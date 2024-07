Ali poznate razliko med hladno in ledeno kavo?

V zadnjih nekaj letih je hladna kava, poznana kot cold brew, postala zelo priljubljena tako v manjših lokalnih kavarnah kot tudi večjih verigah, kot je na primer Starbucks. Čeprav je tako priljubljena, mnogi ne poznajo ključnih razlik med njo in ledeno kavo. Obe pijači se strežeta hladni, vendar je njun okus povsem drugačen. V nadaljevanju vam razkrijemo glavne razlike med tema priljubljenima napitkoma.

Hladna kava (cold brew)

Hladna kava je posebna vrsta kavne infuzije, ki se ustvari brez uporabe vroče vode. Grobo mleta kavna zrna se od 12 do 24 ur namakajo v hladni vodi ali vodi sobne temperature. Zaradi dolgotrajnega postopka nastajanja lahko kavna zrna počasi sprostijo svoje okuse in eterična olja, kar ustvari izrazitejši okus in nižjo kislost. Ob pitju takšne kave boste čutili nežnejše okuse, ki jih pri kuhanju z vročo vodo ne bi mogli doseči.

Hladna kava je manj kisla kot ledena kava. Foto: Shutterstock

Ledena kava

Ledena kava se pripravlja na tradicionalen način s kuhanjem z vročo vodo, nato pa se jo ohladi, vanjo doda led in postreže kot hladen napitek. Postopek priprave je hiter, saj se pripravi kot navadna kava iz avtomata ali instant kava. Ledena kava je ponavadi po okusu izrazitejša in bolj kisla, zato vanjo poleg ledu pogosto dodamo še mleko ali sladoled.

Ledeno kavo se pogosto postreže z dodatki. Foto: Shutterstock

Razlike v okusu

Hladna kava ima močan in bogat okus z aromami. Je manj kisla v primerjavi z ledeno kavo, tekstura pa je žametna. Večina jo pije brez dodatkov, saj lahko le tako okusimo vse njene okuse. Po drugi strani pa ima ledena kava bolj svež in kisel okus. Pogosto jo postrežejo z dodatkom mleka, sladoleda, smetane in preliva.

Vsebnost kofeina

Hladna kava ima običajno več kofeina kot ledena kava. Daljši čas infuzije in višje razmerje med kavnimi zrni in vodo prispeva k večji koncentraciji kofeina v hladni kavi. Kljub temu pa je natančna vsebnost kofeina odvisna od vrste kave, razmerja vode in kave ter dolžine infuzije. Ledena kava, pripravljena z vročo vodo, ima običajno nižjo vsebnost kofeina, vendar še vedno zagotavlja osvežilni kofeinski odmerek.

Hladna kava vsebuje več kofeina. Foto: Shutterstock

Priprava kavnih zrn

Za hladno kavo se uporabljajo grobo mleta kavna zrna, saj daljši čas infuzije zahteva počasno sproščanje okusov. Grobo mletje preprečuje, da bi bila kava preveč močna ali grenka. Nasprotno pa za ledeno kavo uporabljajo fino mleta zrna, podobno kot za običajno vročo kavo. Fino mletje omogoča hitro ekstrakcijo okusov, ki so značilni za klasično kuhanje kave.

Za hladno kavo običajno uporabljamo grobo mleta kavna zrna. Foto: Shutterstock

