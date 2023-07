Horoskop za avgust 2023: kozoroge čaka sreča v dvoje, vodnarje pa bo impulzivnost drago stala

Oglasno sporočilo

Vrhunec poletja prinaša vroče avanture, prijetna druženja v naravi in priložnost, da se lahko resnično distanciramo od vsakdanjih vrveža in stresa ter uživamo v vsakem trenutku življenja.

Avgust je mesec, ko mnogi iščejo navdih in usmeritev za svojo prihodnost. Foto: Dreamstime

Avgust prinaša priložnost za razmislek, vpogled vase in osebno rast. To je čas, ko se poletje počasi preveša v jesen, ko se ritem življenja umirja. Marsikatero astrološko znamenje bo ta mesec ves svoj prosti čas namenilo meditaciji, duhovni refleksiji in iskanju notranjega miru. Vsi si bomo lažje vzeli čas za premor od vsakodnevnih hitenja, stresa in obveznosti ter se posvetilu temu, kar nas resnično napolni z ljubeznijo, srečo in zadovoljstvom.

Preberite si mesečni horoskop in odkrijte, kaj vam zadnji poletni mesec prinaša in s kakšnimi energijami boste vstopili v jesen.

OVEN (21. marec−20. april)



Pričakovanja bodo velika, potrpežljivosti pa malo, zato boste morali avgusta paziti na svoje besede in dejanja. Če se v ljubezni ne boste brzdali, vas čaka ... Preberite več. Pričakovanja bodo velika, potrpežljivosti pa malo, zato boste morali avgusta paziti na svoje besede in dejanja. Če se v ljubezni ne boste brzdali, vas čaka ...

BIK (21. april−21. maj)

Odločnost in dobra organizacija vam bosta avgusta prinesli zelo obetavne rezultate – tako na čustvenem kot materialnem področju, zato … Preberite več.

DVOJČKA (22. maj−21. junij)



Zadnji poletni mesec bo izredno naklonjen ljubezni in spogledovanju, zato ne bo prostora za izgovore, zakaj ne bi naredili prvega koraka in … Preberite več. Zadnji poletni mesec bo izredno naklonjen ljubezni in spogledovanju, zato ne bo prostora za izgovore, zakaj ne bi naredili prvega koraka in …

RAK (22. junij−22. julij)

Vaš trdi trud bo končno opažen. Avgusta vas čakajo zanimivi poslovni premiki, ki se bodo odražali tudi v financah. Pazite le, da ne boste … Preberite več.

LEV (23. julij−23. avgust)



Avgusta boste morali ustaviti svoj korak in si večkrat vzeti čas samo zase, sicer vas bo pomanjkanje energije drago stalo. V ljubezni boste težje … Preberite več. Avgusta boste morali ustaviti svoj korak in si večkrat vzeti čas samo zase, sicer vas bo pomanjkanje energije drago stalo. V ljubezni boste težje …

DEVICA (24. avgust−22. september)

Spremembe bodo neizbežne. Odnosi se bodo preoblikovali, kar bo prineslo nekaj nejevolje, a tudi nove priložnosti za … Preberite več.

TEHTNICA (23. september−23. oktober)



Finančno stanje se bo do konca poletja izboljšalo, vseeno pa bodite pri svojih odločitvah premišljeni, da se ne boste opekli in … Preberite več. Finančno stanje se bo do konca poletja izboljšalo, vseeno pa bodite pri svojih odločitvah premišljeni, da se ne boste opekli in …

ŠKORPIJON (24. oktober−22. november)

Na zasebnem področju vas čakajo izzivi, ki bodo spremenili vaš pogled na življenje. Večja mera objektivnosti in želja po ... Preberite več.



STRELEC (23. november−21. december)



Avgust vas bo postavil pred pomembno odločitvijo: ali opustiti stare razvade ali pa se sprijazniti, da bo takšen ritem življenja vodil k ... Preberite več. Avgust vas bo postavil pred pomembno odločitvijo: ali opustiti stare razvade ali pa se sprijazniti, da bo takšen ritem življenja vodil k ...

KOZOROG (22. december−20. januar)

Čakajo vas prijetna druženja z ljubljenimi in številne priložnosti, da odnose še bolj poglobite in vanje vnesete kanček … Preberite več.

VODNAR (21. januar−18. februar)



Na poslovnem področju se boste morali paziti impulzivnosti, saj odločitve, sprejete z vročo glavo, ne prinašajo ničesar dobrega, poleg tega pa … Preberite več. Na poslovnem področju se boste morali paziti impulzivnosti, saj odločitve, sprejete z vročo glavo, ne prinašajo ničesar dobrega, poleg tega pa …

RIBI (19. februar−20. marec)

Energije zadnjega poletnega meseca vas bodo razvajale. Končno se boste lahko sprostili, saj bo tako ljubezensko kot poslovno področje … Preberite več.

