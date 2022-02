Zakaj Russell Crowe skriva svoje mlajše dekle?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Russell Crowe skriva svoje zasebno življenje in ga ohranja stran od soja žarometov, a jasno je, da njegova romanca z Britney Theriot vse bolj resna. Za vsaj malo je novo dekle v javnosti pokazal na Odprtem prvenstvu Avstralije.

Par se je konec tedna skupaj pojavil v javnosti, ko sta zaljubljenca zasedla sedeža na Odprtem prvenstvu Avstralije, na katerem sta si ogledala ženski finale.

57-letni Russell Crowe in 31-letna Britney Theriot sta bila videti zelo dobro razpoložena. Zvezdnika Gladiatorja so z Britney povezovali že novembra 2020, ko naj bi se srečala na snemanju njegovega filma Broken City. Čeprav svoje zveze nista javno potrdila, sta se že večkrat skupaj fotografirala.

Začetek romance Russlla in Britney je sledil ob koncu njegovega zakona z Danielle Spencer. Nekdanji par je bil poročen od aprila 2003 do aprila 2018, ko je bila njuna ločitev končana. Ločitev sta napovedala oktobra 2012. Skupaj imata dva sinova, 18-letnega Charlesa in 15-letnega Tennysona.

Čeprav Russell ne govori veliko o svojih sinovih, se je julija 2020 za avstralski Sunrise pošalil, da sta se Charles in Tennyson odločila za karanteno z mamo, ker služba za dostavo hrane vozi do njene hiše.

"Ko sem vprašal fanta, sta mi odgovorila, da bosta namesto moje očetovske skrbi izbrala Uber Eats. Nad tem nisem bil preveč navdušen," se je pošalil. "Fanta živita z mamo in tam sta precej dobro nastanjena." Danielle in Russell ostajata v dobrih odnosih, aprila je Danielle poslala javno sporočilo svojemu bivšemu v počastitev njegovega rojstnega dne le osem dni po smrti njegovega očeta Johna.

Danielle je delila družinsko fotografijo, ki prikazuje nekdanji par s sinovoma, in zapisala: "Za družino Crowe je zelo naporen in žalosten teden. Russell, želim ti malce sreče na današnji rojstni dan."

Preberite še: