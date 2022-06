Tako je Depp slavil po sodni zmagi proti Amber Heard #video #foto

V javnost so pricurljale fotografije Johnnyja Deppa, ki je v Newcastlu popival v enem tamkajšnjih pubov, medtem ko so na drugi strani luže na sodišču prebrali odločitev porote v njegovem sodnem sporu z Amber Heard.

Ko je v sredo sodišče v Virginiji razkrilo razsodbo glede tožb nekdanjih zakoncev Johnnyja Deppa in Amber Heard, je bila v sodni dvorani prisotna le ona, njega pa ni bilo.

Zdaj je znano, kje je bil in kaj je počel − v družbi glasbenikov Jeffa Becka in Sama Fenderja je popival v pubu v Newcastlu.

Johnny’s a Geordie - get in! Justice has been served 💖 Posted by Angie Jenkison on Wednesday, June 1, 2022

Po razsodbi, v kateri mu je porota pritrdila in dosodila odškodnino, je v svet poslal sporočilo, da mu je "sodišče znova vrnilo življenje", in si privoščil pivo. To seveda ni ostalo neopaženo, v lokalu so ga prepoznali oboževalci, mu stiskali roke in se fotografirali z njim. Ko je gneča okoli njega postala prevelika, pa je v spremstvu telesnih stražarjev zapustil lokal.

Depp sicer v zadnjih dneh na koncertni turneji po Otoku spremlja svojega prijatelja Jeffa Becka, z njim je že nastopil na dveh koncertih, pričakujejo ga tudi na prihodnjih.