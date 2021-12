Znana Slovenka s slavnim raperjem na snemanju hollywoodskega filma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moj novi najljubši sodelavec," je Tjaša Perko zapisala ob fotografiji, na kateri pozira s slavnim raperjem 50 Centom. Razkrila je še, da je z njim preživela kar nekaj prijetnih trenutkov. Raper je sicer del izjemne igralske zasedbe, ki bo nastopila v četrtem nadaljevanju filmske franšize Plačanci. Ob njem bodo v filmu zaigrali še Silvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham in Megan Fox.

Namesto zadnje je Tjaša posnela akcijske prizore za film in povedala, da je "bilo noro biti dvojnica seks bombe Megan Fox in sodelovati pri tako izjemnem projektu".

Za Perkovo, ki s kaskaderstvom stopa po poti svojega očeta Roka Cvetkova, to ni prva taka naloga. Leta 2019 so jo najeli za dvojnico zvezdnice Salme Hayek v filmu The Hitman's Wife's Bodyguard.

