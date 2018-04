Svoj profil na Instagramu ima tud pes Luke Dončića

Oboževalci košarkarskega zvezdnika Luke Dončića so se prebudili v razburljivo jutro: njegov pes, ki sliši na ime Hugo Šmeker, je dobil svoj profil na Instagramu.

Trendu, da celo hišni ljubljenčki dobivajo svoje profile na družbenih omrežjih, se je pridružil še pes košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in njegove izbranke Anamarie Goltes.

hy, my name is Hugo!☺️🐶 A post shared by Hugo (@hugosmeker) on Apr 4, 2018 at 1:55pm PDT

mini me 🐶 #wuf #waf A post shared by Hugo (@hugosmeker) on Apr 4, 2018 at 2:06pm PDT

good morning 🐶☀️ A post shared by Hugo (@hugosmeker) on Apr 5, 2018 at 1:02am PDT

Psičku pasme pomeranec je ime Hugo Šmeker in si je v nekaj urah nabral že več kot 800 sledilcev ter si pod tremi fotografijami, ki so do zdaj objavljene, prislužil že kar nekaj komentarjev in na stotine všečkov.

Sam za zdaj "sledi" desetim profilom, med katerima sta seveda tudi profila njegovih lastnikov Luke in Anamarie.

