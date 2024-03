HOROSKOP: ali sta si usojena?

Ko se dve srci znajdeta v vesolju ljubezni in združljivosti. Foto: Canva

Ali lahko nebesna znamenja resnično napovedujejo združljivost med nami in našimi partnerji? Spoznajte, kako astrologija vpliva na ljubezenske odnose in ali so nekateri pari resnično usojeni biti skupaj.

Vsako od dvanajstih astroloških znamenj ima edinstvene lastnosti, ki jih poganjajo štirje elementi, to so ogenj, zemlja, zrak in voda. Ognjena znamenja, oven, lev in strelec, so znana po svoji strastni in energični naravi. Zemeljska znamenja, bik, devica in kozorog, prinašajo stabilnost in realnost. Zračna znamenja, dvojčka, tehtnica in vodnar, spodbujajo komunikacijo in intelekt, medtem ko vodna znamenja, rak, škorpijon in ribi, odražajo čustveno globino in intuicijo.

Združljivost med znamenji pogosto temelji na njihovi elementarni naravi. Na primer ognjena znamenja se dobro ujemajo z zračnimi, saj zrak "hrani" ogenj. Podobno se medsebojno dopolnjujejo zemeljska in vodna znamenja, saj voda omogoča rast in cvetenje zemlje.

OVEN (21. marec–20. april) in DEVICA (24. avgust–22. september) Ognjen, strasten oven in prizemljena devica ustvarjata dinamiko, kjer se akcija sreča s preudarnostjo. Oven je impulziven in odločen, devica pa analitična in metodična. Ključ do uspeha je učenje potrpežljivosti in razumevanje, da imata k življenju različne pristope. S spoštovanjem drug drugega bosta zgradila trden odnos, ki bo premagal marsikatero zahtevno oviro. Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje oven in odkrijte, kaj vas čaka.

BIK (21. april–21. maj) in TEHTNICA (23. september–23. oktober)

Bik, predstavnik elementa zemlja, in zračna tehtnica se povežeta v iskanju lepote in harmonije. Bikova praktičnost in potreba tehtnice po ravnovesju lahko ustvarita stabilen ter estetsko zadovoljiv odnos, če se naučita komunicirati in znata spoštovati potrebe drug drugega. Bistvena je tudi odprta komunikacija.

Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje bik in odkrijte, kaj vas čaka.

DVOJČKA (22. maj–21. junij) in VODNAR (21. januar–18. februar) Dvojček, predstavnik elementa zrak, in vodni vodnar delita ljubezen do svobode, intelektualne stimulacije in družabnosti. Skupaj raziskujeta nove ideje in delita svoje sanje, kar ustvarja močno in dinamično zvezo, v katero se redko naseli dolgčas. Paziti pa morata, da močna ega ne bosta prevladovala v odnosu, ampak da si bosta znala resnično prisluhniti. Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje dvojčka in odkrijte, kaj vas čaka.

RAK (22. junij–22. julij) in ŠKORPIJON (24. oktober–22. november)

Tako rak kot škorpijon sta predstavnika elementa vode. Ko se povežeta, to naredita na globoki čustveni ravni. Občutljivost raka se zelo dobro ujema s strastjo in intenzivnostjo škorpijona, kar ustvarja močno intimno in čustveno povezanost. Na podlagi tega pa se bolje zoperstavita vsakdanjim oviram.

Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje rak in odkrijte, kaj vas čaka.

LEV (23. julij–23. avgust) in STRELEC (23. november–21. december) Lev in strelec, ognjeni znamenji, skupaj ustvarjata iskrivo in strastno zvezo. Oba uživata v avanturah in odkrivanju novih stvari. S samozavestnim pristopom lahko v odnosu ustvarita dinamično in razburljivo povezavo, a je ključno, da se naučita deliti pozornost. Prav tako morata paziti, da impulzivnost in želja po hitrem razvoju dogodkov ne vplivata na nežno stran, ki jo vsaka zveza potrebuje. Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje lev in odkrijte, kaj vas čaka.

