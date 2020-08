Zvezdnica uživa na Capriju, o njenem izbrancu pa ne duha ne sluha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinska manekenka in televizijska voditeljica Belen Rodriguez, ki velja za eno najlepših žensk italijanske estrade, se nad letošnjim poletjem ne more pritoževati. Fotografije z družbenega omrežja Instagram kažejo, da si je 35-letna starleta po oddihu na španski Ibizi zdaj privoščila še odmor na luksuznem italijanskem otoku Capri. Če gre verjeti italijanskim tabloidom, ima za to utemeljen razlog, saj naj bi pred kratkim dokončno prekinila svojo zvezo z nekdanjim možem.

Argentinska lepotica in televizijska voditeljica Belen Rodriguez, ki že vrsto let živi v Italiji, na Capriju uživa v družbi svoje sestre Cecilie Rodriguez in sedemletnega sina Santiaga, ki se ji je rodil v zakonu s plesalcem in televizijskim voditeljem Stefanom De Martinom. Družinski oddih na idiličnem otoku je večkrat ovekovečila na Instagramu, kjer prav tako ne skriva svoje popolne postave.

Rodriguezova, ki pri naših zahodnih sosedih velja za eno od najlepših žensk tamkajšnje estrade, se nad letošnjim poletjem, ki ga v veliki meri še vedno zaznamuje novi koronavirus, na prvi pogled ne more preveč pritoževati. Na Capri je po poročanju italijanskih medijev namreč prispela z oddiha na španski Ibizi.

Če gre verjeti pisanju italijanskih tabloidov, naj bi imela Rodriguezova za daljše počitnice precej utemeljen razlog. Z nekdanjim možem De Martinom je po številnih vzponih in padcih pred kratkim dokončno prekinila zvezo. Ta je namreč na tokratnih počitnicah na Capriju ne spremlja, temveč je trenutno na oddihu v bližini San Marina.

Rodriguezova se je z De Martinom poročila leta 2013, leta 2017 pa se je par uradno ločil. Lani sta se znana starleta in popularni plesalec spet zbližala, zdaj pa naj bi se spet razšla. Rodriguezova govoric o tem, da je v poletje vstopila sveže samska, do zdaj ni javno komentirala.