Umetnica Yoko Ono praznuje 90 let

Yoko Ono praznuje 90 let. Japonsko-ameriška ustvarjalka je vdova pevca skupine The Beatles Johna Lennona, a je še veliko več: uspešna umetnica in glasbenica, ki se tudi pri svojih 90 letih še vedno zavzeto bori za svetovni mir, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Rodila se je leta 1933 v Tokiu v premožni družini. Pred poroko z Lennonom leta 1969 je bila poročena dvakrat, z japonskim skladateljem Toshijem Ichiyanagijem in ameriškim jazzovskim glasbenikom Anthonyjem Coxom. Ko je bila poročena z Ichiyanagijem, je spoznala skladatelja Johna Cagea, ki jo je popeljal v svet avantgardne umetnosti in neodadaizma.

Do usodnega srečanja z Lennonom je prišlo v eni od londonskih galerij ob koncu 60. let minulega stoletja. Glasbenik in Yoko Ono sta postala nerazdružljiva.

Vedno je bila zraven, a nikoli se ni vmešavala

Kot piše dpa, je bila Yoko Ono vedno zraven. Ko je četverica leta 1969 v londonskem studiu več dni pripravljala material za njihov zadnji skupni album Let It Be, je bila ves čas prisotna v ozadju. Brala je časopis ali opazovala člane skupine, nikoli pa se ni vmešavala, je povedal režiser Peter Jackson, ki je leta 2021 ustvaril dokumentarec The Beatles: Get Back.

Klub temu so bila po umoru Lennona mnenja okoli nje polarizirana. Nekateri oboževalci Beatlov jo še danes obtožujejo, da je kriva za razpad skupine. A tako Yoko Ono kot člani skupine so na to gledali drugače. Paul McCartney je nekoč zatrdil, da zagotovo ni kriva za razpad skupine ter da je imela pozitiven vpliv na Lennona, saj ga je navdihovala.

Yoko Ono zgodovinsko pomembna, prelomna in vplivna

Yoko Ono je v prvih letih svoje kariere v New Yorku, Tokiu in Londonu odigrala pomembno vlogo v konceptualni umetnosti, performansu in pri eksperimentalnem filmu. Še preden je spoznala Lennona, je bila ena najbolj znanih predstavnic umetniškega gibanja Fluxus.

Med njena prva konceptualna dela sodijo slike iz obdobja, ko je prebivala v stanovanju na Manhattnu, kjer je pripravljala tudi razstave. Eno izmed takšnih del je A Painting to be Stepped On, kos platna, ki ga je Yoko Ono postavila na tla, delo pa je nastalo, ko so ga obiskovalci napolnili s svojimi odtisi.

Med njene najbolj znane performanse pa sodi Cut Piece, ki ga je prvič uprizorila leta 1964 v tokijskem centru umetnosti Sogetsu, občinstvo pa je moralo z nje zrezati obleko, ki jo je nosila na odru.

Kot je ob neki priložnosti povedal direktor Nove nacionalne galerije v Berlinu Klaus Biesenbach, je Yoko Ono kot umetnica "zgodovinsko pomembna, prelomna in vplivna". Njena dela so bila na ogled na razstavah po vsem svetu, trenutno so še do 5. marca postavljena tudi v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Poleg tega je posnela več filmov ter bila dejavna na področju literature in glasbe. Nastopala je s skupino Yoko Ono Plastic Ono Band ter sodelovala s številnimi vidnimi glasbeniki, tudi Ericom Claptonom in Frankom Zappo. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim zlatega leva za življenjsko delo na beneškem filmskem festivalu.

Kot še piše dpa, je v zadnjih letih o njej slišati manj, se pa umetnica še vedno redno oglaša na Twitterju.