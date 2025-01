Zbrali smo nekaj dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si prvi konec tedna v letu 2025 želijo dobre zabave in druženja.

Navijajte za slovenske športnice

Prireditev, ki bo zagotovo popestrila prvi konec tedna tako imenovanega turobnega januarja, je svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Tam se bodo pomerile najboljše alpske smučarke na svetu, med njimi tudi nekaj slovenskih, za katere bomo še posebej stiskali pesti.

Zeleno luč za izvedbo obeh tekem je snežni kontrolor prižgal konec decembra, ko je potrdil, da je snežna podlaga kakovostno pripravljena in dovolj debela za vrhunsko tekmovanje. Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke – Andrejo Slokar, Ano Bucik Jogan in Nejo Dvornik.

Ana Bucik Jogan se bo v Kranjski Gori borila za boljši rezultat kot lansko leto, ko je na obeh tekmah odstopila. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenski glasbeniki "počivajo"

Tudi na področju glasbe dogajanje na prvi vikend v tem letu ne bo najpestrejše. A nekateri slovenski glasbeniki vseeno ne bodo počivali, ampak zabavali obiskovalce svojih koncertov.

Na Bledu bodo poskrbeli za dva dni zabave – v petek na Jezersko promenado prihaja legendarni Pero Lovšin s Španskimi borci, ki bo pripravil pravi rokerski žur z večnimi hiti, v soboto pa bodo gostili še Primorca Samuela Lucasa. Ta napoveduje koncert, napolnjen z dobro glasbo in odlično energijo, ki vas ne bo pustila ravnodušnih.

Če radi smučate, se lahko v soboto zapeljete na Kope in se po nočni smuki udeležite zabave z Dejanom Dogaja v tamkajšnji koči. Na gradu Rače bo zbrane zabavala skupina Game Over, v Metliki raperka Masayah, v Diskoteki Anton v Cerkvenjaku pa bo za zabavo poskrbel energični Mariborčan Domen Kumer.

Pero Lovšin bo zbrane popeljal skozi štiridesetletni repertoar skladb, v katerem je izdal več deset albumov. Foto: Mediaspeed

Udeležite se lahko tudi prazničnih dogodkov, ki jih v nekaterih slovenskih mestih in krajih prirejajo še ta konec tedna. Dogodke, kot so božično-novoletni sejmi, drsališča na prostem, razstave jaslic, delavnice in koncerti, med drugim prirejajo v Ljubljani, Laškem, Portorožu, Novem mestu, Izoli, Kopru, Vojniku, Kamniku ter na Vrhniki in Bledu.

