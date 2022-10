TV-voditeljica ni za monogamijo: Biti le z eno osebo je pekel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana Britanka je izjavila, da se počuti "bolj svobodno kot kadarkoli", odkar se je odpovedala monogamiji in se predala zvezi z več partnerji.

Ena najbolj prepoznavnih britanskih TV-voditeljic Carol Vorderman je presenetila z izjavo, da ne verjame v monogamijo, temveč ima več ljubezenskih partnerjev hkrati.

"Naše matere so nam govorile, naj se poročimo že pri 18, 19 ali 20 letih in imamo celo življenje istega partnerja. Jaz sem drugačnega mnenja," je dejala v jutranji pogovorni oddaji na kanalu ITV, "polovica prvih in skoraj tri četrtine drugih zakonov se končajo z ločitvijo."

Tudi sama se je poročila in ločila dvakrat, njen prvi zakon je trajal le leto dni, drugi pa kar 30. "Nočem se več poročiti," je poudarila, "nočem več živeti z moškim in ves čas skrbeti zanj. Čas je, da razbijemo ta nesmisel, da je treba najti eno osebo, ki bo zadovoljila vse naše potrebe. To je pekel."

"Svoje življenje živim po poglavjih in trenutno poglavje traja od približno mojega 50. leta. Zadnje desetletje živim veliko bolj svobodno," je dejala 61-letnica, "ne iščem več 'tistega pravega', ampak imam več 'posebnih prijateljev'."

