspešnih igralkah: Sandri Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling in Sarah Paulson.

Del zasedbe Oceanovih 8: Sarah, Sandra, Anne in Mindy. Foto: Getty Images