DEVICA (24. avgust–22. september) in KOZOROG (22. december–20. januar)

Devica in kozorog sta predstavnika elementa zemlje. Njuna povezanost temelji na podobnih vrednotah in prepričanjih. Oba cenita trdo delo, odgovornost in praktičnost. Skupaj lahko zgradita trdne temelje za prihodnost. Ker je življenjski pogled podoben, lahko ustvarita dolgotrajen in stabilen odnos. Paziti morata le, da rutina ne preplavi ljubezni.

Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje devica in odkrijte, kaj vas čaka.

TEHTNICA (23. september–23. oktober) in VODNAR (21. januar–18. februar)

Tehtnica in vodnar, oba predstavnika elementa zrak, se povežeta prek skupnih intelektualnih interesov in čuta za socialno pravičnost. Oba cenita svobodo in neodvisnost, kar lahko vodi do stimulativnega odnosa, polnega razumevanja in spoštovanja. A morata paziti, da individualnost ne prevladuje oziroma da ego ne zaigra glavne vloge.

Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje tehtnica in odkrijte, kaj vas čaka.

ŠKORPIJON (24. oktober–22. november) in RIBI (19. februar–20. marec) Škorpijon in ribi sta vodni znamenji, ki se povežeta na globoki intuitivni ravni. Škorpijonova strast in empatija rib ustvarjata močno čustveno vez, ki je nežna in mistična. Da se ne izgubita vsak v svojem svetu je bistveno, da znata skupaj premikati meje in tako odkrivati moč, ki se skriva znotraj njiju. Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje škorpijon in odkrijte, kaj vas čaka.

STRELEC (23. november–21. december) in OVEN (21. marec–20. april)

Ko se srečata strelec in oven, dve ognjeni znamenji, skupaj tvorita energično in avanturistično zvezo. Njuna ljubezen do svobode in raziskovanja lahko privede do razburljive zveze, če se naučita spoštovati neodvisnost drug drugega. Pri tem je ključno, da partnerski odnos temelji na zaupanju in iskreni komunikaciji.

Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje strelec in odkrijte, kaj vas čaka.

KOZOROG (22. december–20. januar) in BIK (21. april–21. maj) Kozorog in bik sta predstavnika elementa zemlje in skupaj ustvarjata odnos, ki je zgrajen na trdnih temeljih, praktičnosti in vztrajnosti. Njuna skupna želja po stabilnosti in materialni varnosti lahko privede do močnega partnerstva, vendar pri tem ne smeta pozabiti na romantično stran zveze, sicer se lahko v odnos nehote naselita rutina in pomanjkanje strasti. Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje kozorog in odkrijte, kaj vas čaka.

VODNAR (21. januar–18. februar) in DVOJČKA (22. maj–21. junij)

Vodnar in dvojčka ljubita svobodo. Sta zračni znamenji, ki radi izmenjujeta ideje in načrte za prihodnost. Sta izredno družabna, zato ni v odnosu nikoli dolgčas. Po drugi strani se lahko zaradi tega pojavi močna potreba po intimnih trenutkih, zato je pomembno, da najdeta čas samo zase. Tako bo zveza več čas dinamična in razburljiva.

Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje vodnar in odkrijte, kaj vas čaka.

RIBI (19. februar–20. marec) in RAK (22. junij–22. julij) Ribi in rak, vodni znamenji, skupaj ustvarjata izjemno empatično in čustveno povezavo. Občutljivost in intuitivno razumevanje drug drugega lahko privedeta do globoko izpolnjujočega odnosa, v katerem ne manjka iskrene komunikacije in zaupanja, spoštovanja. Da odnos ne postane rutinski, je včasih vredno narediti nekaj novega, drznega. Preberite še svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje ribi in odkrijte, kaj vas čaka.

