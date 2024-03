Tedenski horoskop od 4. 3. do 10. 3.: Levi bodo lahko uresničili svoje fantazije, kozoroge pa čaka nekaj divjega

Z astrološkega vidika je to obdobje, ki zahteva, da smo pozorni na svoje notranje občutke in intuicijo, hkrati pa smo pripravljeni sprejeti akcijo in izkoristiti priložnosti, ki se nam ponujajo.

V tem tednu bo poudarek na intuiciji, sočutju in duhovnosti. To je idealen čas, da se poglobimo v svoja čustva in raziščemo vsa področja življenja, ki potrebujejo zdravljenje ali transformacijo. Energije astrološkega znamenja rib, ki vlada v tem času, bodo spodbujale kreativnost in sanjarjenje, zato je to odličen čas, da se izrazimo na nove, inovativne načine.

Začetek marca je tako čas, ki spodbuja rast, preobrazbo in nove začetke. Dana nam bo priložnost, da se osvobodimo starega, ki nam ne služi več, in odpremo vrata novim priložnostim, ki nas že čakajo. Z astrološkega vidika je to obdobje, ki zahteva, da smo pozorni na svoje notranje občutke in intuicijo, hkrati pa smo pripravljeni sprejeti akcijo in izkoristiti priložnosti, ki se nam ponujajo.

Podrobneje si preberite svoj tedenski horoskop in odkrijte, kaj zanimivega vas čaka v desetem tednu leta 2024.

OVEN (21. marec - 20. april) Kljub temu da se boste srečali z manjšim finančnim padcem, bo to dokaj stabilen teden, v katerem boste lahko ... Preberite več.

BIK (21. april - 21. maj)

V tem tednu bo v ospredju ljubezen. Tako vezani kot samski biki lahko pričakujete interakcije, ki vas ne bodo pustile hladne … Preberite več.

DVOJČKA (22. maj - 21. junij) Z motivacijo in odločnostjo boste lahko dosegli premike, ki bodo še dolgo odmevali tako na poslovnem kot … Preberite več.

RAK (22. junij - 22. julij)

Pred vami je vznemirljiv teden, ki bo poln novih priložnosti, zanimivih srečanj in nenavadnih dogodkov, ki … Preberite več.

LEV (23. julij - 23. avgust) Če boste k vsemu pristopili čustveno, boste zelo težko našli pravo rešitev zase, zato se oprite na razum, sicer … Preberite več.

DEVICA (24. avgust - 22. september)

Prepogosto se obremenjujete s stvarmi, na katere ne morete vplivati, in tudi tokrat bo tako, saj vas čaka … Preberite več.

TEHTNICA (23. september - 23. oktober)

Na finančnem in ljubezenskem področju vas čakajo premiki, na katere čakate že dlje časa in ki vam bodo omogočili, da … Preberite več.

ŠKORPIJON (24. oktober - 22. november) Čaka vas nekoliko živčen teden, v katerem boste morali vse svoje odločitve sprejeti mirno in razumsko ... Preberite več.

STRELEC (23. november - 21. december)

V tem tednu boste bolj odprti za novosti, zlasti v ljubezni. Ker se boste končno otresli okov preteklosti in ... Preberite več.

KOZOROG (22. december - 20. januar) Nebo bo meja, zato v tem tednu ne čakajte, da se nekaj preprosto zgodi, ampak ukrepajte. Uresničite svoje načrte, saj … Preberite več.

VODNAR (21. januar - 18. februar)

Z odprto komunikacijo boste pregnali vse dvome in skrbi. Ne podcenjujte moči besed, ampak spregovorite in … Preberite več.

RIBI (19. februar - 20. marec) V tem tednu bo v ospredju posel, zato lahko pričakujete, da bo ljubezensko področje potisnjeno na stranski tir … Preberite več.

