Ali zobni vsadki res prevzamejo funkcijo vaših zob?

V preteklosti so bili edina možnost obnove nasmeha zobne proteze in mostički. Te je bilo težko vzdrževati, povzročale so veliko nelagodja ter precejšen izziv pri grizenju in žvečenju. Toda s prihodom zobnih vsadkov oz. implantatov se je to za vedno spremenilo na bolje.

Današnji zobni vsadki so tako po funkcionalnosti kot vizualno enakovredni našim zobem, saj se integrirajo v telo, natančneje v dlesen in kost.

To, kar danes pogovorno imenujemo implantat, je izdelek, sestavljen iz treh delov: iz zobnega vijaka, nastavka in krone.

Protetični koren oz. vijak je majhen biokompatibilni vijak iz titana, ki deluje kot korenina manjkajočega zoba, ki ga vstavimo v manjkajoč prostor čeljustne kosti. Ko se titan zlije s čeljustno kostjo (t. i. osteointegracija), je pripravljen za vstavitev abutmenta oz. nastavka.

Abutment je povezovalni del, ki je pritrjen na vijak tik nad linijo dlesni ter podpira krono. Na nastavek potem le še pritrdimo vidni del zoba, ki je lahko posamezni zob, mostiček ali zobna proteza kot recimo priljubljeni all on 4.

Postopek vstavitve vsadka poteka tako, da oralni kirurg najprej vstavi vijak. Ko se vsadek po nekaj mesecih integrira s kostjo, dodamo nastavek, nato pa se nanj privijači zobno krono.

Zobna krona je lahko porcelanska ali cirkonijeva. Implantat tako funkcionalno kot vizualno popolnoma nadomesti vaše izgubljene zobe.

Sodobna tehnologija CAD/CAM, ki jo uporabljamo v Klinikah Primadent, omogoča, da so zobni vsadki izdelani popolnoma po meri, glede na sken vaše ustne votline. S tem zagotovimo udobno prileganje in brezhiben ugriz. Prav tako sta popolnoma skladni tudi oblika in barva zoba.

Več o tem si lahko preberete v članku Vse, kar še niste vedeli o cirkonijevih prevlekah.

Še eno pomembno lastnost zobnih vsadkov je treba omeniti. Ker vijak trdno drži krono na mestu, bodo vaši nadomestni zobje lahko opravljali vse funkcije (grizenje, žvečenje, govorjenje in nasmeh) naravnih zob. Ravno zaradi izredne stabilnost so odlična rešitev tudi za tiste, ki si želijo zelo trdne in trpežne zobne protetike.

"Če ste nekaj časa nosili običajne zobne proteze, boste ob prehodu na zobne vsadke opazili veliko razliko. Implantati ne samo da so videti kot naravni zobje in tako delujejo, tudi na otip so popolnoma podobni pravim. Še posebej je to opazno, če jeste hrano, ki je z običajnimi protezami ali poškodovanimi zobmi ne morete."

Odgovor je ne. Ko vaš manjkajoči zob nadomestimo z vsadkom, v implantatu ne boste čutili ničesar. Občutek namreč izvira iz dlesni, ki obdaja korenino zoba in je oživčena.

Naravni zobje imajo korenine, ki so oživčene, zato so občutljivi na vročino, mraz in pritisk. Čeprav vsadek morda nima te lastnosti, to ni ovira za doseganje zdravega, udobnega in lepega nasmeha. S pravilno nego in vzdrževanjem lahko brez težav zdržijo vse življenje.

POMEMBNO!

Vedno bodite pozorni, od katerega proizvajalca in iz katerega materiala so vijaki, vsadki in krona ter na kakšen način so vstavljeni. Izogibajte se rešitev, kjer se za osteointegracijo vijaka ne čaka vsaj nekaj mesecev. Kirurškega dela ne zaupajte zgolj zobozdravniku, ampak se prepričajte, da ga bo opravil specialist, oralni kirurg. Pri vstavitvi abutmenta ne pristajajte na lepljenje, ampak se odločite za rešitev z vijačenjem. To je še posebej pomembno, če bodo v prihodnosti potrebna kakršnakoli dela: zlepljene zobe je namreč treba odstraniti bodisi z vrtanjem ali lomljenjem, medtem ko se privijačen zob le elegantno odvijači in se vsa potrebna dela opravijo brez bolečin in zapletov.

