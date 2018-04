V kakšnem podjetju bi se zaposlili, če bi imeli odprte vse možnosti? Kaj je tisto, kar bi vas prepričalo, da je podjetje pravo za vas? Dober timski duh in povezanost s sodelavci? Pošteni odnosi in odprta komunikacija? Možnosti za razvoj in napredovanje? Ali občutek, da vaše delo šteje in doprinese k skupnemu uspehu? Lidl Slovenija ima vse to.

Oglasno sporočilo

Lidl Slovenija zaposluje že več kot 1.500 lidlovk in lidlovcev, ki vsak dan živijo Lidlov lajf. Podjetje beleži stalno rast, odpirajo se nove trgovine. Zato Lidl Slovenija večkrat letno v svoje ekipe vabi nove sodelavce.

Leta 2017 so odprli mednarodni servisni center v Mariboru, ki ponuja administrativno pomoč nabavnim oddelkom v celotni Skupini Lidl. Od ustanovitve pa do danes prevzemajo vse več opravil in nalog, zato se njihova ekipa stalno širi. Samo maja in junija bodo zaposlili 25 sodelavcev, ki se bodo pridružili Lidlovi ekipi v Mariboru. Vzdušje v mariborski ekipi so ujeli tudi v kratkem videu.

Uspešne karierne zgodbe so v navdih mnogim

V Lidlu Slovenija je dobro delo prepoznano in nagrajeno. "Všeč mi je, da se dobro delo opazi in lahko napredujem," pravi Majda, ki je zaposlena v skladišču. Svojo pot v Lidlu Slovenija je začela že v študentskih letih. V Lidlu Slovenija imajo zaposleni različne možnosti razvoja karierne poti: od menjave delovnega mesta s kolegom iz tujine, usposabljanja v tujini, jezikovnih tečajev do nacionalnih in mednarodnih razvojnih programov. Navdihujoča je tudi zgodba Martine Smodiš, regionalne vodje prodaje, ki je pri podjetju že enajsto leto. V nedavnem intervjuju je iskreno priznala: "Nikoli nisem bila tako samozavestna, nisem pričakovala, da bom kdaj vodila sto ljudi! Sama nisem prepoznala svojega potenciala, delodajalec pa ga je."

Biti del Lidlovega lajfa

Zagotavljanje prijetnega delovnega okolja za vse zaposlene je prioriteta. To zaposleni občutijo in radi poudarijo. "V Lidlu Slovenija imamo veliko priložnosti za druženje. Vsako leto se veselim našega piknika, kjer se na enem mestu srečamo vsi sodelavci," pravi Tanja, ki je v podjetju zaposlena v oddelku nabave. Ker so geografsko razpršeni, povezanost med ekipami vzdržujejo s skupnim internim časopisom, za katerega prispevke pripravljajo zaposleni sami, in s številnimi internimi aktivnostmi. Skupaj so navijali za naše paraolimpijce in ustvarjali navijaške plakate, se med seboj skrivno obdarovali v prednovoletnem času ter skupaj praznovali ob prejemu certifikata Top Employer. Enkrat letno se skupaj zberejo tudi na tradicionalnem pikniku, ki se ga še posebej veselijo. Na ta dan tudi zaprejo vse svoje trgovine, da se resnično lahko pridružijo vsi sodelavci.

Svoj vsakdanjik so preprosto poimenovali Lajf@Lidl. Besedna zveza opisuje pozitivno in povezano vzdušje, vsakodnevni utrip, ki ga živijo sodelavke in sodelavci Lidla Slovenija v več kot 55 enotah po vsej Sloveniji. Podjetje s svojimi aktivnostmi, športnimi pobudami, izobraževanji, neformalnimi dogodki za zaposlene in njihove družine skrbi, da je lajf v Lidlu dinamičen. Polona, sodelavka v prodaji, dodaja: "Veliko mi pomeni, da Lidl vlaga v odnose. Družimo se na teambuildingih, pikniku in raznih predavanjih."