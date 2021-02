Umrl je Đorđe Balašević

Legendarni srbski pevec je bil že več dni v bolnišnici zaradi pljučnice. V zadnjem dnevu se je njegovo stanje poslabšalo, tudi zaradi njegovih predhodnih kroničnih zdravstvenih težav. Umrl je tri mesece pred svojim 68. rojstnim dnevom.

Pred tem je imel Balašević že več dni zdravstvene težave, simptomi pa so bili podobni okužbi z novim koronavirusom, zdravnika pa je obiskal šele, ko se mu je stanje poslabšalo. Po pregledu so ugotovili, da je imel vnetje obeh pljučnih kril, zaradi česar je bil sprejet v beograjsko infekcijsko kliniko.

Izdal 12 albumov

Balašević se je rodil 11. maja 1953 v Novem Sadu, kjer je tudi odraščal, poezijo pa je začel pisati že v osnovni šoli. Začetek njegove glasbene poti sega v leto 1977, ko je postal član skupine Žetva. Pred začetkom samostojne kariere leta 1982 je bil tudi član skupine Rani mraz, s katero je leta 1978 nastopil na festivalu v Opatiji. Takrat je v zasedbi nastopal tudi Bora Đorđević, ki jo je kmalu zatem zapustil in ustanovil Ribljo čorbo.Leta 1979 je Balašević kot član skupine Rani mraz zmagal na splitskem festivalu s pesmijo Panonski mornar. Tedaj je kot tekstopisec sodeloval tudi z Zdravkom Čolićem in skupino Srebrna krila. S skupino Rani mraz je posnel še dve uspešnici, pesem Priča o Vasi Ladačkom in Život je more. Leta 1982 je zapustil skupino in se posvetil samostojni glasbeni poti. Istega leta je izdal album Pub in se podal na jugoslovansko turnejo.Znan je bil po skladbah, kot so Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neki novi klinci, Prva ljubav, Računajte na nas in Odlazi cirkus.

Izdal je skupaj 12 albumov. Nastopil je v nekaj televizijskih serijah, za katere je tudi napisal glasbo.

Legendarni "panonski mornar", ki je bil na glasbeni sceni prisoten več kot 40 let, je bil priljubljen tudi v Sloveniji.

Novica o Balaševićevi smrti se je hitro razširila na družbenih omrežjih, kjer se vrstijo pokloni njegovih oboževalcev. STA