Umrl je "kralj klovnov" Jango Edwards

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je sloviti klovn in komedijant Jango Edwards, potem ko je lani objavil, da je neozdravljivo zbolel za rakom. Vrsto let pred smrtjo je živel v katalonski prestolnici Barcelona.

73-letni Jango oziroma Stanley Ted Edwards, ki so mu nadeli vzdevek "kralj klovnov", je umrl v soboto v Barceloni, kjer je živel že vrsto let. Njegovo smrt je na družbenih omrežjih oznanil župan Barcelone Jaume Collboni.

Klovn, ki je stopil z odrov in šel med ljudi

Edwards je uvedel spremembe v klasični klovnadi ter bil avtor koncepta in ustanovitelj inštituta Nouveau Clown, kar je utemeljeval z besedami: "Večina našega dela se ne odvija na odru. Naše delo je življenje. Delamo na ulicah, z otroki, v šolah, bolnišnicah. Nouveau klovni so vsi enaki, nihče ne tekmuje z drugim. V cirkusu je drugače."

Nastopal je tudi v Sloveniji

Rodil se je 15. aprila 1950 v Detroitu v ameriški zvezni državi Michigan. Vse od 70. let minulega stoletja je bil dejaven predvsem v Evropi, med drugim s svojo skupino The Friends Road Show. Ustanovil je tudi amsterdamski festival norcev, ki je med letoma 1975 in 1984 veljal za enega najpomembnejših festivalov klovnov na svetu. Leta 2000 je Američan delal tudi v cirkusu Roncalli. V Sloveniji se je večkrat udeležil mednarodnega klovnsko-gledališkega festivala Klovnbuf.