Tedenski horoskop: levu se bodo začele stvari obračati na bolje, oven pa se bo moral nehati smiliti samemu sebi

Kako čudovito je, da smo že v 37. tednu leta 2023! Teden nam prinaša občutek prenove in osvežitve. Energija bo zelo obetavna in veliko znamenj bo občutilo, da se jim odpirajo nova vrata in ponujajo nove priložnosti, zlasti na področju komunikacije. V tem tednu bo smiselno, da se pozornost posveti predvsem učenju nečesa novega ali izboljšanju že obstoječih veščin.

Na osebni ravni bo teden odličen za analizo osebnih ciljev in ambicij. Marsikdo bo želel ponovno oceniti, kaj si želi doseči in kako se želi tja premakniti. Tudi družina in prijatelji bodo igrali ključno vlogo v tem tednu, zato je dobro, da si vzamete čas zanje in se z njimi povežete na globlji ravni.

Preberite si podrobneje svoj tedenski horoskop in odkrijte, kako teden oblikovati po svojem okusu.

OVEN (21. marec–20. april) Čaka vas pester teden. Obveznosti se bodo kopičile, pričakovanja bodo vse večja. Dobili boste občutek, da nikakor ne morete zadihati, zato ... Preberite več.

BIK (21. april–21. maj)

Končno bo nastopil teden, ki bo namenjen vam in vašim željam. Ker se boste razbremenili, boste imeli več časa za svoje bližnje in prijatelje, s katerimi … Preberite več.

DVOJČKA (22. maj–21. junij) Z iskreno komunikacijo se vam bodo v tem tednu odprla marsikatera vrata, zato ne omahujte. Svoje ideje in želje izrazite, saj bodo … Preberite več.

RAK (22. junij–22. julij)

Čas je za preobrazbo. Če v tem tednu ne boste našli poguma in moči za korak naprej, boste v jesenskem obdobju težje uresničili … Preberite več.

LEV (23. julij–23. avgust) Na vaša vrata bo potrkala sreča. Pred vami so dnevi, polni veselja in samozavesti, zato boste lahko dosegli marsikaj, kar se je morda še včeraj … Preberite več.

DEVICA (24. avgust–22. september)

Prisluhniti boste morali najbližjim, saj vam bodo želeli le dobro. Če se boste še naprej razdajali v trenutnem ritmu, vam bo telo kmalu začelo … Preberite več.

TEHTNICA (23. september–23. oktober)

V tem tednu boste spoznali, na koga se lahko resnično zanesete in kdo vam bo vedno priskočil na pomoč. Ta informacija bo še kako dobrodošla, saj … Preberite več.

ŠKORPIJON (24. oktober–22. november) Prezaposleni boste z odnosi – starimi in novimi. Vsem boste želeli ustreči, a ker bo to zahtevna naloga, skorajda nemogoča, vas čaka ... Preberite več.

STRELEC (23. november–21. december)

Vaša energija bo pritegnila marsikatero osebo. Zabavno bo! Kljub temu pa pazite, da vam pretirana samozavest in samovšečnost ne bosta stopili v glavo in ... Preberite več.

KOZOROG (22. december–20. januar) Če si v tem tednu ne boste vzeli časa, bo jesenska utrujenost postala stalna spremljevalka. Marsikaj boste morali spremeniti in … Preberite več.

VODNAR (21. januar–18. februar)

V ljubezni se bo marsikaj spremenilo v teh dneh, a če boste gledali samo nase in na svoja čustva, boste težje ustvarili nekaj, kar bo premagalo … Preberite več.

RIBI (19. februar–20. marec) V tem tednu bodo v ospredju čustva, zato boste morali paziti na svoje odločitve. Če jih boste sprejeli prehitro, se lahko zgodi, da bo … Preberite več.

