Aloe arborescens in njeni učinki pri zunanji uporabi

Koža in lasje:

Gel aloe koži dovaja zadostne količine vitaminov in hranil, pospeši prekrvavitev, zagotovi oksigenacijo, kožo očisti strupov in jo obnavlja. Naj poudarimo, kje vse gel in sok aloje pomagata, ko ju uporabimo na telesu.

Tvorita kolagen in deluje proti gubam.

Zmanjšujeta pigmentne madeže.

Protivnetno delujeta pri aknah in mastni najstniški koži.

Zaščitita kožo pred UV-sevanjem.

Pomirjata kožo po sončenju in pri opeklinah, saj kožo hladita in zmanjšujeta vnetje.

Pomagata pri poškodbah tkiva zaradi radiološkega obsevanja.

Pomagata pri vseh vrstah razdražene kože, srbečice, po pikih insektov, pri ekcemih in urtikariji.

Pomagata pri srbečem občutku na vaginalni sluznici in pri analni srbečici.

Uporaba gela pri površinskih ranah in odrgninah pospeši celjenje in zmanjša vnetje.

Gel je mogoče uporabiti na strijah, da postanejo manj vidne.

Gel pomaga pri mastitisu.

Učinkovit je pri zdravljenju nekaterih glivičnih vnetij, saj deluje protiglivično, protivnetno in pomirja srbenje.

Pomaga pri seboroičnem dermatitisu, kjer se priporoča izpiranje prizadetega mesta z razredčenim alojinim sokom ali uporaba gela.

Pri vaginalnih kandidozah gre najpogosteje za vnetje kot posledico zmanjšane odpornosti ali po antibiotičnih terapijah. Uživanje soka aloe vere okrepi delovanje imunskega sistema, lokalno nanešen gel pa ublaži srbenje in deluje protimikrobno.

Pri bolnikih z luskavico stanje izboljša uživanje soka aloe vere in nanašanje gela na vneta mesta.

Gel aloe naredi lase bolj krepke in sijoče ter pomiri razdraženo lasišče.

Gel aloe pospeši rast las in se uporablja pri čezmernem izpadanju ali pri plešavosti.

Pri prhljaju se svetujeta uživanje soka in masaža lasišča z gelom.

Pri herpesu na ustnici se večkrat na dan neposredno na mesto nanese alojin gel ter uživa alojin sok.

Pri pasavcu (herpes zoster) se prizadeto mesto večkrat na dan namaže z alojinim gelom.

Pri glavobolu svetujejo masažo predela senc z gelom.

Pri putiki se z alojinim gelom večkrat na dan zmasira prizadeti sklep.

Vse to in več nudita izdelka, ki jih na slovenskem trgu predstavlja podjetje Helio Medico.

ALOE GEL vsebuje izvlečke iz ekološko pridelane Aloe arborescens, ki smo mu dodali gel aloe vera in ga odlikuje visoka vsebnost zdravilnih učinkovin za nego kože in las.

ALOE GEL je idealen pri težavah s kožo in lasmi. Uspešno pomaga pri alergijah in opeklinah, saj ta edinstven gel pomirja našo kožo, pospešuje njeno obnovo, jo hladi, vlaži in ščiti pred neželenimi zunanjimi vplivi.

Pomirja rdečenje in sončne opekline ter takoj omili pekoč občutek ob ugrizu žuželk.

Uporablja se lahko vsakodnevno, učinkovito deluje proti dehidraciji in suhi koži ter ji pomaga ohranjati mladost in elastičnost. Nežen in brez vonja je idealen tudi na najbolj občutljivo kožo.

Dermatološko in mikrobiološko testiran.

Aloe Arborescens ARTGEL uporabljamo za lajšanje težav pri vnetju sklepov, udarnin in mišičnih krčev in je odličen po športnem udejstvovanju.

ARTGEL vsebuje izvlečke iz ekološko pridelane Aloe arborescens, ki smo ji dodali gel aloe vera, in ga odlikuje visoka vsebnost zdravilnih učinkovin, ki pomirjajo boleče predele, otekline in zmanjšujejo luščenje kože.

ARTGEL vsebuje tudi Harpagophytum procumbens, ki ga poznamo tudi kot vražji krempelj, starodavno sestavino afriške tradicionalne medicine. Pri revmatičnih boleznih zmanjšuje vnetje in bolečine. Vsebuje tudi arniko, ki deluje močno protivnetno in antiseptično ter spodbuja delovanje krvnega obtoka.

Seveda alojin gel in sok v zunanji rabi učinkoviteje delujeta, če alojin sok tudi uživamo.

Optimalna dnevna količina zaužitega 100-odstotnega soka aloe vere je za zdravega človeka, glede na potrebe telesa po vitaminih, mineralih, polisaharidih in encimih, okoli 50 mililitrov. Sok je priporočljivo piti zjutraj na tešče ali tudi v dveh delih, zjutraj in zvečer, najbolje pred obrokom, čistega ali pomešanega s sokom. Če se ga zaužije preveč glede na potrebe, ne škoduje, saj se presežek izloči po naravni poti.

Vse sestavine so ekološke in ustrezno certificirane. Osnovni sestavini sta alojin sok in mehka kašnata snov listov Aloe arborescens. Pripravili smo tri okuse oziroma sestave napitkov. Sokovi so izbrani zaradi "zdravilnih" in antioksidantnih lastnosti tako ingverja, granatnega jabolka kot aronije.

Brezalkoholna pijača iz soka in mehke kašnate snovi listov Aloe arborescens, ekološke predelave po metodi HPP. Čisti sok, pridobljen iz svežih ročno odbranih listov te rastline iz biološke pridelave plantaže na Siciliji. Tako pridelan sok obdrži vse učinkovine rastline. Izdelek ne vsebuje aloina. Izdelek ne vsebuje alergenov, prav tako tudi ne GSO.

Napitek iz soka in mehke kašnate snovi celih listov Aloe arborescens, medu in pšeničnega alkohola. Napitek je narejen po tradicionalni metodi brazilskega meniha.