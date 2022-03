Supermanekenka v zvezi s Sarkozyjevim bratom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavno manekenko Elle MacPherson so na koncertu Eltona Johna opazili v družbi bankirja Olivierja Sarkozyja.

Najslavnejša avstralska manekenka Elle MacPherson je spet zaljubljena, poročajo tuji mediji. Po navedbah britanskega tabloida The Mirror so jo pred dobrim tednom dni na koncertu Eltona Johna v New Yorku opazili v družbi francoskega bankirja Olivierja Sarkozyja, polbrata nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja.

"Videti sta bila res srečna," je za The Mirror dejal neimenovani vir, ki ju je videl na koncertu, "zdela sta se kot sveže zaljubljen par."

57-letna manekenka, ki so ji v 80. letih zaradi idealnih telesnih proporcev nadeli vzdevek Telo (The Body), se je leta 2017 ločila od milijarderja Jeffreyja Sofferja, nato pa se je nekaj časa videvala z zloglasnim britanskim proticepilcem Andrewom Wakefieldom.

52-letni Sarkozy se je medtem lani ločil od modne oblikovalke in nekdanje otroške igralske zvezde Mary-Kate Olsen.

