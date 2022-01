Spodletel poskus srbske ministrice, da bi bila na fotografiji vitkejša

V nedeljo je bil v Srbiji referendum o ustavnih spremembah na področju pravosodja. Da se ga je udeležila, se je na Instagramu pohvalila tudi srbska ministrica za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Darija Kisić Tepavčević, ki pa je pozornost sledilcev pritegnila predvsem s ponesrečenim poskusom retuširanja.

Na eni od fotografij je namreč poskušala zožiti svojo postavo, kar so izdala nenavadno ukrivljena vrata za njo. Ko so se spletni uporabniki začeli norčevati iz tega, je fotografijo na svojem profilu izbrisala, a prepozno. Ponesrečena podoba se je hitro razširila po spletu:

darija kisić tepavčević u epizodi ASAM SMRŠALA LEPTEYEBO BAŠ SAM SMRŠALA. JUTROS. pic.twitter.com/NojsdhLuvm — Drakče, Rumenko sa sela (@homerhsimpson) January 16, 2022

"So se podboji na vratih ukrivili zaradi Hawkingovega sevanja?", "nekdo se je igral s filtri v Photoshopu" in "ukrivila je prostor in čas" je le nekaj od množice komentarjev, ki so jih spletni uporabniki objavili ob spodletelem poskusu retuširanja.

