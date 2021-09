Tom Felton, ki je trenutno na obisku ameriške zvezne države Wisconsin, kjer poteka zvezdniški turnir v golfu, se je nenadoma zgrudil. Igralca so z igrišča odnesli na nosilih in ga odpeljali v bolnišnico.

Ameriški portal Page Six je objavil fotografije, na katerih je igralec videti utrujen in prepoten, ni pa jasno, zakaj se je zgrudil in kakšno je njegovo trenutno stanje. "Odpeljali so ga na pregled v bližnjo bolnišnico. Več podrobnosti za zdaj ni znanih," poročajo ameriški mediji.

Foto: Instagram

Poleg Feltona, ki ga večina sveta pozna kot Draca Malfoya iz filmske franšize Harry Potter, se je turnirja v golfu udeležilo še več zvezdniških imen, med drugim tudi Sasha Vujačić in Toni Kukoč.

Incident se je zgodil le dan po Feltonovem 34. rojstnem dnevu, ki ga je britanski zvezdnik proslavil tudi z zapisom na Instagramu, kjer je sledilcem sporočil: "33 let je minilo. Moj bog, kako zabavno je bilo priti sem, vendar imam nekako občutek, da najboljše šele prihaja. Hvala vsem za vašo ljubezen, podporo in smisel za humor. Nadaljujmo dobre stvari – še naslednjih 33."

Foto: Instagram

Za zdaj se še ni oglasil in komentiral dogodka na golfišču.