Tako zvezdnici preživljata dekliške večere Avtor: Eva Doljak

Mladi manekenki Kendall Jenner in Hailey Baldwin sta dobri prijateljici, in tudi kadar si vzameta prost večer, da si spočijeta od vseh modnih revij in fotografiranj, očitno ne moreta iz svoje manekenske kože. Med zadnjim druženjem sta ves čas pozirali druga drugi in fotografije objavili na družbenih omrežjih.